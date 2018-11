Jan Bureš: Česká nezaměstnanost na nových historických minimech

Co je dobře pro domácnosti, ovšem nemusí být nutně dobré pro podniky. Nedostatek pracovníků je podle dotazníkových šetření základní bariérou dalšího růstu českého průmyslu. Navíc rostoucí mzdové náklady se zakusují do ziskových marží, jejichž pokles se bude v dalších kvartálech pravděpodobně zrychlovat. Míra zisku podniků podle národních účtů (podíl zisku na hrubé přidané hodnotě podniků) sice zůstává relativně vysoká - na 46,9 % oproti 40 % v EU. Průměr však nutně zastírá výrazné rozdíly mezi konkrétními podniky i odvětvími.

Řada podniků s vysokým podílem levné pracovní síly na celkových nákladech a nízkou schopností přenášet náklady do finálních cen může mít problémy. Zvlášť, když se k tomu přidají rostoucí ceny jiných vstupů a úrokových sazeb. I proto ostatně čekáme v příštím roce pomalejší dynamiku mezd i celé ekonomiky, než ve své poslední prognóze načrtla ČNB.

To by ovšem neměl být dostatečný důvod k ukončení cyklu utahování měnové politiky. Je běžné, že ekonomika poblíž vrcholu hospodářského cyklu zpomaluje. Navíc narážení na své přirozené mantinely by mělo víc a víc generovat domácí inflační tlaky. Ty podniky, které si to budou moci dovolit, se budou víc a víc snažit promítnout rostoucí ceny vstupů do finálních cen.

Jan Bureš

ekonom

autor: PV