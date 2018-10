Jan Bureš: Dolar ztratil vítr z plachet jenom na chvíli. Pomůže mu kolaps čínských akcií?

V prvé řadě proto, že slabší čísla z amerického trhu práce ve skutečnosti nic nemění na obrázku americké ekonomiky a dalším zvyšování sazeb pod taktovkou Fedu. Samotný přírůstek pracovních sil mimo zemědělství byl sice nižší. To ale do značné míry kvůli tomu, že jsou statistiky ovlivněné negativně hurikánovou sezónou. Naopak míra nezaměstnanosti, která vychází z průzkumů mezi zaměstnanci a je méně ovlivněná hurikány, poklesla na nejnižší úrovně od konce šedesátých let minulého století (3,7 %). Současně se podle očekávání trhů drží slušně vysoko růst mezd (2,8 %). Americké výnosy šly sice v posledních týdnech relativně prudce vzhůru, ale vzhledem k silným fundamentům americké ekonomiky a odhodlání Fedu dál zvyšovat úrokové sazby, podle nás není zatím jejich úroveň přehnaná. V tomto týdnu jim může hrát do karet další nárůst jádrové inflace v USA (středa).

Rozvíjející se trhy ale nevstupují do nového týdne šťastně také kvůli Číně. Tamní centrální banka snížila sazbu povinných minimálních rezerv o 1 procentní bod, ale akciovému trhu to vůbec nepomohlo. Naopak se dostal spolu s juanem pod silný tlak, který primárně pramení ze strachu z dražšího dolaru (viz graf výše), ale také slabších domácích čísel ukazujících na rostoucí problémy přeinvestované čínské ekonomiky (slabé PMI a především prudší pokles devizových rezerv).

V tomto světle lze těžko čekat, že by dolar na frontě s eurem, ale i s jinými světovými měnami začal znovu oslabovat. Zvlášť když se tento týden v eurozóně znovu dostane na přetřes brexit a problematický návrh italského rozpočtu.

autor: PV