Ivan Jordák: Začíná bouře?

Pokud je mi známo, politikou ani na komunální úrovni se dosud nezabýval. Někde se však začít musí, a tak proč ne zrovna od shora. Zcela bez zkušeností není, řídil určitou dobu Akademii věd, lze tedy předpokládat aspoň řídící schopnosti.

V sobotu jsem si večer pustil ČT24, zvědavý na výsledky voleb a bližší informace o postupujících do druhého kola. V podstatě jsem se stále dozvídal o panu Drahošovi a jeho vlastnostech. Brzy jsem přepnul na Primu, protože na pohádky bylo ještě brzy, a jednostrannost veřejnoprávního média, které chvílemi svým napadáním prezidenta Zemana připomínalo vysílání říšského rozhlasu a jeho postoj k prezidentu Benešovi před Mnichovem, byla už nesnesitelná. Prima přece jen informovala šířeji.

V neděli jsem spoléhal na informace z otázek V. Moravce na ČT1 a 24. Účastníky pořadu měli být předsedové senátu a poslanecké sněmovny, doplněni potom ještě profesorem Klímou z Metropolitní univerzity v Praze. No, dopadlo to takřka jako v sobotu, vypnutím televize, když se místo volby prezidenta propíral pan Babiš. Nevím, zda ještě je nějaká země na světě, kde si občané platí médium, aby jim přinášelo dezinformace, nebo vytýkalo vše možné. To je lze asi jen v zemi Švejka, Járy Cimrmana a hloupého Honzy.

Rozhodně si nenechám volby ujít, i když někdo může namítat, že jeden hlas nic neznamená. Ale vzpomněl jsem si na Švejka, když v podobné situaci připomíná část rakouské hymny, „když se ruka k ruce vine, tak se dílo podaří, říš rakouská nezahyne, sláva vlasti, císaři“. Jistě se někdo přidá, který nebere ČT1 příliš vážně. Také, brát ji vážně, není možné.

Protože je podle ČT prezident Zeman volen pouze sklerotickými starci a stařenkami, nebo nevzdělanými hrubiány, snažícími se odtrhnout od EU, NATO a vůbec západní civilizace, bažícími po spojení s Ruskem a Čínou, pokorně přiznávám, že mezi tyto starce a stařenky také patřím, ale nechci se připojit k nikomu, stejně jak ostatní včetně prezidenta Zemana. Ale nejsem ani ochoten živit tzv. neziskové organizace, ani účastnit se ve světě příležitostných válek ve jménu demokratizace a pokroku. Ba ani necítím nutnost nadávat Číně nebo Rusku. Spíš si myslím, že je dobré s nimi navázat spolupráci. Určitým duševním zmrzlíkům si dovolím doporučit třeba cestu do USA, kde se mohou na vlastní oči přesvědčit o spolupráci mezi Čínou a Ruskem na straně jedné a USA na straně druhé. Vzpomínám na návštěvu Niagary, co už je drahně let. Jak jsem byl překvapený, že vše, co měli v suvenýrech, bylo čínské výroby. Nikdo se nad tím nepozastavoval, ani nikdo prodavačům v prodejně kvůli tomu nenadával. Ale to jen na okraj.

Nějak se mi neustále honí hlavou myšlenka, jak nejmenovaný Pan Někdo požaduje politiky věrné EU a NATO, a vůbec všemu, na co v Bruselu přijdou. Nejhorší na tom je, že se nejedná jen o orgány námi volené, ale i ty, kteří se do funkcí dostanou nějak tak divně. Hlavní ovšem je vyhovovat establishmentu ve všech případech. A tak se už dlouho přehadujeme o pozvání migrantů paní Merkelovou do Evropy, ač ji nikdo z nás nevolil. Nebo také o kvótách pana Junckera, který volen vůbec nebyl. A naše média a někteří politici haní současného prezidenta, že tato rozhodnutí odmítá přijmout.

Tolik k současným volbám. Nyní pan Drahoš nakonec nahradil pana Schwarzenberga, který kandidoval před pěti lety, a právě s panem Zemanem ve druhém kole prohrál. Establishment se proto snažil získat jiného kandidáta, a včas ho představit voličům, domnívaje se, že minulá prohra jejich kandidáta byla z důvodu jeho nepřipravenosti. Z toho důvodu rozbouřil hladinu u nás již od nastoupení prezidenta Zemana na Hrad, kandidáta na nového prezidenta, respektive kandidáty, připravil už dříve a nakonec se rozhodl z nich vybrat na prezidenta pana Drahoše. Proč? Nevím, a spekulovat se mi už nechce. Jen opatrně při spuštění televize nahlížím, zda v ní není zrovna o volbách.

Věřím, že po uzavření druhého kola se nám hladina zase zklidní a prezident bude pokračovat ve své práci, ve zkratce řečeno – v ochraně republiky a jejích obyvatel.

Ivan Jordák, Letohrad

