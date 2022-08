Jan Campbell: Koronavirus ve světě

Článek nemá za cíl rušit letní pohodu občanů na dovolené, Střížovo ticho nebo dokonce provokovat. Cílem je pokusit se uzavřít některé informační díry v českých masových médiích s pomocí veřejně dostupných informací ze západního a východního oficiálního a mediálního prostředí a nabídnout možnost ke srovnání s tím, co bylo, a co nás čeká a nemine.

Vakcíny, patenty, soudní pře a další

Dnes víme na základě informace Johns Hopkins University, že více než 599 milionů lidí na celém světě bylo pozitivně testováno na virus, přibližně 6,5 milionu infikovaných lidí zemřelo a k dnešnímu dni bylo podáno více než 12 miliard dávek vakcíny.

Soudní rejstříky USA a SRN současně informují, že Moderna podala žaloby na patent na vakcíny proti společnostem Biontech/Pfizer. Společnost požaduje odškodnění od svého konkurenta za údajné porušení patentů při vývoji vakcín proti koronaviru. Moderna to oznámila včera, v pátek 26.8, aniž by zmínila výši odškodnění. Nemám pochyb, že Moderna investovala miliardy dolarů do vývoje vakcíny (mRNA) již před vypuknutím pandemie a chce proto chránit svou inovativní technologickou platformu a hodnotu akcií.

Světová zdravotnická organizace (WHO) den předtím (25.8) oznámila, že od začátku roku zemřelo v souvislosti s Covid-19 více než milion lidí. Vzhledem k tomuto číslu lze předpokládat, že svět se naučil žít s koronou, řekl šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus během tiskové konference. Dále řekl, že ve skutečnosti jsou k dispozici všechny prostředky, jak těmto úmrtím zabránit , že třetina světové populace stále nebyla očkována proti koronaviru a tři čtvrtiny všech starších lidí v chudších zemích také dosud nemají ochranu proti očkování .

Nehledě na uvedené Biontech chce dodat svou vakcínu proti koroně přizpůsobenou variantě Omikron během několika dní. Můžeme dodat velmi rychle, doufejme, že od začátku září, řekl generální ředitel společnosti Ugur Sahin ve čtvrtek 25.8. Po dovolené přicházející opět k životu EMA oznámila, že příslušný výbor rozhodne 1. září o žádostech společností Biontech/Pfizer a americké společnosti Moderna o schválení jejich vakcín přizpůsobených podtypu BA.1. Připomínám, že v Německu tato varianta koronaviru již nehraje roli. Přesto mnozí doufají, že nová vakcína bude fungovat proti v současné době cirkulujícím variantám a přinese zisk.

V kontextu cíle příspěvku nabízím jeden zajímavý příklad: Pan Allison četl žalobu Roberta W. Maloneho MD, MS proti Washington Post a byl hluboce uražen tím, jak Washington Post pomlouval Roberta V. Maloneho. Uražen natolik, že napsal jeho advokátovi a poslal mu výzkumnou analýzu týkající se vakcín proti mRNA COVID-19 a informovaného souhlasu. Analýza má obsah 53 stran a seznam literatury je vynikající. Je to analýza pana Allisona – ne moje. Podrobnosti lze najít s pomocí odkazu - COVID-19 Vaccines and Informed Consent.

Deprese, marnost a šílenství

Navzdory pokrokům v diagnostice a léčení všeobecně a Covid-19 specificky poutá nejenom moji pozornost skutečnost častějšího onemocnění duševními chorobami v posledních letech. Protože existují obtíže při hledání biologických markerů duševních poruch uvedených v DSM, nabízí se otázka, zda známé diagnostické kategorie jsou adekvátní, zda shluk příznaků a symptomů spojených s diagnostickou kategorií odráží společnou základní příčinu, podobnou malignímu nádoru nebo bakteriální infekci, když existují případy souběžného výskytu údajně odlišných duševních poruch. Uvádím k tomu jeden příklad z mnoha jiných: Trpí osoba, která splňuje kritéria pro panickou poruchu, závažnou depresi a sociální úzkostnou poruchu, skutečně 3 diskrétními stavy, podobně jako někdo s rakovinou pankreatu, AIDS a Covid-19?

Připomínám, že dnes rychle se šířící deprese ve společnosti není základní příčinou příznaků. Uvádím příklad. Mnozí z nás, kdo zažil stres v práci, mají potíže s usínáním. Únava se většinou objeví následující den, může zhoršit pozornost k úkolům v práci a zvýšit podrážděnost. Následné konflikty se spolupracovníky mohou snížit náladu, zhoršit další příznaky a aktivovat další, například beznaději nebo marnost. Kauzální interakce mezi těmito symptomatickými prvky se mohou navzájem posilovat a vytvářet stav, který nazýváme depresí. Proto na rozdíl od bakteriální infekce nebo maligního nádoru, deprese není základní příčinou příznaků. Deprese spíše označuje systém, který se vynořuje z kauzálních interakcí a je spojen s tzv. neo-kraepelinským dilema a revolucí. Zjednodušeně formulováno - na základě neporozumění konání politiků občany, mnozí používají označení: šílenství.

Dovoluji si nabídnout tézi, že šílenství je bytostně mnohoznačný a neuchopitelný fenomén. K jeho pochopení užíváme různých metafor vypůjčených z jiných oblastí, přičemž následně zapomínáme, že se jedná o metafory, a že existují minimálně čtyři roviny, na kterých různé přístupy uchopují šílenství specifickým způsobem jako problém: rovina individuální, kolektivní, transpersonální a existenciální. Výzvou pro vědce, přednášející a studenty zůstává tak potřeba různé vzájemně rozporuplné přístupy chápat na jednotném základu. Jinými slovy: jednotné vědění. Platí to podle osobního přesvědčení i pro Covid-19 a pandemii strachu z něho.

Radostné a jiné zprávy ze zahraničí

V kontextu problematiky Covid-19 přišla pro mnohé radostná zpráva z USA v pondělí 22.8: imunolog Anthony Fauci rezignuje a odstoupí z funkce ředitele Národního institutu alergií a infekčních nemocí a jako hlavní lékařský poradce amerického prezidenta Joe Bidena v prosinci t.r. Zdá se mi, že to není zcela dobrovolně, vezmu-li na vědomí přípravy procesů v různých státech světa, situaci v USA a nekonečnou řadu pochybností spojených s metodou testování, diagnostiky, léčení, důvody úmrtí a dlouhý seznam - s pravděpodobností hraničících s jistotou přímých a nepřímých následků očkování.

Druhá radostná zpráva přišla z Filipín. Tam pro přibližně 28 milionů studentů znovu začala prezenční výuka v pondělí 22.8 po dvou letech uzavření. Od března 2020 se podle různých zpráv médií z jihovýchodní Asie existovalo pouze domácí vzdělávání. V listopadu 2021 se v rámci pilotního projektu na dva měsíce otevřelo 100 z více než 61 000 veřejných škol. S jakým výsledkem byl projekt ukončen, nevím.

Zajímavá zpráva přišla tentokrát z daleka, na Západě ignorované a posměchu často vystavené Korejské lidově demokratické republiky. KLDR je stát ve východní Asii na severní části Korejského poloostrova. Na severu sousedí převážně s Čínou a v nejsevernějším rohu poloostrova také v délce 11,87 km s Ruskem. Na jihu vede podle 38. rovnoběžky hranice s Jižní Koreou. Tato hranice je jedním z nejmilitarizovanějších míst planety. Hlavním městem KLDR je Pchjongjang, vládní stranou je Korejská strana práce a státní ideologií je tzv. čučche. Severní Korea má třetí největší armádu na světě (cca 1,3 miliónu vojáků), má rozvinutý jaderný program, ale co se týká hospodářství, průmyslového rozvoje a potravinové soběstačnosti, země není dostatečně soběstačná. Již to málo uvedené vybízí podívat se na situaci a boj s Covid-19 v KLDR.

Co lze vidět, slyšet nebo číst v KLDR

Dnes nabízím z prostorových a časových důvodů dva zdroje k samostudiu: 1) Interview ruského velvyslance v KLDR Alexandra Matsegora pro noviny Rossiskaya Gazeta z 19. srpna 2022 v ruštině a angličtině. 2) Oficiální zpráva KLDR ze Zasedání pro přezkum nouzové protiepidemické práce, které se konalo 10. srpna 2022. Zpráva je dostupná v angličtině mj. i na velvyslanectví KLDR v Praze.

Hlavní výsledek zasedání sdělila hlava státu, Kim Čong-un, předseda Rady od prosince 2011: Šíření infekce novým koronavirem, které začalo na konci dubna, je nyní pod kontrolou. Současně připomínám: 1) Dokud varianta Omicron se nedostala do země, KLDR byla jedinou zemí bez virů na světě. Tvrdí to i velvyslanectví RF v KLDR, jehož jeden zaměstnanec onemocněl variantou BA2. Takový úspěch by se dal mj. připsat silným a omezujícím opatřením včetně uzavření hranic. 2) Dnes v KLDR je povinné nošení roušek, protiepidemické distancování a ruší se restriktivní míry v zařízeních veřejného stravování a zákaz shromažďování osob. Cestování je podle ruského velvyslance povoleno a člověk může cestovat do všech středisek a míst po celé zemi s výjimkou míst, která se nacházejí v blízkosti hranic a frontové linie. 3) Historicky nízká úmrtnost - 0,0016 procenta! Přičemž zdravotní systém KLDR zůstává velmi zaostalý ve srovnání s ČR. Jaké existuje vysvětlení nízké úmrtnosti?

Korejci to vysvětlují existencí velkého množství tajemství, která západní člověk odmítá přijmout a studovat. Jako příklad uvádějí původ v inherentních rysech korejského socialismu čučche, vysokou organizační schopnost, smysl pro disciplínu, jasné a podrobné rozhodování, uspořádaný oznamovací systém, duch bezpodmínečné poslušnosti a realizace daných pokynů a vysoké vědomí. Když si představím opět se šířící evropské blouznění o nucení k home work a současné cestování všech možných kategorií občanů po světě, je pochopitelné, proč se koronaviru, korupci a konspirací daří, především v USA a Evropě.

Na zasedání pro přezkum nouzové protiepidemické práce bylo zdůrazněno, že protiepidemický systém zůstane v platnosti až do skončení světové pandemie, a že současná situace dovoluje pouze snížit stupeň omezení. Proto zůstávají v platnosti některá opatření: Například tělesná teplota se měří na veřejných místech, sterilizace se provádí po celé zemi; podání ruky je stále zakázáno a vstup do země ještě nebyl povolen. Proč se zmiňuji o Covid-19 a situaci v KLDR?

Zkušenost z KLDR letošního roku potvrzuje, že stačí jeden případ onemocnění k tomu, aby došlo například k epidemii. O pandemii (strachu z koronaviru) vědomě nepíši. Zmíním se ale o praktických krocích vlády KLDR již pro možnost srovnání s kroky české vlády v minulosti a představitelné budoucnosti s novou mutací Covid-19 nebo jiným virovým onemocněním.

Jediný den poté, co vědci z KLDR potvrdili, že se do jejich země dostal nový koronavirus, vláda vyhlásila přechod na nouzový systém. Do krizového řízení byla zapojena vláda, armáda, hospodářské, správní, soudní a sociální orgány. Všechny oblasti byly zcela uzavřeny a veškerý pohyb lidí v rámci země byl zcela zastaven. Zaměstnanci v podnicích přešli do karanténního systému, byly přiděleny zvláštní dopravní prostředky, aby mohli chodit do práce a domů, pouze za polehčujících okolností. Zdravotníci, včetně armádních a studenti lékařských fakult měli na starosti domácnosti, navštěvovali všechny rodiny několikrát za den, aby našli případy infekce.

Občané s abnormálními příznaky se museli hlásit vedoucím lidových sousedských jednotek, kteří skutečnosti hlásili protiepidemickým velitelstvím. Byty a bytové domy s případy infekce byly okamžitě umístěny do karantény a pouze zdravotníci v osobním ochranném vybavení mohli do nich vstoupit a dodávat léky. Speciální mobilní servisní týmy dodávaly potraviny rodinám v karanténě. Celková farmaceutická věda a průmysl přešly na vývoj a výrobu antivirových léků a léků pro zotavení na základě systému lékařských prohlídek, medicíny a systému Koryo, tj. tradičního způsobu léčení z doby Koryo. Armáda měla na starosti dodávky léků do lékáren, které byly otevřeny 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Vůdce Kim Čong-un uvolnil materiální rezervu státu k překonání krize. Stručně řečeno lze předpokládat, že životy lidí mohly být zachráněny, protože ani jediný případ infekce nebyl vynechán, ale včas lokalizován a okamžitě léčen.

Je třeba zdůraznit skutečnost, že v KLDR téměř všichni pacienti s Covid-19 trpěli velmi lehce. Může to pravděpodobně souviset s ekologickým prostředím země, místními potravinami a kulturou výživy. Je samozřejmé, že pozitivní akce obsahují také chyby. Vedení KLDR je zveřejnilo. Zda se jednalo o všechny chyby, nevím. Za jednu z největších chyb vláda KLDR považuje skutečnost, že se nepodařilo včas detekovat nový koronavirus, aby mohla rychle přijmout karanténní opatření v oblasti, kde byl hlášen první případ infekce. Druhou chybou bylo neustanovení kontrolního systém a správné metody léčby. Ty si vyžádaly životy a rychlou modifikaci a změny. Patřičné výsledky lze již dnes vidět a prověřit. Jak a co tím mám na mysli?

Závěr

1) Vědci v KLDR se domnívají, že nový koronavirus se může skutečně šířit i dotykem předmětů. Domněnku potvrzují i mnozí odborníci ze Západu, z terénu a citace zahraničních prestižních vědců. Proto byla na každém hraničním místě a v přístavu zřízena zařízení pro dezinfekci zboží z jiných zemí a jeho skladování po dobu tří měsíců. Jedná se o velmi pracný a nákladný postup, přestože do KLDR je přepravováno pouze nejpotřebnější zboží. Omezený dovoz měl a doposud má velmi negativní vliv na ekonomiku a situaci komoditních trhů a cen.

2) V KLDR byl zorganizován speciální vyšetřovací tým, který měl vysledovat původ vypuknutí epidemie. Závěrečná zpráva předložená odborníky, vědci a vyšetřovateli nabízí přesvědčující důkazy pro tvrzení, že první osoby, které byly infikovány virem, byly voják a dítě, kteří se dotkli letáků a dalších předmětů, které přiletěly z Jižní Koreje. Tvrdí se mj., že objekty z Jižní Koreje byly shozeny balóny nebo drony poblíž kasáren v okrese Kumgang v provincii Kangwon, asi 10 km od demilitarizované zóny. Současně se vylučuje, že virus mohl do země být přivezen z Číny. Kromě toho se nabízejí ke studiu denní údaje o případech infekce v dané oblasti a další fakta a údaje získané v průběhu šetření, které byly několikrát přezkoumány.

3) Z uvedeného mj. vyplývá, že Pchjongjang si je vědom, že výsledek vyšetřování vyvolá nepřátelskou reakci Jižní Koreje. Ta samozřejmě již dnes vše popírá a tvrdí, že existuje zákaz šíření letáků a shazování produktů pomocí balónů a dronů. Jinými slovy: Jižní Korea začala odsuzovat KLDR v duchu americké loutky v Asii.

4) Předpokládám, že z dlouhodobého hlediska se situace na Korejském poloostrově zhorší mj. i kvůli nevyjasněné příčině vzniku Covid-19. Neznalost příčiny vzniku Covid-19 je a bude hybnou silou mnoha akcí na světové scéně v představitelné budoucnosti, včetně soudních jednání. Nic na tom nezmění skutečnost, že mnozí občané KLDR jsou skeptičtí a souhlasí s tím, že pravděpodobnost virové infekce prostřednictvím dotyku je velmi nízká. To znamená, že existuje pravděpodobnost! Jestliže existuje pravděpodobnost, je možné pochopit, že zavlečení viru do země prostřednictvím balonů nebo dronů, KLDR může hodnotit jako útok s použitím biochemické zbraně. Pro podobný příklad stačí seznámit se s útoky na Ukrajině s pomocí produktů vojenských biolaboratoří v zahraničí, které jsou pod kontrolou USA.

5) V komplikované době, jako je ta dnešní a na prahu skutečné války velmocí s pomocí zbraní hromadného ničení přivítám s radostí signál ze Soulu, že je připraven věnovat pozornost obavám svého souseda, společně dělat vše, co umožní snížit napětí na Korejském poloostrově a co zabezpečí mírové soužití, dokud se nepodaří dosáhnout udržitelné normalizace vztahů. Doposud bohužel jsem neslyšel, neviděl a nečetl o takovém signálu v oficiálních zprávách a západních médiích. Přesto povzbuzující zprávou pro mne je reakce vůdce Kim Čong-una: Nechť se každá strana stará o své vlastní záležitosti sama. Souhlasu netřeba.

