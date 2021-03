Ignác Hoza: Hazard s pitnou vodou a s rektorem univerzity

reklama

V diskuzi k rozhovoru někdo napsal, že jsem byl odvolán z funkce rektora Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) rok před ukončením volebního období. Je to pravda. Byl jsem v květnu 2010 odvolán z funkce rektora, a to po třech úspěšných letech ve funkci. Proč a z jakého důvodu mně Akademický senát UTB (AS UTB) odvolal ? Oficielní důvod mého odvolání byl ten, že jsem údajně “ opakovaně nerespektoval a porušoval ustanovení statutu UTB v čl. 17 odst. 8 “, podle kterého “rektor a kvestor jsou povinni poskytovat AS UTB informace potřebné pro jeho činnost “, přičemž se AS UTB měl opakovaně domáhat toho, aby takové informace dostával.“ Toto tvrzení bylo nepravdivé. Vždyť AS UTB byl nově zvolen a toto bylo jeho první pracovní zasedání. Zasedání AS UTB bylo členy Správní rady UTB (SR UTB) zmanipulované. AS UTB ovlivnila správní rada velmi snadno, protože jejími členy byli významní politici zlínského kraje.

Pravý důvod byl ten, že jsem získal projekt z evropských fondů na výstavbu Vědecko-technologického parku (VTP) v hodnotě 560 milionů korun. Projekt VTP byl dlouhodobě připravován. Jeho původním autorem byl rektor Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava senátor profesor Václav Roubíček, můj spolužák z Vysoké školy che micko-technologické v Praze. K vůli jeho vážnému onemocnění nabídl projekt UTB poté, co prošel několika audity. Byl schválen AS VŠB TÚO a její správní radou. Projekt VTP byl situován do Uherského Hradiště, části Mařatice. Výstavba měla stát 560 milionů Kč, které mělo poskytnout MPO. Správní rada UTB předběžně výstavbu VTP odsouhlasila a následně toto odsouhlasil AS UTB. Převzetí projektu VTP úzce souviselo s Fakultou logistiky a krizového řízení UTB v Uherském Hradišti. Její stěžejní účel měl být ve výchově a výuce krizových odborníků na přírodní katastrofy, povodně, ochrany proti zbraním hromadného ničení, terorismus, bioterorismus, epidemie a pod., zvlášť proto, že Armáda České republiky nemůže dotovat příslušné úřady kvalifikovanými odborníky z důvodu podstatného snížení počtů AČR. Jako emeritní rektor Vysoké vojenské školy pozemního vojska (VVŠ PV) ve Vyškově v letech 1997-2003, jsem tehdy cítil, že je to požadavek doby, což mi potvrzuje současná situace. Měl jsem osobní zkušenosti s povodněmi na Moravě v roce 1997 a v Praze v roce 2002 . Proto jsem chtěl v rámci VTP vybudovat učební a výcvikové centrum pro studenty s řadou speciálních trenažérů (Jakub, Koloseum, Protiteroristický letecký simulátor atd.) Podobné výcvikové centrum jsem jako rektor VVSˇPV vybudoval ve Vyškově, a to právě po zmíněných povodních.

Před konečným rozhodnutím výstavby VTP v UH v prosinci 2009 však správní rada UTB (složená převážně z politiků zlínského kraje,jak bylo uvedeno výše) požadovala, abych VTP postavil ve Strategické průmyslové zóně Holešov (SPZH). Tento požadavek SR UTB mně velmi překvapil, protože šlo o mimořádně náročnou podkladovou práci výstavby VTP a park byl mimořádně důležitý nejen pro rozvoj Fakulty logistiky a krizového řízení, ale i města Uherské Hradiště, včetně předem plánovaných a stvrzených účastníků pracujících ve VTP. Protože jsem s požadavkem Správní rady UTB nesouhlasil, bylo odloženo projednání lokality výstavby VTP o dva měsíce později na 26.2.2010. Protože jsem se v problematice SPZH detailně neorientoval a jsem ze Slušovic, obrátil jsem se o radu na pana Doc. Čubu , kterého jsem dobře znal. Utkvěla mi jeho první slova, která zněla “Pane rektore, dejte ruce pryč od průmyslové zóny Holešov, protože je postavena nad jezerem pitné vody což představuje cca 500 ha půdy, pod ní je 50ti metrová vrstva štěrkopísku a pitná voda tam teče z Hostýnských hor. Je to nejčistší podzemní voda na Moravě. Na této ploše se dají postavit pouze dobře odizolované velkokapacitní skleníky. Vodou původně v kvalitě vody kojenecké byl zásobován Holešov, Bystřice pod Hostýnem a 14 okolních vesnic. Dnes je jímaná voda trvale s nadlimitními obsahy dusičnanů a musí se ředit vodou přiváděnou z Kroměříže. Kapacita holešovského jímacího území je podle Dr. Žákovské 250 l/sec. To je stejně jakou bude mít Vlachovická přehrada, která bude stát 5 miliard Kč.

Anketa Uškodí ODS odchod Pavla Novotného? Ano 4% Ne 17% Je to jedno 79% hlasovalo: 6075 lidí

Na základě konzultace s panem Doc. Čubou a dalšími zjištěnými skutečnostmi jsem požadavek Správní rady UTB odmítl a trval na výstavbě VTP v Uherském Hradišti. Následovala proti mně doslova štvavá kampaň. Hned 3. března přišel anonym mé vážně nemocné manželce, ve kterém manželku pisatel varoval před mým odvoláním z funkce rektora s tím, aby mně přemluvila, abych z funkce rektora odstoupil. Následovaly nepodložené a štvavé články ve Zlínském deníku jejíž autorky byly především členky Správní rady UTB, které měly vyvolat nevraživost vůči mé osobě.

Po štvavé kampani, která trvala pouhý měsíc (březen 2010) mně urychleně 6.4.2010 AS UTB odvolal z funkce rektora UTB. Správní rada měla připraveného nástupce, bývalého rektora UTB, který po znova zvolení rektorem byl připraven zámysl Správní rady UTB zrealizovat. Protože však rozhodnutí presidenta ČR profesora Klause ohledně mého odvolání z funkce rektora UTB přišlo až koncem května 2010 a studenti již byli mimo školu , nový rektor byl zvolen až v listopadu 2010 a mezi tím byl zastupujícím rektorem celý projekt vrácen na Ministerstvo průmyslu a obchodu. Panu prezidentovi prof. Klausovi jsem napsal 3 dopisy v průběhu dubna a května s vysvětlením celé kauzy a žádal jej o přijetí. President ČR je totiž jediným přímým nadřízeným rektorů státních univerzit a vysokých škol. Odepsal mně bohužel až za rok.

Velmi politováníhodná situace nastala po mém odvolání z funkce rektora. Byl jsem v očích akademické obce UTB i zlínské veřejnosti dehonestován. Z UTB jsem byl nucen odejít a se mnou moji spolupracovníci např. mladý vědec – děkan FLKŘ v Uherském Hradišti, vedoucí právního oddělení, tiskový mluvčí, vedoucí organizačního oddělení a řada dalších. Navíc bylo proti mně a děkanovi FLKŘ zahájeno trestní stíhání pro dotační podvod. Důvod byl, že jsme na UTB přijali o 800 studentů navíc a tím jsme měli od MŠMT odčerpat cca 5 milionů Kč navíc na tyto studenty.Šlo o účelově vykonstruované obvinění, které nemělo žádný racionální základ a jeho hlavní záměr byla další moje skandalizace a a dehonestace. Trestní stíhání skončilo bez jakýchkoliv důsledků. Největším neštěstím celé kauzy byla sebevražda JUDr. Pavla Berky, který koupil nebo pronajal pozemky na výstavbu VTP v UH Mařaticích od původních vlastníků a finance, které byly v projektu na tyto pozemky vyčleněny se mu nevrátily. Byl zadlužen a psychicky to neunesl.

Výstavba VTP v Holešově měla sloužit jako lákadlo pro další investory a k tomu, aby se někteří politici zlínského kraje zbavili politické a potažmo i osobní zodpovědnosti za problematickou investici v Holešově. Výstavba Strategické průmyslové zóny Holešov byla ukončena v roce 2009 nákladem 1,7 miliardy korun. Mělo tam být zaměstnáno 20 000 lidí, v horší variantě 16 000 osob. Bohužel od roku 2010 tam v podstatě nebylo téměř nic postaveno. Bylo vyhozeno přes 1,7 miliardy Kč doslova “oknem”, překazili výstavbu VTP v Uherském Hradišti a nikdo za to nenese žádnou zodpovědnost. Nešlo zde jen o velké peníze, ale i hazardováním se zdrojem pitné vody, která je strategickou surovinou. Strach, v době před volbami, z otevření účelovosti více jak 1,7 miliardové investice v Holešově byla silným motorem k akcím, jejichž důsledkem nakonec bylo odvolání rektora UTB a strach pokračuje.

Politici svými zájmovými rozhodnutími často připraví státní pokladnu, a tím nás všechny, o miliony nebo dokonce o miliardy. Nikdy za to nebývají hnáni k zodpovědnosti, i když se na ně dá ukázat prstem, jako například v Holešově, kde je do země zakopáno více než půl druhé miliardy korun bez jakéhokoliv užitku.

prof. Ignác Hynek Hoza, dr.h.c.

Psali jsme: Ignác Hoza: Pohled na současné postoje našich politiků Profesor: Bez těch opatření? Totální kolaps. Pamatuji si, jak mluvila paní Němcová... Proč, když tomu nerozumí? Prof. Ignác Hoza: Jednejme uvážlivě Senátor Valenta: Ne těžbě štěrku

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.