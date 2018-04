Jan Bureš: Trhy startují nový kvartál na vlně pesimismu, je čeho se bát?

Velikonoce poslaly globální trhy na vlnu pesimismu. V pondělí americké akcie ztratily znovu více než 2 % a jsou již přibližně 10 % pod svými lednovými maximy. Start do nového kvartálu tedy nevypadá na první pohled vůbec dobře.

A to přitom z reálné ekonomiky nejen v USA chodí dál velice dobrá čísla potvrzující pokračující silné oživení. Americké HDP za čtvrtý kvartál bylo ostatně revidováno v uplynulém týdnu vzhůru na 2,9 %. Sami dál věříme, že aktuální výprodeje nejsou signálem blížící se krize, ale spíše dočasnou korekcí. Pro trhy ovšem nemusí být úplně jednoduché rychle se postavit na nohy a znovu začít růst. Z čeho mají tedy investoři v tuto chvíli strach?

Přirozeně se nabízí obava z toho, že dobré časy, které zažíváme, se blíží s utahováním měnové politiky ke svému konci. To je sice možné, ale zatím k tomu nemáme v ruce příliš silné argumenty. Stejně tak strach z globální obchodní války živený Donaldem Trumpem sice není rozumné podceňovat, ovšem zatím to nevypadá na brzdu, která by v nejbližších kvartálech měla zastavit vlak dobře rozjeté globální ekonomiky.Větší obavy budí v tuto chvíli specifické problémy řady technologických titulů - ochrana dat ve Facebooku, bezpečnost v Tesle a útoky prezidenta Trumpa na Amazon. Ty nastartovaly strach z nárůstu regulace v technologickém sektoru, a tato obava ze stolu asi v nejbližší době jen tak nezmizí.

Přes všechny výše zmíněné obavy však považujeme poslední výprodeje na amerických trzích především jako relativně zdravý proces návratu větší opatrnosti a strachu z “neznámého”. Na něco podobného jsme ostatně čekali po celý rok 2017, kdy jako by se investoři přestali umět bát. Dostáváme se ovšem do vod, kdy bezrizikové výnosy již nejsou přisáté na nule (dvouletý americký výnos je na 2,3 % - viz graf) a půjdou výš. I proto budou investoři víc a víc hledět na rizika a budou se snažit z akciového košíku vybírat jenom skutečně “červená jablíčka”.

Jan Bureš

ekonom

autor: PV