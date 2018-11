Dominik Rusinko: Cena ropy ve volném pádu. Zopakuje se kolaps z roku 2014?

14. 11. 2018 18:51

Kartel OPEC má zaděláno na pořádný problém. Byť to ještě před několika týdny vypadalo na poklidný konec roku, nyní se ceny ropy ocitly ve volném pádu. I přes verbální intervenci Saúdské Arábie ztratila ropa Brent od začátku října již 25 %, přičemž jen během včerejšího dne to bylo 7 %. Rekordní dvanáctý den v řadě již klesá také cena lehké americké ropy (WTI). Co se na ropném trhu vlastně děje?