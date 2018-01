Jan Bureš: Evropa jede dál na plný plyn, loni rostla nejrychleji za posledních deset let

HDP v eurozóně na konci roku vzrostlo o 0,6 % mezikvartálně a meziroční dynamika se tak udržela na vysokých 2,7 %. Navíc byl třetí kvartál revidován vzhůru na 2,8 % a za celý rok 2017 tak ekonomika eurozóny překvapila růstem o 2,5 % - to je nejsilnější výsledek za posledních deset let. Ten navíc znovu překonává již tak optimistickou prosincovou prognózu ECB.

I když nemáme k dispozici detailní strukturu HDP, věříme, že k růstu přispěly všechny složky poptávky. I když pravděpodobně ne rovnoměrně. Zásadním motorem růstu zůstává trh práce, který pohání domácí spotřebu a možná na konci tohoto roku výrazněji i investice. Naopak zahraniční obchod pravděpodobně hrál ve 4Q sekundární roli.

První předstihové ukazatele naznačují, že velice dobrý bude i start do nového roku. Index IFO a PMI se pohybují poblíž historických maxim a naznačují růst okolo 0,8 % mezikvartálně. Pokud to potvrdí i tvrdá data, bude to znamenat další šlápnutí na plyn a meziroční akceleraci na 2,8 %. S takovými čísly se i přes nízkou inflaci (zítra čekáme pokles lednové inflace na 1,3 %) bude ECB jen těžko dařit oslabovat euro. Po posledním zasedání ECB bylo jasně vidět, že prezident Mario Draghi nemá moc možností, jak tlumit sázky na blížící se konec měnové expanze.

Jan Bureš

finanční analytik

Psali jsme: Jan Bureš: Koruna na prezidentské volby nereaguje, vyhlíží další růst sazeb z “dílny” ČNB Jan Bureš: Zastaví ECB raketové zisky eura? Jan Bureš: Německá velká koalice má zelenou… co na to řekne ECB? Jan Bureš: ECB se nelíbí silné euro, těžko ho ale dokáže zastavit…

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV