Jan Ziegler: Midibusy v centru Českých Budějovic lidé podporují

Statistika Dopravního podniku města České Budějovice toto číslo nepřímo potvrzuje. Podle ní využívá jeho midibusovou linku 24, která jezdí mezi záchytným parkovištěm v Jírovcově ulici a historickým centrem jihočeské metropole, v průměru asi 1370 cestujících denně. To je dokonce víc než u některých dříve zavedených autobusových linek.

Je pravdou, že Jihočeský krajský soud, částečně podpořil stížnost Sdružení majitelů domů v centru ČB, kteří bojují za zastavení provozu midibusů v centru Českých Budějovic, ale toto rozhodnutí není pravomocné, protože vedení města podalo kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu do Brna, takže k zastavení midibusové dopravy není důvod. Ten protest má ovšem své slabiny a soudní zdůvodnění také. Například v tom, že midibusová linka není uvedena v územním plánu. Jistě, ono opravdu není nutné linky městské dopravy zakreslovat do územního plánu.

Je jasné, že jsou lidé, kterým se midibusová linka nelíbí a je možné diskutovat o tom, jestli ji vést Krajinskou nebo třeba ulicí U Černé věže. Ale tato linka si prokazatelně našla své cestující a je třeba demokraticky respektovat, že většina Budějčáků ji chce nebo jim nevadí. To je zkrátka fakt. Navíc tato linka začíná plnit i svoji základní funkci, kvůli které byla zřízena. Tedy aby se ulevilo přetíženým budějickým ulicím. Mnoho lidí nechává svá auta na parkovišti v Jírovcově ulici a dále do centra pokračuje midibusem. A to je dobře.

