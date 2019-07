Jan Urbach: Němečtí experti - Otázka reparací Řecku není uzavřená

Odmítání reparací za škody způsobené Řecku Německem za II. světové války je prý možné z hlediska mezinárodního práva, ale není obligatorní. Podle názoru expertů by měl otázku rozhodnout Mezinárodní soudní dvůr v Haagu a vydat závazné rozhodnutí. To je ovšem nepravděpodobné, protože předání věci do Haagu by vyžadovalo souhlas německé vlády a již před měsícem ministerstvo zahraničních věcí takovou možnost vyloučilo. V červnu řecký velvyslanec v Berlíně předal německé vládě oficiální dopis se žádostí o zahájení oficiálních rozhovorů o reparacích. Jejich výše je miliard euro, včetně splacení půjčky, kterou si Němci vynutili od řecké národní banky a dosud nesplatili. Německá vláda ovšem tento návrh odmítla. Naopak se v expertní zprávě uvádí, že Polsko na reparace nárok nemá, protože se jich prý Varšava zřekla v roce 1953 a 1970. Polský poslanec Arkadiusz Mularczyk ovšem tvrdí, že neexistuje v polském či mezinárodním oběhu žádný dokument, který by to potvrzoval. Jestliže mají Němci dokument, který by svědčil o tom, že se Polsko reparací zřeklo, ať ho ukáží – reagoval na zprávu Mularczyk, který se v polském parlamentu otázkami reparací zabývá. Po prázdninách má být představena zpráva o ztrátách, které Němci způsobili v letech 1939 až 1945 v Polsku. Výše reparací je odhadována na 850 miliard dolarů.

