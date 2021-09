Jan Zavřel: Co s matematiky a fyziky?

reklama

Ekonom

Petr Kain, šéfredaktor

Pernerova 673/47

186 00 Praha 8

Praha 8. 9. 2021

Věc: Otevřený dopis – Váš úvodník v ekonomu ročník LXV, číslo 36

Vážený pane šéfredaktore,

jsem dlouholetým předplatitelem týdeníku Ekonom a dosud jsem si ho vždy se zájmem přečetl. Avšak po přečtení Vašeho úvodníku začínám o smysluplnosti předplatného tohoto týdeníku vážně pochybovat. Proč číst ekonomický časopis, který je veden, bez urážky a věcně konstatováno, ignorantem, člověkem, který doslova pohrdá všeobecným vzděláním, kterému studium gymnázia nic nedalo. Člověkem, který pohrdá základními znalostmi historie, znalostmi přírody, znalostmi fyziky, který se chlubí tím, že nepozná ani jednu květinu. Člověkem, který volá po tom, aby ze škol vycházeli lidé, kteří doslova nevědí, odkud přišli a kam mají směřovat. Přiznáváte, že ač Vy se považujete za milovníka historie, tak Vašim dětem může být historie Evropy a Českých zemí doslova ukradená – vždyť jim k ničemu nebude. Tu přeci k ničemu nepotřebují, když do budoucna mají být beztvarými a snadno manipulovatelnými „Evropany“ bez národní příslušnosti a bez vlasti. Národní povědomí je pro evropského „světoobčana“ nežádoucí. Hlavně že umí, s nadsázkou řečeno, programovat v JAVA, nebo v C++ a nic víc.

Pohrdáte i znalostmi přírody. Je smutné, že stěží poznáte pampelišku. Ano, lidi se znalostí přírody je těžké přesvědčit o nesmyslných opatřeních, propagovaných v rámci takzvaného Green Dealu. Protože lidé, kteří rozumí přírodě, se nedají tak snadno oblbnout.

Vy vlastně, možná aniž si to uvědomujete, voláte po tom, aby ze škol vycházeli novodobí otroci, jednostranně a úzce zaměření profesionálové, kteří s klapkami na očích dělají to, co se po nich chce, a na nic se neptají, nic neřeší, neobtěžují své chlebodárce.

Člověk bez širšího rozhledu pak samozřejmě neumí rozpoznat Fake News, neumí si koupit v obchodě „boty“, neumí vychovávat své děti, a proto ho musí stát vést za ručičku, musí ho chránit ve všech životních situacích, na všechno mu musí dát předpis a zákon, musí mu předkládat jen ty informace, které jsou pro něj stravitelné. Běda, kdyby si sám vyhledával informace, četl protichůdné názory a sám si je uměl vyhodnotit. Jak by s takovým člověkem mohly evropské a světové „elity“ manipulovat. Co s takovými vzpurnými jedinci, kteří si umí na věc udělat svůj názor? Ti jsou přeci zcela neovladatelní. Pro lidi je potřeba připravit Huxleyho Brave New World. Svět bez starostí a bez rizik, plný lidí, kteří jsou odborně na výši a výkonně pracují, na nic se neptají a jsou „šťastni“ za každou cenu – i kdyby měli štěstím umřít.

V současnosti, jak ve svém úvodníku píšete, je nutno indoktrinovat děti, že k životu nepotřebují nic jiného než to, za co dostanou mzdu. Škola přeci není o tom, že z ní vyjdu, sednu si ke stroji nebo k počítači a okamžitě plnohodnotně pracuji. Škola je o tom, že mě naučí zpracovávat a vyhodnocovat informace, vědět, k čemu jsou užitečné, mít širší rozhled a umět si na věc udělat vlastní názor. Alespoň já jsem školu vždy takto chápal, a když jsem přišel do praxe, tak jsem velmi rychle uměl vstřebat to, co jsem pro danou práci potřeboval.

Navíc si dovolím poznamenat, že gymnázia jsou od toho, aby člověku daly všeobecný přehled. Chce-li se někdo zaměřit na odbornost, jde přeci na odbornou střední školu.

Pravda je, že školy se musí měnit, že musí učit jinou skladbu předmětů, že se musí více zaměřit na schopnost chápat souvislosti nejen v rámci jednoho předmětu, ale i mezi předměty. Nicméně naše civilizace vyrostla a stojí na znalostech matematiky a přírodních věd. To bylo ostatně konstatováno v Ekonomu č. 23 z letošního roku (str. 35). Moje žena je učitelka fyziky a matematiky na druhém stupni základní školy. Nevěřícně jsem zíral, když mi sdělila, že páka a Archimédův zákon byly vyřazeny z výuky. Moderní odborník na genderovou problematiku to přeci nepotřebuje. K čemu potřebuje otec vědět, že když se chce se svým dítětem (mimochodem zatím nedefinovaného pohlaví) pohoupat na klasické houpačce, takže on si musí sednout do 1/3 vzdálenosti od středu? Dnes přeci potřebujeme odborníky na gender-teorie, se znalostí problematiky homosexuálů, odborníky na multi-kulti, na výsady menšin, na zrovnoprávnění migrantů. Co s takovými matematiky a fyziky?

Já osobně jsem vystudoval Fakultu elektro na ČVUT, obor ekonomika a řízení energetiky. Jsem rád, že mám alespoň rámcovou představu, kdo to byl Jan Lucemburský nebo Jiřík z Poděbrad, a že při procházce přírodou poznám alespoň některé nejběžnější květiny a že jsem schopen sbírat i jiné houby, než ty s „rourkami“ zespodu. V životě jsem se musel pro svoji práci naučit mnoho věcí, které jsem nebral ve škole nebo z kterých jsem nedělal zkoušky. Ale právě za tuto schopnost, učit se nové věci, vděčím socialistickému školství. (Jinak já jsem odmala věděl, nikoliv ze školy, že Jana Masaryka zabili agenti KGB a že v Katyni vraždili ruští vojáci.)

Velice bych se divil, kdybyste tento můj dopis uveřejnil.

Zdraví

Jan Zavřel

