Ivan David: Politický aktivismus Outů

Politický aktivismus politiků je normální. Může jim být ku prospěchu, nebo je poškodit. Celý jejich úspěch závistí na odhadu, co jim prospěje.

Pokud jejich snaha má prospět jen veřejnosti, může je samotné jako politiky zničit, a pak už neprospějí nikomu. Pokud začínají být politicky aktivistické firmy, zavání mi to politickým tlakem a nástupem totality. Soustředěný tlak má působit na instinkt ke konformitě: myslí si to všichni, měl bych si to myslet také. Nejde o občanskou aktivitu byť jakkoli podivnou, jako bylo oněch pověstných 99 pragováků. Jde o víc.

Dnes rozesílala firma O2 na mobilní telefony následující zprávu: "Přesně před 51 lety se obyvatelké Československa probudili do prvního dne okupace, která nakonec trvala 21 let. Ať už jste to ráno zažili, nebo Vám o něm vyprávěli, vzpomeňte si s námi.

"A proč ne", řekne si průměrný čtenář displeje: "Dyť je to pravda." Smysl sdělení je ovšem jiný: Rusko je nebezpečné, je potřeba se semknout proti Rusku! Že před 51 lety šlo o Sovětský svaz a ne Rusko, a že byl tam i tady jiný režim, že šlo o "bratrskou pomoc" více zemí, to pro vyznění agitace není důležité, naopak. A hlavně je třeba zapomenout na německou okupaci. Ano, německou, ne jen "nacistickou" či "fašistickou". Dnes v ČR a v SR vlastní Němci a jiní západní cizozemci významnou část průmyslu, bank, obchodní sítě. Je to okupace? Jsou hodní, "dávají nám práci", zisk je jejich.

Heslo "S Evropskou unií na věčné časy a nikdy jinak!" se nepoužívá, stejně jako "Česká republika - pevná hráz Severoatlantického paktu." Propaganda je dnes mnohem promyšlenější. A dost účinná. Ale to nestačí, oni potřebují znemožnit šiření jiných názorů. Na tom se pracuje. To je totalita.

O2 bude chtít dodávat "obsah" pro čtenáře displejů a posluchače podprahové reklamy a politické indoktrinace. Bude se chtít podílet na zisku a má zájem o přízeň režimu při rozdělování trhu. A tak se snaží. I za jiných režimů se firmy snažily. A vyplatilo se jim to.

