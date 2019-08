Eman Pluhař: Kevin Kühnert a kandidáti na předsedu německé SPD

Samozřejmě se dá mluvit o kandidátech lehké, střední a těžké váhy, ale hned je třeba dodat, že v případě německé SPD se do kategorie těžké váhy počítalo všech posledních 14 předsedů (počítáno od roku 2000) a žádný z nich erozi strany nevyřešil. Týden před uzávěrkou do soutěže o předsedu strany jsou volná místa na kandidátském kolotoči již poněkud vzácná a Kevin Kühnert, předseda Mladých socialistů, tam není.

Nabídka uchazečů v podobě předepsaného týmu muž+žena neboli uchazečská dua, duety, tandemy či prostě špičkové „dvojky“ ještě není uzavřena, ale ještě ve vývoji vykazuje až skurilní podívanou. Uchazečský tým do soutěže o předsedu nejstarší německé politické strany tvoří např. starostka z Flensburgu a starosta z Bautzenu (Šleswicko-Holštýnsko+Sasko). Další tým představuje dvojka z Gesiny Schwanové (79), dříve rektorky university Viadrina na německém břehu Ohře, která už dvakrát neúspěšně kandidovala na německého prezidenta, a z Ralpha Stegnera (51), klasického levičáka a předsedy sociálních demokratů Šlesvicka-Holštýnska. Třetím týmem je dvojka z neznámé spolkové poslankyně Nina Scheer (47) a známého experta na zdravotnictví a místopředsedy spolkového klubu Karla Lauterbacha (56), další dvojka je rovněž na spolkové úrovni neznámá zemská poslankyně ze Severního Porýní- Vestfálska Christina Kampmannová (39) a taktéž málo známý spolkový poslanec Michael Roth (48). Pátou dvojkou a dlouho očekávaným překvapením je „těžká váha“ Olaf Scholz (vicekancléř a ministr financí, dříve premiér Hamburku) ve spojení s rezolutní poslankyní z „východního“ Braniborska Klarou Geywitzovou (43) a last not least šestou dvojkou je Boris Pistorius, ministr vnitra z Dolního Saska v duetu s Petrou Köppingovou, ministryní integrace ze Saska. Jednotlivými uchazeči bez týmu jsou Hans Walow (79), bývalý spolkový poslanec , a Robert Maier (39), místopředseda ekonomického fora SPD.

Stačí ale jen cvrnknout a celá rozmanitost kaleidoskopu kandidátů se rozdělí na dvě části. Proti sobě stojí stoupenci a odpůrci velké koalice. Kevin Kühnert jako předseda Mladých socialistů byl odpůrcem velké koalice od samého začátku a není nesnadné si představit, že by kandidoval a je v tomto smyslu pod nesmírným tlakem své organizace, která představuje dvacet procent (80 000 členů) členské základny německých sociálních demokratů. Ale i kdyby se ještě měl přihlásit, zvolená „demokratická“ metoda volby nebo výběru předsedy strany naráží již teď na kritiku, protože neslibuje jednoznačné výsledky. Uzávěrka pro uchazeče současně otevře 1. září marathon 23 regionálních konferencí, kde se kandidáti mají před plebiscitem představit členské základně. Volit se bude online či dopisem (ten je hrozně drahý pro stranu se špatnými volebními výsledky) v době od 14. do 25. října a výsledek plebiscitu se oznámí 26.října. V případě, že žádný z kandidátů nezíská absolutní většinu, bude se rozhodovat mezi dvěma prvními kandidáty a opakovat další plebiscit. Vítěze musí ještě potvrdit sjezd, který je svolán do Berlína na 6.-8. prosince. Tento nový způsob volby předsedy strany zdá se mi být –řečeno s klasikem- poněkud nešťastným.

