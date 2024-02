Bohdan Babinec, Miroslav Josef Bezecný: Úřední šiml vesele řehtá... a kašle na zdraví

Od roku 2008 trpím VPMD (věkem podmíněná makulární degenerace) a šedým zákalem. Dostal jsem se na léčení na oční kliniku FNKV, kde mi aplikovali submakulárně do pravého oka AEILEI, a to od roku 2016. Levé oko po léčení na makulárním centru VFN Prahy II. mi doléčili do slepoty. Pravé oko po aplikaci AEILEI (10 injekcí po 1 ml. 1x za 3 měsíce) stabilizovali stav tak, že na pravém oku jsem neměl úplnou slepotu, ale zbytky černobílého vidění (rozpoznával jsem pouze obrysy) a světelné barvy na semaforech jsem nerozeznával.

reklama

Když mi aplikovali 3 injekci, lékařka mi ji náhodně aplikovala ne pod makulu, ale do sklivce, což vytvořilo ve sklivci dvě tmavá kolečka, velikosti 0,5 desetin krát 0,5 desetin cm. I díky tomu, jak mizely fleky ve sklivci, jsem věděl, jak účinkují bylinky na oko. Když jsem přestával aplikovat oční bylinky, fleky ve sklivci nemizely a byly stále stejné. Domníval jsem se, tak jak mi léčení moc nepomohlo k vidění, že pomocí nanotechnologií speciální jehlou odstraní degenerované buňky z makuly. Ale po zkoušení na očích z prasát pochopil jsem, že při tomto zákroku poškozují sítnici. I proto mě napadlo, že použiji byliny, z kterých vytvořím oční kapky.

Tyto oční kapky používám na sobě. Aplikoval jsem si do obou očí, a používám je již třetí rok. Zrak se mi mírně zlepšil, vymizel mi makulární otok na obou očích a zmizelo drobné krvácení. Očistil se mi sklivec (protože AEILEA byla omylem aplikovaná do sklivce, díky tomu jsem poznal účinek bylinných očních kapek na oko - tmavá kolečka ve sklivci postupně po aplikaci očních kapek téměř vymizela). Na obou očích zůstaly jen stopy šedého zákalu. V současné době rozpoznám postavy na vzdálenost deseti metrů, ale nemohu identifikovat, kdo to je. A rozpoznávám i barvy. Je pochopitelné, že bez cizí pomoci nemohu provést např. nákup, vyřizovat záležitosti v bance nebo na úřadě, bankomatu apod., protože číst nemohu. To znamená, že oční kapky z bylinek plně stabilizovaly můj stav, s mírným zlepšením. Ale tím, že jsem tyto oční kapky dříve nepoužíval, mám čtrnáct let zpoždění, abych zastavil včas probíhající patologický proces v mých očích. AEILEA 1 ml. stojí 20 000,- Kč. Jedna kůra potřebuje 8-10 injekcí, ale přitom efekt není tak dokonalý, jako po mých očních kapkách z bylinek. Výrobní cena očních kapek 20ml. činí cca. 50,- Kč., což stačí na 3 měsíce použití.

Oční kapky jsem zapatentoval. Šel jsem na SÚKL o povolení k jejich výrobě. bylo mi řečeno, abych získal toto povolení, musím dodat chemické složení kapek, klinické zkoušky, provedené výhradně na očních klinikách, a na zvířatech. Ale fyzická osoba nemůže mít k zajištění těchto podmínek SUKLu technické ani finanční prostředky. Napsal jsem dopis VZP, že za její pomoci by mohla získat grant, a nebo i sama finančně zajistit tento výzkum. Tím by také došlo k významné úspoře finančních prostředků VZP, když by oční kapky byly používány na místo drahých léků. VZP mě odkázala znovu na SUKL. Navštívil jsem i oční kliniku v Motole, aby požádali o grant, ale přednosta kliniky mi začal vyříkávat, že kolik by muselo by sepsáno fasciklů k získání grantu.

Tak nehledě na to, že všude jsem sdělil, že oční kapky jsem vyzkoušel sám na sobě, že mohly by se používat preventivně v začátečních stádiích VPMD šedého zákalu, a možná i při glaukomu, nikdo o ně nemá zájem. Před sto sto padesáti lety , když někdo přišel z vynálezem , který vyzkoušel sám na sobě, ihned se uznával, a zkoušel se na klinikách. Je velice zarážející, proč to nemůže fingovat i v současné době. Není-li to proto, že jakýsi oligarcha nebo bohatý podnikatel to za pár let využije jako svůj vynález? Proto se cítím jako osamocený člověk, který marně hází hrách na stěnu, ohraničující úředního šimla. A to, že je takováto byrokracie a nezájem i ve zdravotnictví, je přinejmenším zarážející.

MUDr. Bohdan Babinec, CSc.

Zapsal: Miroslav Josef Bezecný

Psali jsme: Bohdan Babinec, Miroslav Josef Bezecný: Dvojí zdanění? Co na to naše Ústava? Bohdan Babinec, Miroslav Josef Bezecný: Otázky nejen pro vládu ČR Bohdan Babinec, Miroslav Josef Bezecný: Prevence v ozbrojování veřejnosti Bohdan Babinec, Miroslav Josef Bezecný: Je těžké vytvořit v Čechách zdravou regulaci cen zboží?

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE