Ivan David: Nepříjemná pravda - německé televizi ZDF se to smí

Občas stojí za to podívat se na jiné televizní stanice, než je Česká televize. V německé veřejnoprávní televizi ZDF občas vysílají satirický pořad Die Anstalt. V překladu to znamená „Ústav“ – čímž se myslí „blázinec“.

Hlavním protagonistou pořadu je satirik Max Uthoff. Dost často nešetří tzv. „západní hodnoty“, které jsou ČT „posvátné“. Dovoluji si vám nabídnout překlad dílu, který byl věnován hrozícímu vydání Juliana Assange do USA.

Vystupující postavy:

Sherlock Holmes

Mycroft Holmes

Dr. John Watson

Filmové materiály – US Army, Wikileaks

Prostředí – pracovna Mycrofta Holmese

W (Watson): „Kde to jsme, Sherlocku? To je ten velký zločinec?“

S (Sherlock): „Moment“ – Mycroft, neobvyklé jméno, pracuje pro britskou vládu, nosí trenýrky s kytičkami, má rád Spice girls, starší bratr! „Řekněme – je to můj bratr.“

M (Mycroft): „Sherlocku, kdo to je?“ (ukazuje na Watsona)

S: „Watson, můj nový asistent. Watsone, vy jděte ven.“

W: „Na jak dlouho?“

S: „Až budete mít zase text. A ano, může to chvíli trvat.“

Watson odchází

S: „Mycrofte, chtěl bych, abys rozehrál své známosti u vlády a tajných služeb. Oh…“ (Mycroft si sundává ze saka nálepku Tajné služby.) „Aby ON mohl být brzy na svobodě a v bezpečí.“

M: „On? Koho myslíš?“

S: „Noviny jsou ho plné. Státní moc se třese před jeho odhaleními a jisté kruhy se velmi snaží se ho zbavit.“

M: „To jsem si nemyslel, že se dožiju chvíle, kdy my dva se budeme zasazovat o stejné hodnoty.“

S: „Ten muž je v nebezpečí života.“

M: „Slyšel jsem, že se mu už daří lépe.“

S: „Ale oni to nevzdají, dokud ho nedostanou.“

M: „Vím, tito váleční zločinci nemají rádi, když se jejich zločiny dostanou na světlo.“

S: „Ano, který válečný zločinec by to měl rád? Na podkladě vágních obvinění ho zatkli a uvrhli do vězení.“

M: „Vím, viděl jsem fotky. Chtějí tak umlčet kritika státní moci. Ale naše trpělivost je u konce, přemýšlíme o silných sankcích.“

S: „Myslíš to vážně, Mycrofte? Anglie uvalí sankce na USA?“

M: „Sherlocku, ty jsi zase šňupal snídani skrze brčko? Na Rusko, samozřejmě.“

S: „Kvůli Assangeovi?“

M: „Kvůli Navalnému.“

S: „Ale já jsem tu kvůli Assangeovi.“

M: „Kvůli tomu zrádci? Který uveřejnil na Wikileaks tajné informace?“

S: „Já jsem myslel, že obdivuješ odhalování zločinů vlády?“

M: „Samozřejmě. V Rusku.“

S: „A na Západě?“

M: „To se nedá srovnávat.“

S: „Jinak by si lidi všimli, že je to vlastně to samé.“

M: „Assange na rozdíl od Navalného není ohrožen na životě.“

S: „Jak to? V USA je za prozrazení státního tajemství trest smrti.“

M: „Ale bude vydán jen tehdy, pokud nebude proveden.“

S: „Pak je Rusko humánnější, tam nemají vůbec trest smrti.“

M: „Proto také musí kritiky svého režimu trávit. Hrozná věc.“

S: „Co bys radši? Otravu Novičokem nebo popravu Pentobarbitalem?“

M: „Když my zabíjíme, bratře, činíme tak s dobrým úmyslem. Možná pácháme zločiny, ale proto ještě nejsme zločinci. Tady je důkaz.“

Zde Mycroft ukazuje na obrazovku, kde je počáteční scéna známého filmového materiálu zveřejněného na Wikileaks, kde američtí vojáci z vrtulníku postříleli v Bagdádu v roce 2007 skupinu civilistů. Tento film pak pokračuje během další konverzace.

S:“ Děláš si srandu? Víš, že nezapomenu žádné obrazy, které uvidím. To je začátek videa, které Assange zveřejnil na Wikileaks. Když to nezobrazuje žádný zločin, proč to nese titulek Kolaterální vraždy?“

M: „Asi aby to mělo větší sledovanost. Mně se zdá, že nejsi zcela nepředpojatý, Sherlocku.“

S: „No dobře, tak to video ukážeme někomu, kdo je méně nedůvěřivý než já. Watsone?“

Přichází Watson a dívá se na obrazovku.

M: „Watsone, co vidíte?“ (Video běží)

M: (znovu) „Nu, Watsone, co vidíte?“

W: „Civilisté jsou postřílení bez varování! To je válečný zločin.“

S: „Bravo, Watsone. Měl byste dělat něco jako detektiva. Já si mezitím vybavuji, že se jedná o nahrávku z kamery na palubě vrtulníku Apache, americké armády, ve východním Bagdádu, 12. července 2007, v 9:50. Ostřelování skupiny civilistů z vrtulníku vzdáleného od nich 400 m. Mezi nimi dvou reportérů agentury Reuters. 30 mm protipancéřová munice, očividně se jde o lidské životy. Nebo to řekneme slovy mého asistenta…“

W: „Válečný zločin.“

S:“ Co chceš ještě slyšet? Promyslíš si to znovu?“

M: „Není nic klamnějšího, než zřejmá skutečnost. Jak se může jednat o válečný zločin, když pachatelé jsou američtí vojáci, kteří nikdy nebyli potrestáni? Soudíte po shlédnutí krátké ukázky. Ale důležitý je kontext. Kdy by se z druhé světové války ukazovala jen Hirošima, co by bylo svržení atomové bomby?“

W: „Ilegální útok americké armády, a proto válečný zločin.“

S: „Kontext, zapomněl jsem kontext. Jak to bylo s válkou v Iráku?“

W: „Ilegální válečný útok USA. Už jsem zmínil válečný zločin?“

M: „Zločin na zločinci není zločin. Byla to osvobozovací válka proti despotovi.“

S:“ Ale válka proti Husajnovi byl ukončena už v roce 2003. Jakým právem zmasakrovala 4 roky poté posádka vrtulníku 11 civilistů?“

M: „Osvobození mělo za následek občanskou válku, kde se vždycky něco přihodí. Nevinné matky, sourozenci a další přicházejí o život, což je tragické. A kdo dokáže víc pocítit než já, co to je, když se bratrovi něco stane, Sherlocku.“

Při těch slovech přichází Mycroft k Sherlockovi a pokládá mu ruku na rameno. Ten ji štítivě sundá.

S: „Raději bych cítil palbu 30 mm kulek než tvůj soucit. Tady se nejedná o kolaterální škody. Právem bylo toto video nakonec nazváno Kolaterální vraždy.“

M: „Američtí vojáci se nacházeli v nebezpečné bojové situaci.“

S: „Vskutku. Ta bojová situace spočívala v tom, že někdo v sousedství slyšel 30 minut předtím výstřely z pušky.“

M: „Ano? Dva z těchto „civilistů“ byli zjevně ozbrojeni.“

S: „Dva? Z deseti? V Texasu by to byla mírová demonstrace.“

W:“ V Iráku bylo civilistům dovoleno nosit zbraně. To je výhoda toho, když vás osvobodí Američané.“

S: „Navíc se u jedné zbraně jedná o fotoaparát CANON EOS, což byl digitální fotoaparát novináře Reuters.“

M: „Stejně tak dobře to mohla být protitanková střela (Panzerfaust).“

S:“ Ne, to nemohla, na tu je to příliš malé.“

M: „Proto také stříleli američtí vojáci z velké vzdálenosti, aby se to dalo zaměnit.“

Běží film. Posádka vrtulníku mluví o bastardech.

S: „Ale že se jedná o bastardy, to vojáci z této vzdálenosti poznali s určitostí.“

M: „Bastardy poznají američtí vojáci podle toho, že je okamžitě zastřelí.“

S: „Byli reportéři Reuters také bastardi?“

M: „Ano, protože si vůbec nedali námahu identifikovat se.“

S: „A co měli dělat? Držet v ruce novinářské průkazy? Vrtulník byl ve vzdálenosti 400 m!“

M: „Jeden z novinářů ale přežil.“

S: „Pár minut. Než přijela dodávka, kde ho chtěli ukrýt.“

Běží video, kde je nakládán muž do dodávky, ta je následně z vrtulníku rozstřílena. Konverzace ve vrtulníku: „Tady máme černou dodávku, chtějí tam ukrýt zraněného. Prosíme o svolení k zásahu.“ „Svolení uděleno. Pal, no tak!“

Posádka střílí po mužích, kteří utekli od dodávky a snaží se ukrýt.

W: „Víte, jak se říká tomu, když se střílí do zraněných?“

S: „Watsone, řekněte to.“

W: „Válečný zločin.“

M: „Nebylo tomu tak, protože bylo podezření, že v dodávce jsou zbraně.“

S: „Ale v dodávce byly dvě děti.“

M: „Kdyby se byli domnívali, že v dodávce jsou děti, nebyli by stříleli.“

S: „Řidič byl s dětmi na cestě do školy.“

M:“ Těžko může každý americký pilot znát každou cestu do školy v Bagdádu.“

S: „Mycrofte, jen při tomto útoku přišlo o život 11 civilistů.“

M: „Americkým vojákům je dovoleno zabít při každém útoku až 30 civilistů. Nízké kolaterální škody.“

S: „A kdo to americkým vojákům povolil?“

M: „Americká armáda.“

S: „Jen jsem to od tebe chtěl ještě jednou slyšet. A bez Assange a Wikileaks bychom o této bizarní logice nic nevěděli.“

M: „Assange a Wikileaks demaskovali naše tajná vojenská pravidla a tím ohrozili lidské životy.“

S: „Ale ti Iráčané už byli přece mrtví.“

M: „Životy Američanů.“

W:“ Odhalení Wikileaks tedy vyhnaly čísla obětí prudce nahoru, protože díky zveřejnění iráckých válečných deníků se náhle vynořilo 15 tisíc mrtvých civilistů, kteří předtím mrtví nebyli?“

M: „Přesně tak. I tito mrtví jdou na konto Assange. Co je to jen za člověka. Možná proto působí tato videa tak děsivě, protože ještě nebyl dostatečně zdiskreditován jejich zdroj. Možná by ses měl, můj milý, zabývat osobou Assange.“

