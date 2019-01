Ivan David: Karel Schwarzenberg má pravdu

18.01.2019 18:51

Podle Parlamentních listů čestný předseda TOP 09, poslanec a exministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg pravil: „Je správné, že BIS upozorňuje na nebezpečí. Nové osnovy by ovšem mělo vypracovat s mladými historiky Ministerstvo školství. Nutné to je, pamatuji, že v Rakousku se ve výuce dějepisu drželo hnědé myšlení ještě 25 po válce. U nás to bude obdobné.“