Ivan Černý: Za jedinečnou krásou vitráží…

…se můžeme vydat koncem měsíce září na Karlovarsko, do obce Lubenec s líbezným okolím. Máme k tomu ideální důvod, neboť tady budou v závěru letošní turistické sezony vrcholit jedinečné oslavy krásného uměleckého řemesla, jakým hra s barevnými skleněnými sklíčky je. Světoznámá firma Skloart Jitky a Richarda Kantových si zde totiž připomíná letošní třicáté výročí své činnosti. Navíc se oslaví v tento čas i patnáct let úspěšné činnosti Spolku za záchranu kostela svatého Jiljí, proměněného díky obrovskému nasazení party nadšenců se jmenovanými manželi v čele z ruiny odsouzené k zániku v evropský unikát – jedinečné Muzeum vitráží.

Seznamte se, prosím…

Jitka a Richard jsou spolužáci ze základní školy v Lubenci. Společně absolvovali i sklářskou školu ve Valašském Meziříčí. Ze spolužáků se posléze stali manželé, a aby toho nebylo dost, to od roku 2000 i umělečtí parťáci ve své rodinné firmě. Společně se věnují úžasnému umění vitráže, které dala světu Byzantská říše a posléze Benátky. I když se barevné mozaikové výplně okem objevují již za časů vzpomínané antiky, největší rozvoj klasické vitráže souvisí se stavbou středověkých katedrál, kostelů i klášterů. Spojování barevných skel se časem vyprofilovalo jako samostatné umělecké řemeslo. Jestliže se dříve technika vitráže převážně používala pro církevní účely, v pozdějších dobách pronikla i do světských prostor a domácností jako dekorativní záležitost. Práce s menšími díly a rozvoj přesnějších technik vedly od konce 19. století k výrobě designových předmětů, a dokonce i šperků. A tak jsou mimo klasických vzorů jedinečnou specialitou Jitky Kantové kupříkladu i vitrážové plastiky (kombinace kámen a sklo) nebo třeba vitrážové obrazy. Příslovečným meisterštykem manželů Kantových jsou velkoplošné vitráže pro Paříž nebo nedávná zakázka pro newyorské vlakové nádraží. Jednalo se o dílo mimořádných rozměrů – 80 metrů čtverečních, které nikdo jiný nebyl v Evropě schopný vyrobit! Umělkyně přezdívaná Královna české vitráže Jitka Kantová se svým mužem Richardem, inženýrem, který je technologem a dohlíží na výrobu autorských návrhů své ženy, se zadání nebála a vše, včetně instalace, společně realizovali k maximální spokojenosti zadavatele.

Mimořádný turistický produkt

Při návštěvě historické obce Lubenec mohou výletníci přijít na vlastní oči na kloub výrobě vitráží a to při zajímavé exkurzi do manufaktury manželů Kantových v dílně společnosti Skloart. Zde je čeká nejenom odborný výklad včetně dokumentárního filmu, ale i možnost pozorovat mistry tohoto kumštu při práci. Dokonce si zde mohou zájemci vlastnoručně vyzkoušet letování drobné vitrážky a za odměnu je čeká certifikát „vitrážisty“. Posléze se turisté přesunou do prodejní galerie, kde si mohou koupit různé vitrážové předměty, suvenýry a drobnosti ze skla pro radost i na památku. A poté zamíří do evropského unikátu – Muzea vitráží v zachráněné gotické památce z roku 1389, která je sama o sobě, se svou historií i archeologickými objevy mimořádným návštěvnickým magnetem. Ideálním časem návštěvy kostela sv. Jiljí v nedaleké Libyni, kde je muzeum umístěno, by bylo 19. září!

Výročí 15 let spolku a 30 let firmy

Jmenovaná významná památka podbořanského regionu s první písemnou zmínkou z roku 1356 byla postavena na popud císaře Karla IV. jako jeho modlitebna cestou koňmo z Prahy do Karlových Varů. Na sklonku 20. století byl kostel v žalostném stavu a dokonce na něho byl vypsán demoliční výměr. Naštěstí se ho v roce 2007 ujalo občanské sdružení, dnes kulturní spolek Za záchranu kostela sv.Jiljí. Po záchraně budovy a její kompletní opravě a renovaci bylo rozhodnuto i o jejím využití. A tak zde vzniklo vitrážové muzeum, kde je zachycen vývoj tohoto uměleckého řemesla od nejstarších dob do současnosti. Kostel navíc slouží dalším kulturním aktivitám, jako jsou různé výstavy výtvarného umění, přednášky, křty knih či koncerty.

Bohatý program oslav

Na co se tedy můžeme těšit? Z řady akcí namátkou vybíráme představení nové mapy turistických cest a pamětihodností Lubenecka, dále pak křest nového (posledního) kostelního okna vitrážového muzea a vystaven bude jedinečný velký skleněný betlém manželů Kantových, který bude mít svou premiéru na vánoční výstavě českých sklářů v Praze o Vánocích tohoto roku. Program je ale mnohem bohatší (viz plakátek).

Akce vyvrcholí křtem umělecké publikace manželů Kantových 30 let s vitráží. Třešničkou na příslovečném dortu bude hudební koncert. Připraven je i program pro děti, interaktivní dílničky nejen pro nejmenší i prodej regionálních značek.

Oslavy v muzeu se protáhnou až do 29.10., kdy bude slavnostně ukončena turistická sezóna roku 2023.



(Foto: archiv)



Velká mozaika na terase jednoho z hotelů v Českém Švýcarsku. Základem jsou renesanční motivy – ptáčci, květiny, motýly. Cirka pět měsíců práce, dílo je vytvořeno z amerického opálového skla.



Téma času na vitrážové plastice – sklo a tisská žula. Téma času se odvíjí na ciferníku. Inspirací výtvarnice byly obrazy Mistra Theodorika z Kaple sv. Kříže na Karlštejně. Na dvanáctce vidíme sv. Petra, který drží klíč k bráně mezi životem a smrtí.



Vitrážové dveře.



Obálka: Součástí oslav bude v Lubenci i křest knihy o díle manželů Kantových.

