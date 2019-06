Jan Bureš: Jak zareaguje ECB na padající inflační očekávání?

Zatímco v USA rostou dramaticky sázky na pokles sazeb - trhy už věří trojitému snížení sazeb do roka - v eurozóně není moc na co vsadit. Zbrojní arsenál je prakticky vybraný a manévrovací prostor ECB minimální -to se ostatně ukáže i tento týden po čtvrtečním zasedání.

I když start do roku 2019 nakonec byl relativně slušný (0,4% mezikvartálně), slabé podnikatelské nálady zatím ukazují na opětovné zpomalení (0,1% meztikvartálně v druhém kvartále). ECB sice nebude muset zatím prognózu přepisovat, ale poslední obchodní válčení zatím nestihlo podnikatelské nálady zasáhnout a může k tomu být donucena příště. Navíc jsou tu dva nové momenty, kvůli kterým bude Mario Draghi nervózní. Nárůst napětí na globálních trzích výrazně snížil dlouhodobá inflační očekávání - ta spadla pod 1,3% a jsou na dostřel od historických minim. Současně s tím nárůst tržního napětí sám o sobě utahuje v eurozóně finanční podmínky a ty jsou pro podniky a domácnosti nejpřísnější od února tohoto roku.

ECB tak pravděpodobně ve čtvrtek udělá to málo, co může. Zatímco Fed může kdykoliv uvažovat nad poklesem sazeb, ECB pravděpodobně nezbude v tuto chvíli nic jiného než alespoň představit “štědrou” verzi nového programu TLTRO a možná natáhnout garanci záporných sazeb beze změny do konce prvního kvartálu 2020….alespoň bude mít nový šéf ECB jasně načrtnoutou měnovou politiku.

Jan Bureš

ekonom

