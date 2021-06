Jan Urbach: Tusk to zřejmě nezachrání

reklama

Slováci nejen vyhráli, ale výkon celé polské reprezentace byl podle komentátorů fatální. Příznačný je na mistrovství historicky první vlastní gól brankáře Wojciecha Szczęsného. Ostatně Občanská platforma (v parlamentu je vůdčí silou opoziční Občanské koalice) si podobný nepochopitelný vlastní gól dala před několika týdny, když v hlasovala proti schválení plánu obnovy.

Podle posledních sondáží veřejného mínění Občanská platforma již ztratila pozici hlavní opoziční strany a průzkum společnosti IBRiS pro Radio Zet uvádí, že se proklesala na 13 procent. To padání poněkud připomíná účast platformní kandidátky Małgorzaty Kidawové-Błońské v loňských prezidentských volbách, kde - před jejich odložením z důvodu pandemie končila - na 3 procentech podpory. Záchranou se stala možnost registrace nového kandidáta. Není proto divu, že ve straně začala panika a obavy, jak hluboce lze klesnout.

Některým se jako řešení jeví povolání Donalda Tuska, v současnosti předsedy Evropské lidové strany, jako spasitele. B. Budka by chtěl, aby se Tusk v Polsku více z této funkce angažoval, když ostatně Občanská platforma je součástí této evrospké formace. Samotný Tusk říká, že je „mentálně, citově i životem“ připraven, aby se podílel na odvrácení velmi nebezpečného běhu událostí. Vše má ale jistá ale.

O návratu bývalého premiéra se spekulovalo již před dvěma roky, dokonce mělo být připravováno nové politické hnutí, které mu mělo být zázemím také v pozdějších prezidentských volbách. Zjevně ovšem po pečlivých sondážích k tomu nedošlo, příliš pravděpodobný byl jeho neúspěch v klání s Andrzejem Dudou. A Tusk rozhodně nechtěl prohrát v dalších prezidentských volbách, když už ho pokořil v minulosti Lech Kaczyński. Nezdá se, že by dnes měl úspěch zaručený.

Média již nějakou dobu o možnosti návratu bývalého premiéra do domácí politiky již déle uvažují, zejména o formě, kterou by se to mělo stát. Včetně rezignace v Senátu a nasazení Tuska do doplňujících voleb. Následně by prý mohl být zvolen předsedou Senátu místo Tomasze Grodzkého, kterého by stejně policie ráda stíhala pro přijímání úplatků, kterého se dopouštěl jako lékař. Dnes se jen hraje trapná zdržovací hra o jeho imunitu.

A aby vše bylo složitější, Budka si představuje nejasnou formu podpory, ale předsedou strany by chtěl zůstat. Otázkou je i podpora od varšavského primátora Rafała Trzaskowského, který začal zakládat vlastní širší platformu, která jemu a jeho lidem může poskytnout lepší perspektivu než skomírající Občanská platforma. Co by nakonec mohl D. Tusk za této situace dokázat, když loď opouštějí i členové parlamentního klubu, jako je např. bývalá ministryně sportu v Tuskové vládě Joanna Mucha?

Vedle stranických hrátek v Občanské platformě a Občanské koalici je zde ještě otázka, co by na návrat Donalda Tuska řekla veřejnost. Podle průzkumu Institutu Pollster pro "Super Express" si jeho opětovné zapojení do polské politiky nepřeje až 55 procent dotazovaných, opačného názoru je pouze 32 procent. Zájem o Tuska je překvapivě jednoznačný jen mezi voliči levice, těch je ale kolem 8 procent. Zdá se tedy, že naděje spojované s případným zapojením Tuska do polské politiky jsou stejně reálné, jako postup polských fotbalistů ze základní skupiny letošního fotbalového mistrovství.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

