Brandtner Petr: Hazard se požírá navzájem, asistuje tomu Hollan s Vobořilem

České hazardní firmy úpí. Vláda Andreje Babiše chce výrazně zvýšit daňové z hazardu, a to zejména u klasických loterií, kde by měla mimořádně nízká daňová sazba 23 procent jít na 30 procent. To bude znamenat citelný zářez do zisků zejména u Sazky vlastněné miliardářem Karlem Komárkem. Za podnikání Sazky ale orodují esa neziskového sektoru.

Čistě náhodou se pak aktivisté neziskového sektoru v čele s bývalým náměstkem brněnského primátora Matějem Hollanem a bývalým národním protidrogovým koordinátorem Jindřichem Vobořilem pustili do kampaně zaměřené hlavně na poslance rozpočtového výboru, ve které tvrdí, že loterie nejsou pravý hazard a proto si vysoké daně nezaslouží. Rozhovory a přednášky na toto téma pak vytrvale poskytuje bývalý gambler Martin Svoboda, kterého živí jeho spolek Občané proti hazardu. Matěj Hollan vede jeho brněnskou filiálku.

Stoupá riziko hazard on-line

„Zdaňovat více loterie nedává smysl,“ tvrdí hned v titulku svého rozhovoru pro Novinky.cz aktivista Martin Svoboda a sází argumenty o tom, že skutečné zlo nejsou losy, ale herny a casina. Více zde: https://www.novinky.cz/domaci/clanek/zdanovat-vice-loterie-nedava-smysl-40295508

Komunikuje ve vzácném souznění nejen s Matějem Hollanem, ale i Jindřichem Vobořilem, který svoje aktivity po odchodu ze státní správy provozuje přes neziskovku Ústav pro společenský výzkum a vzdělávání. Vobořilova neziskovka hazard dělí na loterie, sportovní sázky a ´hazard´ samotný, který mají představovat kamenné herny nebo casina.

Aktivisté ale neříkají celou pravdu. Stále větší příjmy generuje Sazka online. I klasické loterie můžou hráči Sazky sázet nejen na tisícovkách poboček po celé ČR, ale i přes její online portál. A ten se tvrdému hazardu rozhodně nevyhýbá. Kromě sázení na Eurojackpot nabízí sportovní sázky i tvrdé casinové hry: automaty v nejrůznějších barevných provedeních i ruletu. Sázka na jedno otočení může být i stokorunová a hráči si můžou zapnout automat, který válci točí za ně, aby si ušetřili klikání myší. Sazka dokázala udělat hazard i z klasické loterie: Její online hra Rychlé kačky má tah každou minutu. Právě rychlost sázek spolu s jejich výší jsou dva faktory rizikovosti hazardu. Více zde: https://www.sazka.cz/loterie/rychle-kacky/sazky-a-vysledky

Klasické sázení tak na portálu představuje vstupní hru, přes kterou se hráč může dostat i k těm nejnebezpečnějším, kde se hraje velmi rychle a za maximální sázky. Zatímco do kamenného casina musí hráč přijít a časem odejít, online casino je mu k dispozici kdekoliv a kdykoliv.

Hazard se požírá navzájem

Pro český hazardní průmysl je typické, že netáhne za jeden provaz, ale tváři v tvář regulaci, která je má připravit o peníze, do sebe různé části sázkového byznysu kopou navzájem a ukazují na to, jak ti druzí provozující jiný druh hazardních her škodí společnosti. Provozovatelé klasických casin tvrdí, že nebezpečný je hazard online a že mládež nejvíc ohrožuje sportovní sázení. Podnikatelé se sportovními sázkami a loteriemi zas ukazují prstem na casina, ve kterých se čím dál méně hrají živé hry jako ruleta či Black Jack a oblíbené jsou hlavně tvrdé automaty. Ve skutečnosti začíná podnikání velkých českých hazardních firem splývat. Velcí hráči jako Sazka a Tisport generují největší tržby online a na svých portálech nabízí všechny druhy her od sportovních live sázek až po automaty.

Návrh ministryně financí Aleny Schillerové je veden neúprosnou logikou, kde lze vybrat víc daní. U kamenných casin to evidentně nejde. Díky tvrdému zdanění tržeb ve výši 35 procent a zavedení povinné registrace klesly tržby z heren a casin a tedy i daňový výnos o třetinu. Společnosti nabízející klasické loterie a sportovní sázky naopak zlepšují svoje výsledky a bohatnoucí Češi sází na jejich websitech stále víc.Více zde: https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/sazce-loni-stouply-trzby-na-13-miliard-40266520

A co na to český zákonodárce? Ten by se neměl nechat oblbnout účelovými kampaněmi neziskového sektoru, protože ani ten nefunguje zadarmo a řídit se fakty.

Psali jsme: V Německu tlačí „klima“ horem dolem. A hrozí prý, že příští vláda učiní děsivý tah, zasáhl by i Česko Marie L. Neudorflová: Atomizace naší společnosti a politiky je trvalým záměrem Západu - 3. díl Brno: Samolepky na parkovacích automatech propagují neoficiální aplikaci, město se od ní distancuje Lidovci: Ať Babišova vláda řekne, jak ochrání klima! Jako Němci

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Názory, ParlamentniListy.cz