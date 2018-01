Jan Bureš: Průmysl v Evropě pokračuje v silném růstu

Navíc byla vzhůru revidována čísla za říjen. To vše potvrzuje naše sázky na další zrychlení eurozóny na konci uplynulého roku o 0,6-0,7 % mezikvartálně, což by mělo udržet meziroční dynamiku okolo 2,6 %.

Nejvyšší přírůstky produkce zaznamenává kapitálové zboží (+6,2 %) - to odráží rostoucí investiční aktivitu a dává dobrý signál nejen pro konec roku 2017, ale i pro první polovinu roku 2018. To ostatně potvrzují i poslední indexy PMI za eurozónu, které dál lámou nové rekordy - v prosinci index vyskočil na 60,6 bodu (historicky nejvyšší úroveň). Nálada je rekordní především v Německu, Rakousku a Irsku, vysokých úrovní dosahují ale i nálady ve Francii, Itálii a Španělsku. Sečteno, podtrženo do roku 2018 vjíždí ekonomika eurozóny slušnou rychlostí.

I proto věříme, že se časem začne měnit super-holubičí rétorika ECB. Inflační tlaky sice v eurozóně dál zůstávají nevýrazné, samo osobě pokračující silné oživení ale může být důvodem pro ukončení QE na konci tohoto roku. Rétoriku začne podle nás Mario Draghi ovšem měnit nejdříve po italských volbách plánovaných na začátek března. Pak se může i euro začít připravovat na další rozšiřování zisků na frontě s dolarem.

Jan Bureš

finanční analytik

autor: PV