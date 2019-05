Jan Bureš: Achillovy paty německé ekonomiky

I tak je ale jasné, že globální geopolitické napětí a rozšiřování fronty v obchodní válce z velkých hráčů postihuje nejvíce Německo. Právě Němci mají mezi velkými ekonomikami nejtěsnější vazbu průmyslu na globální obchod. A není tedy divu, že se právě zde výhledy přepisují nejčastěji směrem dolů a výnos německého bundu se pohybuje čím dál hlouběji pod nulou.

Vnější rizika a nejistoty ovšem nejsou jediným problémem, který německou ekonomiku může časem brzdit. V následujících pěti letech by se měl poměrně výrazně zhoršit demografický vývoj. Podle posledních projekcí OSN se mají přirozené přírůstky práceschopné populace (15-64 let) v Německu změnit v přirozené úbytky. To nemusí na rozdíl od současného globálního napětí ovlivnit růst hospodářství bezprostředně. Pokud ovšem nezrychlí produktivita a investice, postupně to povede k poklesu přirozené schopnosti Německa generovat hospodářský růst. Pak i při relativně příznivém globálním počasí může mít německá ekonomika problém růst rychleji než o procento ročně…

Jan Bureš

Hlavní ekonom Patria Finance

Psali jsme: Jan Bureš: Oslabujeme výhled na korunu Jan Bureš: Strach z výsledku eurovoleb dělá dobře švýcarskému franku Jan Bureš: Proč jsou automobilky kritickým motorem německých investic? Jan Bureš: Volby do Evropského parlamentu mohou na trhy přinést nové napětí

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV