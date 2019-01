Jan Urbach: Potrestat Francii za ožebračování afrických států?

Vicepremiér, se ostře pustil do Francie, jejíž politiku považuje za příčinu přetrvávající migrační krize na hranicích EU. V neděli během mítinku se dotkl nedávných masových utopení migrantů ve Středomoří. Předpokládá se, že až 170 přistěhovalců, kteří opustili Libyi a Maroko na zchátralých lodích, se minulý týden utopilo. O těchto vyjádřeních informuje agentura Sputnik. „Jsme pokrytci, pokud pokračujeme v rozhovorech o efektech, aniž bychom hledali příčiny. Dnes tady máme lidi pocházející z Afriky jen proto, že některé evropské země jako Francie v jejich hlavách nikdy nezastavily kolonizaci Afriky," řekl Di Maio davu. Připojil, že na Francii by měly být uvaleny sankce ze strany EU a možná i OSN za ožebračení těchto států. Hnutí 5 hvězd má tuto otázku nastolit v italském parlamentu. Italský vicepremiér také dodal, že francouzský prezident Emmanuel Macron by měl přestat přednášet Itálii o morálkách, zatímco jeho vláda nadále zneužívá africké státy.

