Jan Ziegler: Okamura chce rozvrátit státní finance a je nevolitelný

Lidem jako Tomia Okamura nejde o reálnou politiku a už vůbec ne o řešení migrace. Já tvrdím, že ta kdyby nebyla, tak by si ji Strana přímé demokracie musela vymyslet. Tento pochybný spolek existuje jenom proto, aby vytahal miliony korun za pochybné PR ze státní kasy na konto pana Okamury a jeho spřízněnců.

Ovšem nedávno předvedl předseda SPD vrcholné číslo populismu, který se zařadil mezi neomarxisty a těžké levičáky. On přišel s nápadem na tzv. minimální důchod, který by měl činit 12 200 Kč měsíčně stejně jako minimální mzda. Podotýkám, že průměrná penze v České republice je asi o sto korun vyšší a dosahuje zhruba sumy 12 300 Kč. Takže jeho nápad by znamenal velmi razantní zvýšení důchodů. Zdroje podle něho prý jsou. Bohužel se najdou prostoduší lidé, kteří mu to berou. Já jen podotýká, že podle odhadu seriózních odborníků by tento nápad přišel státní kasu na sto miliard korun a to by samozřejmě znamenalo rozvrat veřejných financí. Ale sliby se slibují, blázni se radují, jak praví jedno moudré pořekadlo. Já přeji našim seniorům důstojné penze, ale je třeba se chovat rozumně a vycházet z reálných možností této země.

Ovšem Tomio Okamura a spol. jsou schopni slíbit pro udržení se výnosných koryt všechno, klidně i rozpoutání třetí světové války.

Psali jsme: Jan Ziegler: Mučení političtí vězni žalují, Rusku vadí bádání o obětech stalinismu Jan Ziegler: Tohoto uprchlíka by Česká republika přijmout měla Jan Ziegler: Zmínil Navalného a dostal vyhazov z ruské televize Jan Ziegler: Česko by také mělo dát stopku urážkám Izraele

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV