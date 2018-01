Jan Žižka: Česká republika x kavárna = 1 - 0

Miloš Zeman přesvědčivě vyhrál I. kolo prezidentských voleb a můžeme čekat, asi docela hysterickou, 14denní kampaň ve stylu „volte kohokoli - jen ne Zemana". (Bude to jakýmsi testem Českého národa, do jaké míry je odolný vůči vlivu médií.)

Všechny kraje, kromě Prahy, volily Zemana. To svědčí o tom, že lidé jsou s politikou Miloše Zemana v podstatě spokojeni. Kdo ale spokojen není, je „pražská kavárna". Té se začal hroutit svět již tím, že lidé chtějící změnu, jasně odmítli jak klasické strany, tak zbytky „havlistů" a do čela delegovali nové politické hnutí. To vyděsilo tzv. „pražskou kavárnu" a protože nemá své lidi ve zmíněném hnutí, ale zato ovládá média, nastala permanentní štvanice na Babiše i prezidenta Zemana. Je to štvanice, ve které je dovoleno v podstatě vše.

Je pozoruhodné, že zatímco Zemanovi budou neustále dokola vyčítány v podstatě bezvýznamné věci – televize neuvede to, že Horáček se živil černými sázkami a že se o jiného kandidáta zajímala policie.

Je také zřejmé, že Miloš Zeman má to, co „pražská kavárna" neodpouští – schopnost logicky a hlavně nezávisle uvažovat.

Domnívám se, že není příliš dobré volit kohokoli, jen ne Zemana. Pokud se J. Drahoš stane prezidentem, bude velmi dobře manipulovatelný - a to hned ze dvou důvodů - jednak nemá žádné zkušenosti z politiky (což může být větší handicap, než se zdá) a hlavně: má to v povaze. (Nezanedbatelná je i Drahošova podpora ze zahraničí i od českých oligarchů.)

Drahoš bude poslouchat. Je na to zvyklý - mimochodem ještě nikdy jsem od něj neslyšel jasnou, jednoznačnou odpověď - ano či ne – vždy jen ...snad, asi, ale. Nevyloučil vyznamenání Mašínů, ale chce vrátit na scénu politickou korektnost.

Lidé, kteří nemají schopnosti vést, ale jsou až chorobně ctižádostiví, se často stávají velmi nebezpečnými poskoky.

Jan Žižka

