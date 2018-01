Jan Bureš: Koruna na prezidentské volby nereaguje, vyhlíží další růst sazeb z “dílny” ČNB

I proto koruna začala na začátku týdne posilovat a hned zpočátku označkovala nová “post-intervenční” maxima. Věříme, že svižný růst ekonomiky a rostoucí domácí inflační tlaky přimějou centrální banku znovu k akci, a ta tak zvýší základní sazbu o dalších 25 bps na 0.75%.

Řada centrálních bankéřů včetně guvernéra mluvila v posledních dnech o tom, že je zapotřebí v tomto roce alespoň dvakrát sazby zvýšit. Guvernér sám navíc dodal, že považuje únorový růst sazeb za pravděpodobný. Šance na vyšší sazby jsou v tomto týdnu tedy skutečně vysoké. Otázkou spíše je, jak bude vypadat následná komunikace centrální banky. Zdá se, že se v bankovní radě se utvořily dva tábory. Jeden aktivističtější (Mojmír Hampl, Vojtěch Benda) by klidně zvedal sazby rychleji než diktuje prognóza, protože považuje domácí inflační tlaky za dostatečně silné a věří, že není třeba slepě kopírovat trajektorii načrtnutou prognózou. Druhá, konzervativnější skupina kolem guvernéra Rusnoka, chce postupovat opatrněji, a to především proto, aby nedala koruně záminku k dalším výrazným ziskům. Ostatně na únorovém zasedání bude vedle nové makroprognózy (nečekáme dramatické změny) zveřejněna poprvé také centrální bankou předpokládaná trajektorie kurzu. Trhy tak budou mít opět více jasno v tom, na jaké zisky koruny už by byla centrální banka citlivá a kde už může začít uvažovat nad přibrzděním růstu sazeb….Na stávajících úrovních to ale s vysokou pravděpodobností ještě nebude.

Jan Bureš, ekonom

autor: PV