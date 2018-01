Pro 2. kolo velké změny! Miloš ví. Informace z okolí prezidenta Zemana

Prezident Miloš Zeman měl poté, co se dozvěděl volební výsledky, radost. A to především díky téměř 40procentnímu zisku hlasů. Svůj úspěch slavil v přeplněné místnosti v sídle Strany práv občanů. Reportáž z volebního štábu přinesla MF Dnes.

„Nálada za zavřenými dveřmi byla však mnohem nervóznější, než jak to před televizními kamerami vypadalo,“ poznamenává deník s tím, že Zemanovu týmu bylo už při ohlašování výsledků jasné, že nyní je důležitá především změna strategie.

„Miloš to věděl sám, ale všichni jsme se shodli, že bude třeba jít do televizních diskusí, aby mohl prodat svoje přednosti. Kdyby dál zůstával stranou, tak s panem profesorem (Jiřím) Drahošem za čtrnáct dní prohraje,“ zmínil například jeden ze členů štábu, jenž se v sobotu účastnil oslav.

Anketa Je dobře, že Zeman přistoupil na TV debaty s Drahošem? Je to dobře, Zeman to zvládne 94% Je to dobře, Zemanovi to uškodí 4% Není to dobře, Zemanovi to uškodí 1% Není to dobře, Zeman se tam předvede 1% hlasovalo: 4145 lidí

Podle všeho si Zeman dá nyní pozor na kontroverzní výroky, spíše se bude nyní snažit zaměřit na témata, ve kterých bude říkat to, co chce slyšet většina země. Například se chce zaměřit na to, že „tahle země je naše“.

Zeman výsledky sledoval se svými nejbližšími, hradním mluvčím Jiřím Ovčáčkem či kancléřem Vratislavem Mynářem. Druhé kolo již bude Zeman sledovat v pražském Top Hotelu.

Prezidentské volby pak ve svém komentáři pro MF Dnes okomentoval také Miroslav Korecký. Ten uvedl, že celá prezidentská volba je od začátku plebiscitem o Miloši Zemanovi. „Ale je to před 2. kolem paradoxně on, a nikoli jeho vyzývatel, kdo musí vyrazit na zteč,“ poznamenal Korecký.

„Zemanův náskok sice není malý, ale u obhajujícího prezidenta se očekával větší. A naopak překvapil tak výrazný odskok Drahoše od kandidátů na dalších místech. Pokud jde o přesuny hlasů, ani v bývalé parlamentní volbě hlavy státu by nešlo jen prostě aritmeticky sčítat hlasy od propadlých kandidátů, kteří doporučili toho či onoho. Natožpak ve volbě všelidové,“ dodal Korecký k výsledkům.

Podle jeho slov nelze předem odhadnout ani to, jaký vliv budou mít na výsledky voleb televizní duely. „Při zvážení všech plusů a minusů to z 2. kola volby dělá velmi atraktivní podívanou. Síly jsou víceméně vyrovnány a každý z kandidátů má jiné trumfy v ruce a také jiná slabá místa. Oproti očekávání je ve výhodě spíše Drahoš: to on, a nikoli obhajující prezident, je teď mírným favoritem, jakkoliv sílu této pozice nelze přeceňovat,“ zmínil Korecký se slovy, že Zeman se nyní musí pustit do regulérní bitvy.

„Čekají nás dva třaskavé týdny, kdy se bude hrát bez rukavic. Televizní duely jeden na jednoho, které jsou Zemanovou živnou půdou, protože tam už si nikdo nevystačí s pěti naučenými frázemi. Ale dá se v nich také dobře zaútočit na kontroverzní okolí kandidáta či na spojenectví s Andrejem Babišem. Pokud Zeman z tohoto ringu odejde jako drtivý vítěz, má šanci celkově neprohrát,“ uzavřel komentátor.

Psali jsme: Pozor! Dokumenty o Jiřím Drahošovi, které mají zmást voliče, upozorňuje Kmenta. A přidává informace Z Německa je podle Die Welt „přistěhovalecká země“. Aktuální nezaměstnanost migrantů je šokující Nebojte se, Češi, že do vašich voleb zasáhne ruka Kremlu, zaznělo z ruského parlamentu Petr Žantovský: Jak jsem potkal knihy – díl 3. Slovník filosofických pověr

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef