Jan Ziegler: Zpráva OLAF ke kauze Čapí hnízdo by měla být zveřejněna

O závěry OLAF k záležitosti Čapí hnízdo požádal europoslanec Tomáš Zdechovský. Výsledky šetření by chtěl také dostat na program jednání Výboru pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu. „Jedná se mně o to, aby přestaly kolem zprávy vznikat mýty a nesmysly, které se v Česku šíří. Postup EU byl ve všech podobných případech transparentní a demokratický. Proto věříme, že stejně se postupovalo i v případě kauzy Čapího hnízda,“ řekl Zdechovský.

Připomeňme si podrobnosti. Podle kolegy blogera Ivan Bednáře, společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. V prosinci 2007 se přeměnila na stejnojmennou akciovou společnost s akciemi na majitele. Jediným akcionářem byla akciová společnost ZZN Pelhřimov. Kvůli změně nebylo možné dohledat majitele firmy, která tak získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert.

Jestliže je tohle pravda, tak jsou podezření z dotačního podvodu velmi pádné důvody. Prostě, velká firma by na oněch 50 milionů korun neměl nárok, tak účelově vznikla malá, aby na tyto peníze dosáhla. To se stalo, peníze přišly a na účet a poté ona malá firma zanikl a majetek bl zpět převeden na tuto firmu.

Nechápu rovněž, proč se pan Babiš brání zveřejnění zprávy OLAF. Vždyť je v jeho nejvlastnějším zájmu, aby pravda vyšla najevo. Měl by pochopit, že česká veřejnost jistě nestojí o to, aby v čele vlády stál trestně stíhaný předseda s vážným podezřením z pokusu o dotační podvod. A pokud se ničeho nedopustil, nemá se čeho bát.

V českých zemích bývá některých lidí zvykem mluvit o záležitostech, kterým nerozumí, ale o to se snaží vypadat chytřejší. Proto je dobré si připomenout, co to vůbec OLAF neboli přeloženo do češtiny Evropský úřad proti podvodům je, a čím se zabývá? Takže podle serveru Euroactiv.cz byla tato instituce založena v roce 1999 Evropskou komisí. Jejím prvořadým úkolem je chránit řádné využívání evropských financí, aby tyto sloužily správným účelům. Proto sbírá podněty od lidí a institucí, také formou online, provádí inspekce a kontroly přímo na místě. Jeho pracovníci také vyslýchají svědky podvodů, spolupracují s národními úřady včetně policie, řeší podvody s dopadem na rozpočet EU a také korupci v evropských institucích. V letech 2010 – 2016 OLAF dokončil vyšetřování 1600 případů, doporučil vrácení více než 3,6 miliard eurdo unijního rozpočtu, vydal více neždva tisíce doporučenína soudní, finanční, disciplinární a správní opatření.

OLAF má 430 zaměstnanců, kteří ve svých předchozích působeních patřili mezi odborníky a špičky v oboru. Mezi nimi jsou bývalí soudci a státní zástupci, celní úředníci, policejní důstojníci, daňoví kontroloři, finanční kontroloři, auditoři nebo agenti zpravodajství. Čili jsou to lidé se zkušenostmi z vyšetřování velkých podvodů, žádní nazdárci. Jestliže by tedy tito lidé dospěli k závěru, že dotace na Čapí hnízdo byla vyplacena neoprávněně a Česká republika bude muset tyto peníze vracet, nedá se to odbýt jen tak poznámkami o jakémsi spiknutí.

