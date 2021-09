Jan Veleba: Nejen politikou, filmovými festivaly člověk živ jest aneb velká paráda v Brně

reklama

Akce nanejvýš potřebná, důstojná a její odborný garant, organizátor, docent Josef Kučera za Českomoravskou společnost chovatelů, a.s. ve spolupráci s generálním ředitelem BVV Jiřím Kulišem jsou osobnosti, které garantovaly špičkovou úroveň této chovatelské parády, která včera skončila.

Přišla doba českých potravin

Jsem si jist, že přišla doba, kdy se pozornost občanské veřejnosti postupně zaměří na domácí zemědělství, domácí české potraviny, které co do kvality představují absolutní světovou špičku – není liž pravda pane Prouzo. Tomu také odpovídá úroveň zemědělských podniků a jednotlivých odvětví agrární soustavy, v případě právě skončené brněnské výstavy úroveň chovu skotu, kde naše populace dojených krav patří k evropské i světové špičce a z pohledu užitkovosti jsou na předních místech ve světě.

Zemědělství provází člověka tisíce let

Rád bych dnešním článkem zahájil sérii medailonků, ve kterých chci postupně představit osobnosti agrárního sektoru naší země, neboť nic nepřichází samo, žádný kvalitní výsledek, zvláště v zemědělství, které je závislé na přírodních cyklech. Vždy za ním stojí tvrdá práce a konkrétní lidé. Jedním z nich v chovatelském světě, nejenom v České republice, je docent Josef Kučera. Na rozdíl od četných politiků, které na nás chrlí média každou hodinu, každou minutu, dnes a denně a kteří toho často v hlavě moc nemají, se skutečné osobnosti v médiích takřka nevyskytují, zejména to platí o těch, kteří mají něco společného se zemědělstvím. Přitom jde o primární sektor, který doprovází člověka tisíce let až do dnešní doby a jistě bude hrát svoji základní roli i nadále. Lapidárně řečeno, jde o nakrmení lidstva a udržení kulturní krajiny. Myslím si, že to jsou důležitější věci než červené koberce filmových festivalů a bezduché, vulgární, politické šou s jediným cílem zničit protivníka.

V našich řadách máme světově uznávaného odborníka

Posuďte se mnou. Není tak běžné, aby výkonný místopředseda a ředitel Českomoravské společnosti chovatelů, tedy docent Josef Kučera, zastával pozici prezidenta Evropského sdružení strakatého skotu (Europaische Vereinigung der Fleckviehzuchter se sídlem v Mnichově) a to od roku 2007 až dosud. Souběžně s prezidenstvím EVF působil čtyři roky i jako prezident World Simmental Fleckvieh Federation. Není tak běžné, aby vedle toho vykonával řadu dalších mezinárodních aktivit v rámci evropských a celosvětových chovatelských organizací, včetně odborných přednášek pro chovatelské organizace či univerzity v řadě zemí světa, Srbskem, Ruskem, Ukrajinou počínaje, přes Rakousko, Německo až po Mexiko nebo Čínu. A konečně, není tak běžné, aby český zemědělský expert disponoval aktivní znalostí čtyř jazyků – angličtina, němčina, ruština a polština. Na nedávné oslavě svého životního jubilea, svých padesátin, přijímal video zdravice chovatelských organizací z Kanady, USA, Jižní Afriky, Německa, Kolumbie, Rakouska, Skandinávie, či sousedního Polska, – nic takového jsem nikdy nezažil a že jsem toho ve svém agrárním životě prošel hodně.

Když to shrnu, tak mně napadají mnohé naléhavé premisy a ta úplně primární je, že osobnost formátu docenta Josefa Kučery, světově uznávaného odborníka vybaveného znalostí jazyků toho pro tuto zemi může udělat a také dělá opravdu hodně. Na rozdíl od desítek politiků, jejichž hlavní aktivity spočívají v bezduché chvále sebe sama a dehonestaci svých soupeřů, přičemž hlavní motor je touha po moci, která přináší majetek, peníze a pomyslnou slávu – to vše se děje ve světle ramp, za mohutné podpory médií a segmentů na jednotlivé tábory rozdělené společnosti … Inu, jakoby podle našich politiků sestavil svoji slavnou teorii reziduí a derivací italský sociolog Wilfredo Pareto (1848 – 1923), který společenské jevy vysvětluje, volně řečeno, takto: člověk má svůj mozek, aby promyslel a zkombinoval pro sebe nejlepší řešení a jazyk má na to, aby zakryl svoje skutečné pohnutky, prezentoval svoje jednání jako racionální a dosáhl svého cíle.

Tolik ve zkratce, když dám na misku vah kvalitního agrárního odborníka, osobnost ve svém oboru a tuctového politika, často mně připomínajícího herce a pečlivě stylizovaného, ehm, manekýna, tak výsledek je jasný – politik je zvážen lehkým, pomíjivým. Kdežto lidé, kteří dělají po celou svou profesní dráhu, nikoliv jedno dvě volební období, dobrou práci, která posouvá naše vědění, pokrok a předává další generaci, tak ti jsou hodni uznání, úcty a jejich jména by měla být součástí společenského povědomí. Přesně tyto kritéria Josef Kučera splňuje, o čemž jsem se opětovně přesvědčil na brněnském výstavišti, kde jsem měl tu čest být a vidět.

Chovatelská paráda a nástup nové generace

Tož dovolte několik postřehů z této vynikající chovatelské akce, na kterou se i přes nelehkou situaci podařilo zajistit účast skoro tisícovky zvířat ze všech koutů České republiky. Chovatelům a návštěvníkům se představila například holštýnská dojnice na deváté laktaci s celoživotní užitkovostí přes 130 000 kg mléka. V důstojných prostorách brněnského výstaviště bylo tak po čtyři zářijové dny možné vidět to nejlepší z českého chovatelství. Průřezově, nejenom mléčný skot, ale i masný, dále ovce, koně, prasata a k tomu technika s tímto oborem spjatá včetně služeb, škol a také regionálních potravin. Ten, komu se podařilo projít výstaviště i po zavíracím čase, narazil často na obrázky chovatelů, kteří ve spacáku leží na slámě vedle svých krav – možná zítřejších šampionek plemene. Nevím, co je lepším důkazem toho, jak se naši chovatelé umí o svoje zvířata postarat a jak pečují o jejich welfare.

Světlá budoucnost chovatelství

Závěrem mého krátkého medailonku několik postřehů k prvnímu muži ze série osobností agrárníků, které bych rád postupně zde představil. Docent Josef Kučera, jak už jsem uvedl, byl duší právě skončené čtyřdenní národní výstavy hospodářských zvířat, kterou navštívilo přes 20 000 lidí. Nutno dodat lidí spokojených, často byly spolu celé rodiny, nechyběli ti nejmenší a to si myslím, že je v dnešní době cenné, protože jde o to, aby nám vyrostla nová generace se vztahem k zemědělství. Určitě, když lidé viděli krásná živá zvířata, dokonce upravená jako od kadeřníka a v pavilonu se ozývalo bučení vystavovaných krav, tak to byla chovatelská paráda, láska a rozzářené oči návštěvníků. Nakonec nejde jenom o oživení vztahu ke kořenům agrární soustavy, kde chov skotu je základem, ale také o ekonomiku, A zde mám čísla, která dokladují špičkovou úroveň našich chovatelů. Za poslední dva roky, tedy od předchozí „předkovidové“ výstavy jsme vyvezli 35.000 plemenných jalovic a 2,8 milionu inseminačních dávek v hodnotě 1,3 miliardy korun. To svědčí o mimořádné úrovni našich chovů a odborníků, osobností, kteří pro ně pracují. A přesně takovým odborníkem a světově uznávanou osobností je docent Josef Kučera.

Ing. Jan Veleba, agrární publicista

