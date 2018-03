Ivan Jordák: Pro koho se brání ČT a demokracie?

Podle hesel a akcí, lze dovodit, proti komu se brání a co. Jsou to „Zemane, ČT nedáme“, Shromáždění proti rasismu, Výstražná stávka studentstva a cílem i bylo vzájemné propojení aktivit, které v současné době vznikají a působí na sobě nezávisle.

Celá akce byla dost podrobně popsána, byli označeni nepřátelé, proti kterým je směrována. Byla uvedena věc, za co tito aktivisté bojují – je jí demokracie. Chybí tam ale, podle mě dost podstatné věci. Kdo to všechno platí a kolik celá tato věc stojí. Dále pak, pro koho je. Známá otázka římského práva, „qui bono“, tedy komu všemu budou tyto akce ku prospěchu.

Byli jsme informováni, že demokracie a ČT se brání před prezidentem, premiérem a tak nějak i vyplynulo, že také před komunisty ve funkcích (Ondráček). Nikde jsem však nenašel pro koho. Zda pro mě, pro mého spoluobčana, nebo třeba pro elitu národa, či jen pro ty aktivisty nebo lidi, kteří v souvislosti s informacemi o akci byli zveřejněni na souvisejících fotografiích (Michal Majzner, Marek Hilšer, Hayato Okamura, proukrajinský aktivista Tomasz Peszynski nebo antizemanovský aktivista Šimon Hlinovský, Michael Žantovský a miliardář Karel Janeček.)? Popřípadě pro tu napadenou ČT, nebo lidi, kteří utíkali z inaugurace prezidenta?

Tato nejasnost mě mrzí. Jinde nám aktivisté pečlivě sdělují, kdo a jaký je v tom či onom případě. Z jakého důvodu ale nikoli zrovna v tomto? Přece každý voják, který je poslán do boje, je informován, za co a pro koho bojuje. Tady najednou není ten, komu má připadnout vítězství, pokud bude dosaženo. To se mi jeví podivným, a nechci spekulovat o důvodech, proč tomu tak je. Pokud bych se měl přidat, chci vědět na čí stranu. Bez tohoto jasného vyjádření, bych byl pouze a jen žoldák, nebo Kanonenfutter, jak říkají naši sousedé Němci, kteří se tím vojenstvím a bojem přece jen podrobněji zabývají.

Všeobecně objímající odpověď, že pro všechny nás, je velmi nedostatečná, a při zkušenostech, které zatím s ČT máme, absolutně nedostatečná. Demokracie není a nemůže být, pokud má někdo více práv nebo povinností než druhý, ať je tomu z jakéhokoliv důvodu.

JUDr. Ivan Jordák, Letohrad

