Jaromír Petřík: Bude Tomáš Czernin z TOP09 v čele puče proti Babišovi?

Toto je typický případ Ukrajiny, kdy po protestech na Majdanu v Kyjevě došlo v únoru 2014 k násilnému svržení legitimně zvoleného prezidenta Janukovyče. Západ tehdy Janukovyčovi zakázal jakékoliv násilné řešení, ovšem když došlo k násilí, kdy se z budov a míst obsazených opozicí střílelo do demonstrantů a pořádkových sil Berkutu, Západ toto přešel mlčením (obvinil oběť puče svrženého prezidenta Janukovyče) a pučisty obratem uznal za nové legitimní vládce Ukrajiny. Posvětil jim dokonce i rozpoutání občanské války proti těm, kteří je odmítli uznat za svoje nové vládce (obyvatele Donbasu). Tyto obyvatele Donbasu společně s ruským prezidentem Putinem označil Západ za viníky války na Ukrajině a pučisty vzal pod svoji ochranu. Samozřejmě, ze strany pachatelů násilného převratu nikdy nepadla slova jako „puč“ a „pučisté.“ (ZDE)

Proč toto zmiňuji?

V sobotním Právu (29. 6 .2019) je rozhovor se senátorem za TOP09 Tomášem Czerninem, který říká: „Jestli vláda nezačne normálně pracovat, tak to začne řešit ulice.“

Na otázky redaktora Tomáš Czernin odpovídá:

„Lidé jsou nespokojení. Jestli se jich sešlo 300 tisíc minulou neděli, tak to příště bude ještě víc, protože nespokojenost vzrůstá. Nemluvím o žádném puči, ale věřím, že až budou volby, že se vše vrátí do zdravých poměrů. Nebo se to vyřeší tím, že Babiš odstoupí.“

Co tím chce pan Czernin říct?

Když odstoupí Babiš, že se tím současný stav vyřeší? A když neodstoupí, tak zmiňuje slovo puč, o kterém ale údajně nemluví... Dává vůbec tato jeho odpověď nějaký smysl?

Andrej Babiš přece vyhrál volby, třebaže jeho voliči věděli o jeho trestním stíhání. Což mimo jiné dokumentuje nedůvěru Babišových voličů k naší justici, kdy trestně stíhat lze v podstatě kohokoliv, kdo je někomu z mocných nepohodlný – viz Alena Vitásková.

Proč politikové jako Tomáš Czernin volají naše občany do ulic? Samozřejmě sází na to, že dav lidí, který se podařilo svolat na Letnou se choval dle manipulace jejich režisérů. Stačilo, když Radek Banga davu poručil dělat „bordel“ a dav dělal „bordel,“ když jáhen ze Sudet Robert Elva Frouze poručil davu mlčet, tak dav mlčel (ZDE).

A hlavní představitel Milionu chvilek Mikuláš Minář v žlutohnědém oděvu (nevím, co tím chtěl symbolizovat) hřímal proti Babišově vládě, aniž by přišel s návrhem, co nastane po jeho svržení. V podstatě nemluvil o ničem jiném, než o výzvách k odstoupení Andreje Babiše. A donutit k odstoupení premiéra zvoleného v řádných volbách (což de facto znamená svržení vlády), není žádný puč?

Ale vraťme se opět k Tomáši Czerninovi.

Na otázku, zda si myslí, že program Antibabiš povede ke změně a k lepším výsledkům TOP09, odpovídá: „Myslím, že ano. Hodně lidí mu věřilo a teď je prokázaná jeho spolupráce s StB.“

Na otázku, že se o to Andrej Babiš ještě soudí, Tomáš Czernin odpovídá: „ Na Slovensku je stále evidovaný ve svazcích StB.“

Zajímavé tvrzení, protože před rokem 1989 téměř každý, kdo pracovně cestoval mimo tehdejší Československo, byl ve svazcích StB. Což ve většině případů o skutečné spolupráci s StB nevypovídalo vůbec nic.

Kdyby byl Tomáš Czernin jen trochu objektivní, musel by přiznat, že na našeho prezidenta Václava Havla toho StB vedla minimálně 100x tolik a přesto nikdo Václava Havla ze spolupráce s StB neobviňoval.

Vůbec, zajímavá byla odpověď Tomáše Czernina na to, zda podporuje přijetí uprchlíků z islámských zemí do Evropy.

Odpovídá, že je naprosto přirozené postarat se o lidi v nouzi a že v Německu dokázali většinu těchto lidí zapojit do svého systému. K tomu dodává, že jeho sestra bydlí v Kolíně nad Rýnem a říká, že se sice bojí někam pouštět děti samotné, ale určitě to není takový problém, jak se u nás lidi straší.

Nevím, co říct na tuto odpověď, kde si Tomáš Czernin zásadně odporuje v jedné jediné větě.

Jeho sestra se bojí pouštět děti někam samotné, ale určitě to není takový problém, jakým jsme strašeni... Koho se tedy bojí sestra Tomáše Czernina? Proč se bojí někoho, kdo není takový problém a zapojil e do systému?

Schválně jsem uvedl tuto část rozhovoru, protože z něj vyplývá, jakou by asi Tomáš Czernin v čele TOP09 zavedl politiku, kdyby vyhráli volby. K tomu si připočítejme podporu církevních restitucí, pokusy o prolamování Benešových dekretů či otázka majetkového vypořádání sudetských Němců (ZDE).

Tomáš Czernin reprezentuje šlechtu, která se všemi způsoby domáhá majetku z doby prezidenta Masaryka. Stačí ostatně kauza Walderode. O tom, že Karel des Fours Walderode je oprávněnou osobou a na majetek zkonfiskovaný Benešovými dekrety má nárok, rozhodl v září 2017 Okresní soud v Semilech takzvaným mezitímním rozsudkem. Státní instituce a další subjekty se odvolaly, odvolací soud rozsudek okresního soudu potvrdil (ZDE). O další miliardy se celé roky hlásí Liechtestejnové (ZDE).

Nevím, jak Vy, vážení čtenáři, ale rozhodně netoužím po návratu feudálního systému, rozdání majetku vybudovaného našimi předky šlechtě a sudetským Němcům (což už se stalo v případě církví, které se přesto o majetek a peníze nadále soudí – viz 2.000 žalob ZDE). Nejlépe snad vystihl tento stav v diskusi "Jiří Langweil, Lahosť," Ne, 30. června 2019, 04:59:53 +131/-6

"Naši předkové se v urnách a hrobech obrací a Masaryk pláče co se to stalo s jeho národem?“

K tomu ještě podpora přílivu islámských uprchlíků do Evropy.

Nevím, ale od Andreje Babiše nám nic z toho nehrozí.

Takže by měl pan Czernin raději vyzvat dav, aby šel protestovat proti zaplacení miliard v kauze Diag Human, proti čemuž jsou kauzy Čapí hnízdo či David Rath pouhými drobnými (ZDE).

Toto asi nehrozí, jelikož Czerninův stranický kolega Karel Schwarzenberg byl dlouholetým členem ODA, po které zůstaly milionové dluhy a jejíž další člen Jan Kalvoda bojuje proti zájmům naší republiky, kdy vymáhá miliardy kvůli podivné arbitráži.

A kdybych byl redaktorem Práva, tak bych se Tomáše Czernina zeptal, zda Jana Kalvodu v boji proti zájmům naší republiky podporuje a zda by podpořil miliardy Liechstestejnům.

Zajímavé totiž je, že největšími bojovníky proti Andreji Babišovi či Davidovi Rathovi jsou členové a příznivci TOP09, kteří naprosto ignorují mnohonásobně vyšší částky, o které nás připravili jejich oblíbenci.

Stačí se ostatně ohlédnout za „kariérou“ Karla Schwarzengerga, u kterého marně hledám jediný čin, kterým by prospěl naší zemi.

Jeho činy v naší zemi směřovaly k získání miliardových majetků a podivným hrátkám s dotacemi – cituji: „Roku 2002 podal žádost o státní dotace na opravy svých rybníků v rámci programu Obnova rybníků po povodni z roku 2002. K tomuto účelu obdržel v září 2003 částku 2,7 milionu korun na obnovu Kroupovského rybníka a o dva měsíce později částku 1,8 milionu korun na obnovu rybníka Ždír. U Kroupovského rybníka byl přesažen termín pro kolaudaci zhruba o 6 měsíců. Ministerstvo financí ČR pod vedením Miroslava Kalouska prominulo podnikateli Schwarzenbergovi povinnost dotaci vrátit. V době, kdy ministerstvo financí prominulo Schwarzenbergovi vrácení 4,5 milionové dotace, Kalousek i Schwarzenberg byli oba ministři ve vládě Mirka Topolánka (ZDE).

Schválně se o tom podrobně zmiňuji, když politikové z TOP09 označují dotace za Čapí hnízdo za trestný čin (dotace, které Andrej Babiš vrátil).

Ale neoprávněně vyplacené dotace Karlu Schwarzenbergovi, prominuté jeho stranickým kolegou Miroslavem Kalouskem nevadí nikomu z režisérů demonstrací na Václaváku či na Letné, ani jejich zfanatizovaným příznivcům, ani Tomáši Czerninovi...

To, co jsem uvedl o Tomáši Czerninovi, Karlu Schwarzenbergovi a Miroslavu Kalouskovi je ukázkou pokřivené morálky nejen vedení TOP09, ale celého tzv. „demokratického bloku“ ODS, KDU-ČSL, STAN a Pirátů.

Tomáš Czernin hraje na emoce fanatiků zaslepených nenávistí k Andreji Babišovi a prezidentovi Zemanovi, když je povolává k řešení současné situace ulicí. Zda se mu to podaří nevím, ale bylo by velmi smutné, kdyby naše země následovala osudu Ukrajiny...

P.S. Omlouvám se všem slušným čtenářům, že jsem po vzoru blogerů Petra Hanniga, Jiřího Čumpelíka, Libora Čermáka a dalších zavřel diskusi, protože sprostota a agresivita odpůrců Andreje Babiše přesáhla všechny meze a takové "diskuse" postrádají jakýkoliv smysl. Bohužel, mezi tyto sprosté a agresivní diskutující patří hlavně příznivci TOP09, STAN a KDU-ČSL, kteří v podstatě znemožnili diskuse řadě slušných diskutujících.Ať si tito frustrovaní „diskutující“ chodí psát obdivné příspěvky pod blogy svých oblíbenců, jejichž smyslem života je nenávist k Babišovi, Miloši Zemanovi, Putinovi či Rusku.

Psali jsme: Jaromír Petřík: Je zmanipulovaný dav na Letné obrazem celé naší společnosti? Jaromír Petřík: Proč se na Letné neprotestovalo proti Lauderovi, Diag Human, či kauze katarského prince? Jaromír Petřík: Zdomácní v České republice vojska USA? Jaromír Petřík: Přestože kosovští Albánci vypalovali srbské kostely, Západ jim „tleskal...“

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV