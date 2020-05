Epidemiologové a hygienici: Chytrá karanténa může pomoci jen v situaci, kdy denně přibývají stovky nemocných

reklama

V souvislosti s postupným zaváděním do praxe tzv. Chytré karantény cítíme potřebu i stavovskou povinnost vyjádřit se a uvést na pravou míru mediální obraz o epidemiologické práci, který doprovází nasazování tohoto pro krizové situace vhodného nástroje. Zkreslený mediální obraz bohužel přejímaný i některými politiky a pochopitelně veřejností staví epidemiology a hygieniky do pozice „zadržovatelů pokroku“, se kterou nemůžeme souhlasit. Nemůžeme tuto pozici přijmout, protože je nepravdivá, protože po několika měsících vyčerpávajícího boje přináší právě vysoce sofistikovaná práce epidemiologů a hygieniků, nikoliv tedy “chytrá karanténa”, první úspěchy, bez ohledu na to, že někde byla dělána s tužkou a papírem a někde elektronickými nástroji či programy. Podstata naší práce je, byla a bude vždy stejná, založená na lékařské a zdravotnické odbornosti nikoliv principiálně na technické podpoře. O to víc nás mrzí výše zmíněné názory, reprezentované např. vyjádřením pana Daniela Münicha, člena Národní ekonomické rady vlády (viz zde).

Epidemiologie a hygiena jsou samostatným lékařským oborem, který se zabývá komplexním studiem výskytu nemocí a poruch zdraví v lidské populaci a studiem faktorů, které tento výskyt podmiňují nebo ovlivňují. Výsledky své činnosti realizuje v návrzích na objektivně podložená opatření vedoucí k ochraně a zlepšení zdravotního stavu populace. V podmínkách nastavených legislativou v ČR se na jejich realizaci podílí a kontroluje jejich účinnost. Úlohou epidemiologů v celém systému ochrany veřejného zdraví je poskytnout alternativy opatření s jejich očekávaným účinkem a

možnými dopady. O uplatnění konkrétního opatření v širších souvislostech musí rozhodnout ten, kdo bere na sebe odpovědnost za všechny dopady na obyvatelstvo, tedy vláda nebo jiná autorita.

Epidemiologové průběžně monitorují epidemiologickou situaci všech infekčních nemocí. Situaci spojenou s koronavirem (SARS-CoV-2) sledují od konce roku 2019, kdy se objevila první zpráva o neznámé nemoci ve Wuhanu a na riziko šíření infekce čeští epidemiologové bezprostředně upozorňovali.

Při výskytu každé infekční choroby je hlavním cílem práce epidemiologů provést neprodleně opatření, která jsou zaměřena na zabránění dalšímu šíření infekce v populaci. Stejný princip byl a je aplikován rovněž u onemocnění COVID-19.

Ve světle výše uvedeného, epidemiologové standardně v co nejkratším čase vyhledávají a od objevení se prvních případů onemocnění COVID-19 v ČR vyhledávali nemocné a prováděli epidemiologická šetření, včetně vyhledání úzkých potenciálně infekčních kontaktů a jejich cíleného testování. Toto se standardně děje nepřetržitě a ve většině případů v řádu několika hodin od identifikace nemocné osoby.

Protiepidemická opatření nařízená epidemiology krajských hygienických stanic se od samého počátku epidemie zaměřovala na izolaci nemocných a to podle posouzení jejich zdravotního stavu specialistou v oboru infekčního lékařství v nemocnici nebo v místě bydliště. Dále se prováděla a stále provádí domácí karanténa úzkých kontaktů, tedy osob, které byly vystaveny, exponovány, viru. Karanténou se dle platné legislativy ČR rozumí oddělení zdravé fyzické osoby, která byla během inkubační doby ve styku s infekčním onemocněním nebo pobývala v ohnisku nákazy, od ostatních fyzických osob s cílem zabránit přenosu infekčního onemocnění v období, kdy by se toto onemocnění mohlo šířit. Při posuzování rizikové expozice epidemiologové vychází z doporučení založených na důkazech zejména z WHO a ECDC.

V začátku reakce na rozvíjející se epidemii byla činnost epidemiologů v části vyšetřování úzkých kontaktů limitována pouze dostupností testovacích kapacit. V současnosti je laboratorní a odběrová kapacita dostatečná na široké, cílené šetření a diagnostiku.

Klíčem odpovědi na tuto epidemii je epidemiologické šetření, cílené vyhledávání jednotlivých nemocných, tedy zdrojů nákazy a jejich kontaktů. Šetření jsou prováděna kvalifikovanými odborníky-epidemiology, jejich každodenní práce s pomocí plošných restriktivních opatření vedla k rychlému poklesu počtu nemocných v ČR. Naprostá většina nemocných je dnes izolována do 24 hodin po vyslovení podezření na onemocnění, obdobně rychle jsou podchyceny epidemiologicky významné úzké kontakty nemocných.

“Chytrá karanténa” neučí epidemiology provádět epidemiologické šetření, protože je to jejich denní rutinní činnost, kterou na pozadí celé události bez světel reflektorů neúnavně a nepřetržitě provádějí. Nemůže ani nahradit epidemiologickou činnost založenou na dlouhodobé zkušenosti a vědeckých poznatcích prováděnou kvalifikovanými odborníky. Jinými slovy epidemiologové karantény dělají chytře už po mnoho let! Cíleně, fundovaně, rychle a efektivně. V současné době platná opatření u osob, které byly v kontaktu s nemocným, ani neumožňují jiný postup než uvalení karantény na 14 dní. Navyšování kontaktů bez řádného epidemiologického posouzení povede naopak ke zvýšení počtu osob, které nemohou chodit do práce a ke zhoršování ekonomického dopadu epidemie.

Každý případ je nemocný člověk, originál, který nelze napasovat do jednoduchého algoritmu. Pracujeme s nemocnými lidmi a jejich kontakty, s lidmi z okolí nemocných, z jejich rodin, ze zaměstnání. Jsou to všichni lidé, kteří mají obavy o své zdraví, kladou otázky, potřebují vysvětlit, poradit a pomoci. Nejsou to položky ve skladovém hospodářství, které lze jednoduše vyřídit.

Navíc z recentních zkušeností víme, že v zapojených krajích nevede systém k urychlení vyhledávání nemocných a jejich kontaktů. Nástroje “Chytré karantény” mohou pomoci jen v situaci, kdy budou v České republice denně přibývat stovky a stovky nemocných, kdy nejde o kvalitu, ale o kvantitu šetření. Při současných počtech případů naopak systém snižuje kvalitu epidemiologického šetření a ve svém důsledku i zhoršuje související dopady epidemie.

Závěrem považujeme znovu za nutné zdůraznit, že zejména díky včasným protiepidemickým opatřením prováděným epidemiology a hygieniky za podpory ostatních pracovníků všech hygienických stanic po celé České republice, epidemiologů ministerstva zdravotnictví, laboratorních pracovníků a díky včasným restriktivním opatřením zavedených státem se výskyt a šíření onemocnění COVID19 daří dosud úspěšně kontrolovat. Je přinejmenším riskantní v současné situaci nahrazovat fungující systém systémem jiným a to bez znalostí skutečných souvislostí a potřeb profesionálů v ochraně veřejného zdraví, které si navíc stát právě pro tyto situace hromadného výskytu infekčních i neinfekčních nemocí dlouhodobě připravuje a vzdělává.

Podepsaní epidemiologové (řazení abecedně):

Mgr. Šárka Bartošová, KHS Olomouckého kraje

MUDr. Hana Bendíková, KHS Jihočeského kraje

MUDr. Eva Beranová, KHS Královéhradeckého kraje

Mgr. Eva Bernardová, KHS Olomouckého kraje

Bc. Andrea Bobková, KHS Středočeského kraje

MUDr. Radka Boháčová, KHS Jihomoravského kraje

MUDr. Blažena Braunsteinová, KHS Moravskoslezského kraje

Bc. Lada Cinegrová, KHS Olomouckého kraje

MUDr. Renata Ciupek, KHS Jihomoravského kraje

MUDr. Jana Diblíková, KHS Olomouckého kraje

RNDr. Lenka Duchajová, KHS Středočeského kraje

MUDr. Eva Čehovská, KHS Olomouckého kraje

MUDr. Alena Dvořáková, KHS kraje Vysočina

MUDr. Petra Eclerová, KHS Jihomoravského kraje

Ing. Jarmila Felklová, KHS Olomouckého kraje

MUDr. Růžena Halířová, KHS Olomouckého kraje

Mgr. Barbora Hanáková, KHS Olomouckého kraje

MUDr. Jaroslav Harman, KHS Libereckého kraje

MUDr. Monika Hausenblasová, KHS Libereckého kraje

MUDr. Marie Hiršová, KHS Jihomoravského kraje

MUDr. Kateřina Horáková, KHS Olomouckého kraje

Mgr. Kateřina Jančová, KHS Olomouckého kraje

MUDr. Peter Juráš, KHS Jihomoravského kraje

MUDr. Eva Kavalírová, KHS Středočeského kraje

MUDr. Renata Karpíšková, KHS Středočeského kraje

MUDr. Hana Knížová, KHS Libereckého kraje

MUDr. Petr Kopřivík, KHS Moravskoslezského kraje

Mgr. Martina Králová, KHS Středočeského kraje

Ing. Zdeňka Kroupová, KHS Středočeského kraje

MUDr. Eva Kučerová, KHS Olomouckého kraje

MUDr. Jitka Luňáčková, KHS Jihočeského kraje

MUDr. Irena Martinková, KHS Moravskoslezského kraje

MUDr. Renée Mašová, KHS kraje Vysočina

MUDr. Radka Moravcová, KHS Jihočeského kraje

MUDr. Ivana Morávková, KHS Plzeňského kraje

MUDr. Markéta Mrázková, KHS Olomouckého kraje

Ing. Miriam Obdržálková, KHS Olomouckého kraje

MUDr. Hana Pavlasová, KHS kraje Vysočina

Prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc., KHS Plzeňského kraje

PhDr. Šárka Pekařová, KHS Olomouckého kraje

PhDr. Hana Plachá, KHS Ústeckého kraje

MUDr. Eva Poláčková, KHS Ústeckého kraje

Mgr. Šárka Poloprutská, KHS Libereckého kraje

MUDr. Jana Prattingerová, KHS Libereckého kraje

MUDr. Vladimír Príkazský, CSc., Státní zdravotní ústav, Praha

Ing. Prokopová Martina, MBA

MUDr. Jitka Průchová, KHS Plzeňského kraje

MUDr. Lilian Rumlová, KHS Středočeského kraje

MUDr. Ivana Šafránková, KHS Jihomoravského kraje

MUDr. Lenka Šimůnková, KHS Ústeckého kraje

MUDr. Andrea Škurková, KHS Olomouckého kraje

Ing. Leona Špičková, KHS Olomouckého kraje

MUDr. Olga Štorkánová, KHS Ústeckého kraje

MUDr. Alena Tatarová, KHS Středočeského kraje

Mgr. Jindra Taterová, KHS Středočeského kraje

MUDr. Simona Tichá, KHS Středočeského kraje

MUDr. František Ulman, KHS Královéhradeckého kraje

MUDr. Dana Vránová, KHS Olomouckého kraje

MUDr. Gabriela Žampachová, KHS Jihočeského kraje

Psali jsme: Držte hubu a krok, to chtěl Babiš říci, obává se Petr Gazdík. Strašit lidi, to jde vládě nejlépe Hygienici začnou dnes používat principy tzv. chytré karantény Tohle už mě štve! Babiš vyložil, jak to bylo na začátku koronakrize Chytrá karanténa. Prymula představil první poznatky: Ne všichni se chtějí zapojit. Bojí se, že by se zjistilo, že byli tam, kde neměli

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.