Pavel Foltán: OZZY aneb Není rebel jako rebel

Jakoby výlet do minulosti? Kdepak. Čas neexistuje a všechno souvisí se vším:

Tak nám tuhle do metalovýho nebe odešel Ozzy Osborne, jeden z „otců zakladatelů“ kapely Black Sabbath, a tím i žánru s názvem heavy metal. Tehdy u toho byly např. i kapely jako Led Zeppelin, Deep Purple i pár dalších. A bylo to v době, kdy ta „stará dobrá Anglie“ (s rezervou) byla ještě v rámci možností tou „starou dobrou Anglií“, a o tehdejší Evropě to platí jakbysmet. Nota bene ve srovnání s tou dnešní pakárnou na entou. V případě Ozzyho a kapely Black Sabbath to tehdy bylo v Birminghamu, odkud to postupně „infikovalo“ i USA, kde (na rozdíl od Evropy) bigbít pramenil dost i z genů blues, takže tam ta potřeba protipólu k měkčímu bigbítu nebyla až taková, ale potom přišla i tam. Další anglická generace (jako Judas Priest) už se od bluesových kořenů distancovala programově. Následující vlny jako Motörhead, Helloween, Iron Maiden a další už jeli na vlastní vlně („mysleli, že je to známka punku“) a už ve svých začátcích z „androše“ vystrkovaly růžky kapely typu Metallica & spol. Jen jedna malá perlička: s jedním z týmu manažerů kapely Metallica žije dcera jednoho kamaráda z dětství a tehdy souseda přes chodbu – pár let „na starý kolena“ tu dělal i ministra kultury a pak jsme tu spolu pár let „funkcionařili“ v jednom ústředním orgánu státní správy, odkud jsem byl po šesti letech místopředsedování vymeten „Bohušovou“ vládou ve stylu hlášky z filmu: „Ztrestejte ho, je to rebel.“ (Ale ten kamarád byl dost dobrej borec. Nota bene ve srovnání s tím, co tu většinově už 35 let řádí v politice.)

Proč ten vznik heavy metalu připomínám? Inu, logicky. Třeba i proto, že ta veřejnost má kaine ánung o tom, co se na základkách a na středním stupni školství učí např. v předmětech jako hudební výchova, estetická výchova apod. A jestli se tady našel kantor (ve stylu „rytíře bez bázně a hany“), co příležitostně zhruba před týdnem řekl svým studentům alespoň v kostce pravdu o tom, jak to bylo, když Ozzy a jeho Black Sabbath zakládali heavy metal atd. Je tu někdo toho štyftu? Má někdo tu odvahu v tom dnešním školství v tom dnešním tuzemsku, kde odvážné kantorky likviduje ona jistá část provládní justice – jak všeobecně dobře známo –, a dokonce už i z médií?!?

Z oficiálních kruhů (a nejen vláda se má veřejnosti zpovídat a po pravdě) ta veřejnost vůbec málo ví, co se ve školství skutečně děje, proč a jak. A podle těch neoficiálních zdrojů to je dost hustě „blek fekál“ (citováno z vox populi). Nota bene předchozích 35 let a hlavně letos, když vládně koaliční Fialův ministr školství nedávno byl v Bavorsku panáčkovat na akci fírera sudetských Němců taky s tím prosíkem, aby ten sjezd toho jejich landsmanšaftu by příští rok v Brně (sic!) – a mediální mejnstrým v tuzemácku? Zase nic. A místní politická opozice, zejména ta parlamentní? Taky nic moc. (Aspoň z hlediska stavu aktuální situace i vhledem k akutní „perspektivě“ vývoje. Jawohl?!?)

Nicméně zpět k Ozzymu i k jeho aktuálnímu (a v nynější Evropě i akutnímu odkazu) především pro tu mladou generaci. Ale i pro tu střední generaci, doposud většinově jakoby sladce spící na vavřínech konzumace posledních zbytků toho, co tu vytvořili jejich rodiče a prarodiče (včetně praprarodičů). Už to nebude dlouho trvat, kdy zcela zákonitě (a pozor, to je objektivní axiom) i mlaďochům docvakne – i pod existenčním tlakem atd. –, že něco je jinak a že všechno je špatně. A to zejména za tu předchozí fialovou pětiletku. Ty dnešní školní generace (od základek po univerzity) už totiž mají nejvyšší čas. Poslední zvonění (jaxe říká i „na divadle“). A pak už „post festum“ aneb s křížkem po funuse. A když si právě teď a tady ta střední a ta mladá generace sama nevezme zpět do svých rukou to, co jí právem a historicky patří, tak potom tedy jaxe říká „potěš koště“ a commedia finita. Bohužel vlastní vinou. Takže kdo máte děti a vnoučata, bez váhání a otálení jim to připomeňte, vysvětlete a v případě potřeby jim poskytněte vedení. Totiž – „kdo, když ne vy, a kdy, když ne teď“. Dík za pochopení – protože jak jim, tak i vám (ergo nám všem v tuzemsku i v okolí) už tu „zvoní hrana“.

Takže teď to velmi stručně bude taková malá „chvála rebelantství“ (řečeno s mistrem Horníčkem): ta naše generace dnešních „duchen“ poslouchala Ozzyho & his Black Sabbath a spol. už od počátku – čili od roku 1969 a násl. A řečeno s panem Suchým „v takový krásný společnosti“ (kdo znáte jeho song „Kamarádi“ – stojí za to – „hledej, šmudlo“) byla to dostatečná část základní přípravky na to naše budoucí rebelantství (a u některých z nás pak i celoživotně „z povolání“). Ozzy je vzor a prototyp rebela. A je důkazem toho, že není rebel jako rebel. Ať byl, kdo byl, ať žil, jak žil – byl to rebel non plus ultra. Da capo al fine. A odešel taky „po svém“ ve stylu finis coronat opus: Ozzy odehrál svůj poslední koncert (na rozloučenou) 5. 7. 2025 v Birminghamu s názvem „Back To The Beginning“. Mééédyjální mejnstrýýým v CZ nepřinesl promo vlnu o tom, že tam byl nebo nebyl v triku motorkář z Hradu & his ochrankos – a všici bez helmy, na rozdíl od lipánků a spol. a jejich ochrankox. Ale to je teď vedlejší. No a našince ani tyhle píár akcičky místní věrchušky už dávno vůbec nezajímají. Logicky.

A na tom Ozzyho posledním koncertu hrála řada hostů vč. té už shora řečené kapely Metallica i dalších kapel, jako např. Anthrax, Pantera, ale i jednotlivě řada legend z žánru a okolí, jako např. McKagan, Slash, i exsabbaťák Zakk Wylde – bomba! No a výtěžek z toho koncertu šel samo že na charitu – vesměs ve prospěch dětí. I tohle byl Ozzy, rebel rebelů a metal guru jeho generace i těch následujících. (Mimochodem, kolik měsíčně dává na dětskou aj. charitu ten z Hradu motorkář bez helmy i ta jeho?)

A zhruba za sedm neděl to Ozzy zapíchnul. A v kuloárech se údajně proslýchá, že prý už předem Ozzy měl ve Švajcu domluvenou eutanazii. Tu tady teď v rámci těch exhibicí vařby předvolebních gulášů lidu předhazuje ta ne/povedená partička Stánkařů a spol. Inu (a opět řečeno s mistrem Horníčkem) v rámci toho, co mistr definoval ad „kouzlo nechtěného“ těm Stánkařům a spol. zcela mimoděk Ozzy nepřímo naznačil azimut a „směr dalšího útoku“ – nechť Stánkaři a spol. zaručí zájemcům z ČR, že jim to v tom Švajcu zaplatí z peněz partaje i z peněz jejích členů. Něco jako Enšpíglovo zrcadlo.

I při vší životní smůle byl Ozzy frajer nad věcí. Kdysi dávno (snad někdy v 70. letech) byla velká mediální tiskovka u příležitosti vydání nového alba Ozzyho a spol., kde se jedna hvězda hudební žurnalistiky odborně zeptala, jestli vydání toho Ozzyho alba sponzoruje Coca-Cola, když na reverzní straně obalu toho alba je logo „Coke“. No a Ozzy mu logicky a správně odpověděl: „Jste úplně blbej?!?“ Tady v tuzemácku by na tiskovkách tahle odpověď seděla jak poklice na hrnec snad na každou druhou otázku těch místních mediálních hvězd. Ale nějak nám tu chybí rebelové typu Ozzy. Hlavně v politice i v muzice a v kultuře vůbec. A je otázkou (jak už bylo naznačeno shora) i to, kdo nám tu vychová zdravě sebevědomou generaci s vlasteneckým cítěním, a při tom se správnou mírou morální sebereflexe i sociálního a solidárního cítění vč. už od pradávna samozřejmým respektem a úctou ke stáří vč. schopnosti postarat se o důstojné dožití generací seniorů (bez cumbefél eutanazie) a učit se pozorně z jejich životních zkušeností ergo z jejich profesní i životní moudrosti. I to je ten vyšší princip mravní. Bez debat a bez pardonu.

Chvála rebelantství a rebelům Ozzyho typu. Ozzy, dej Ti Pámbu rebelantský nebe.