Antonín Pečenka: Léčba protonem

13.03.2018 15:08

Dnes se setkali novináři s autorem knížky PROTON – POŽEHNÁNÍ NEBO PROKLETÍ. Titul samotný přesně vystihuje, o čem publikace je. Bývalý nucený správce VZP prochází už několik let martýriem paragrafů. A to jenom proto, že kdysi podepsal smlouvu o smlouvě budoucí s Protonovým centrem Praha. Už pět let chodí podávat vysvětlení, chodí na jednotlivá stání u soudů všech stupňů. Cíl byl však úplně jiný. Dostat do České republiky špičkové zdravotnické zařízení na léčbu rakoviny.