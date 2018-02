Jan Campbell: Jaro ve stínu

Šéf Mezinárodního olympijského výboru, pan Thomas Bach se zadostiučiněním konstatoval: OH se uskutečnily bez Ruska. Šéf Jihokorejského organizačního výboru OH je také spokojen: Perfektní organizace, žádné emoce, žádný terorismus. Olympijský výbor ČLR a prezident Si Ťin-pching by proto mohly být spokojeni. Bohužel tomu tak nebude. Proč? O to se postarají právě ti, kteří se účastnili a neúčastnili OH a následky kolektivního vědomí občanů, již působící mimo (naší) kontrolu.

Ruská federace nemá problém s USA. Naopak: Jsou to USA, které s ní mají problém. Nevyužily situace v RF na konci 90 let minulého století, začátkem 21. Století. Tenkrát mohly dostat Rusko na kolena, a podčinit si ho. Dnes je tomu jinak: prohrávají i na ruském poli. To však neznamená, že se USA vzdávají svého cíle. Ten připomínal světu celá desetiletí nedávno zesnulý diplomat, historik a novinář Valentin Falin (1926 - 2018): Krach Ruska. Připomínal Kremlu, na Západě více méně utajovanou radu Andreje Sacharova (1921 – 1989) týkající se záchrany Ruska:Rozmístit určité množství 100 megatonových bomb podél atlantického a tichooceánského pobřeží USA. Dnes, kdy prezident Trump láme nosné sloupy kapitalismu a nevládne USA, protože to za něj dělá duet, Senát a Kongres, celá řada expertů ve funkci mluvčích, ohlašují jaro ve stínu víceúrovňového střetnutí USA s RF a ČLR. Jedním z nich je Hans Binnendijk, expert Střediska transatlantických vztahů z Hopkinsovy univerzity. Ten se nechal slyšet: Skončila doba tažení proti terorismu. Dnes se vracíme ke klasické Velké hře a soupeření velmocí. Nezastírám, že hlavním smyslem je obrana před hrozbou Ruska. Hlášku doplňuje zpráva pana Magnus Nordemana, ředitele Transatlantické bezpečnostní iniciativy: Registrujeme velký zájem kongresmanů o transatlantickou spolupráci a také vstřícnost americké veřejnosti vůči NATO překvapivě roste. Současně však poukazuje na stín v Evropě kalící jeho radost: Hlavní brzdou výdajů na zbrojení jsou Německo, Nizozemsko, Itálie a Španělsko. Proto očekávám, že USA zesílí tok informací, propagandy a agitace u spojenců v EU a NATO. Jsou to levné, za to velmi účinné zbraně připravující občana na hluk kulek a bomb. Takový hluk si mohu představit během pětiletky. Především bude li prezident Putin znovuzvolen a Rusko nezkrachuje. Analog platí i pro prezidenta Si Ťin-pchinga. Ten podporuje projekt OH 2022, expanzi v Evropě, včetně té poslední: MiliardářLi Shufu si koupil za cca 7 miliard Euro 9,69 procent Daimlera. Si má čas, a žádné volby před sebou.

Nemám pochyb, že myšlenky Si Ťin-pchinga o socialismu čínského typu v nové éře budou adoptovány do ústavy během plenárního zasedání Všečínského shromáždění lidových zástupců, které začne 5. března. Čínský text obsahuje některé z navrhovaných změn. Formulace v čínštině jsou jasné. Xinhua nabízí anglický překlad: The Communist Party of China Central Committee proposed to remove the expression that the President and Vice-President of the People's Republic of China "shall serve no more than two consecutive terms" from the country's Constitution.

Změna čínské ústavy bude mít dalekosáhlé dopady pro svět. To proto, že změna je mimo jiné výsledkem uvědomění si civilního a vojenského vedení, že ČLR je hned po RF na řadě v boji USA o udržení své role a postavení ve světě. Volební a mocenský cirkus, který prožíváme v USA a Evropě po celá desetiletí, je pro RF a ČLR nepřijatelný. Ohromné množství amerických vojenských bází ve světě spojené s novou vojenskou doktrínou USA, absolutní priorita národního zájmu USA před jakýmkoliv spojenectvím a partnerstvím, a v ne poslední řadě nemožnost samostatné zahraniční a vojenské doktríny v EU, spojená se skutečností, že lež obletí půl světa dříve, než si pravda obleče kalhoty (Winston Churchill), vylučují v představitelné budoucnosti mírové soužití USA, RF a ČLR, tím i EU.

Skutečnosti, jakými jsou sankce USA proti RF, mající charakter nekonečnosti, ČLR připravovaná reorganizace Centrální banky, předpokládanou záměnouZhou Xiaochuan nejvlivnějším hospodářským poradcem a důvěryhodnou osobou prezidenta Si panem Liu He (kterého řadím i ke kandidátům na pozici více premiéra), a v neposlední řadě, nejenom hezká, ale i výsledky přinášející investičně - politická strategie Si v Jižní Americe, která odporuje Monroe Doctrine, potvrzují rostoucí potenciál pro střet mezi USA a ČLR. To nepíši o problémech USA na Blízkém Východě, Jihovýchodní Asii, Taiwanu. Připomínám, co v lednu 2015 Si oznámil světu: ČLR dosáhne během pěti let objemu obchodu s Jižní Amerikou ve výši 500 miliard USD, a bude investovat 250 miliard USD . Dnešní data indikují plnění plánu na 100 procent, zatímco investice USA v Jižní Americe se snižují. EU není na tom lépe. Potvrzuje se Churchillův výrok: Jeden člověk s přesvědčením přemůže sto, kteří mají názor.

Pohled do oficiální statistiky na data spojená se sedmidenní oslavou začátku roku Psa, jsou impozantní, nehledě na mírné snížení procentového růstu ve srovnání s 2017: Cestovní výdaje Číňanů dosáhly 475 miliard jüan (cca 75 miliard USD), což představuje zvýšení o 12.6% ve srovnání s rokem 2017. Výdaje na nákupy a občerstvení dosáhly 926 miliard jüan (cca 146 miliard USD), což představuje zvýšení o 10.2% ve srovnání s rokem 2017. Do třetice: za vstupenky do kin zaplatili Číňané 5.7 miliard jüan (cca 900 milionů USD), což představuje zvýšení o 67% ve srovnání s rokem 2017. Z tohoto zvýšení obdrží zanedbatelnou část Hollywood. Proč? Mladá generace preferuje čínské filmy. Mimo jiné, top 3 filmy jsou čínské. Více je možné se dovědět v angličtině na Caixin, 22. 2. 2018 – How China Spent the Lunar New Year Holiday, by Coco Feng.

O prezidentské volební kampani v RF nebudu psát více, než že její průběh bude nadále lemován zvyšující se agresivitou USA a jimi podporované páté kolony, utajovaným odvozem zabitých západních poradců (USA, FR, SRN) ze Sýrie, přísnou kontrolou volebních IT systémů, omezujících cizí vměšování. V neposlední řadě je nutné počítat s odchodem zrádce a spoluautora dopingového skandálu, Grigorije Rodčenka, ze scény. Rozsudek nad ním byl již (v USA) vynesen. Tím, že CBS mohla ukázat jeho pooperační stav a formu obličeje, je jeho osud zpečetěn. Samozřejmě jeho smrt se bude připisovat ruským tajným službám. Mezitím nad námi bude létat německá finanční koule zabalená v papíře Dublin IV, v Itálii se bude demonstrovat, v Bruselu se budou radit, a slovenská policie bude hledat vraha investigativního novináře a jeho dámy, snad nezapomínajíc, že vědění nezabírá mnoho místa.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

Psali jsme: Jan Campbell: Únorový výlet Jan Campbell: Mnichov, včera a dnes Jan Campbell: Na prahu roku Psa Jan Campbell: Myšlenková dyzentérie

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV