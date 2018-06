Jaromír Petřík: Pašování imigrantů do Evropy produktem ruské hybridní války?

Říká se, že hloupost a Vesmír jsou nekonečné. Nádhernou ukázkou, čemu jsou někteří rusofobové ochotni věřit, je, že pašování imigrantů neziskovými organizacemi do Evropy je produktem ruské hybridní války.

V diskusi pod článkem: „Kdy se začnou trestat neziskovky spolupracující s pašeráky lidí?“ (ZDE) napsal diskutující Bohumír Šimek tento příspěvek – cituji:

„Je možné, že toto je produkt ruské hybridní války? Proruské servery v celé Evropě obviňují Merkelovou a další politiky z toho, že touto cestou chtějí zlikvidovat Evropu. Já tomu nevěřím, Merkelová k tomu nemá důvod. Neorganizují tyto akce neziskových organizací právě tito ruští agenti přes svoje proruské servery? Jen u nás jich máme dle důvěryhodných komentátorů téměř padesát, které ovlivňují náš život, naše volby, naši politiku.“

Bral jsem tento příspěvek spíše jako nadsázku a vtip stejně jako pan Hermánek, či paní Pavlíková, která jej komentovala jedním slovem „šmarjá,“ ovšem autor začal svůj příspěvek hájit a můj příspěvek, který níže cituji, označil za trolling:

„Ano, i ty posádky západních neziskovek, které pašují migranty do Evropy, jsou Rusové převlečeni za Němce, Francouze, Holanďany, Španěly atd. A tyto neziskovky určitě financují Rusové. A předtím Rusové vojensky napadli Libyi a zabili Kaddáfího, aby měli s pašováním migrantů do Evropy co nejsnazší práci.“

Je neuvěřitelné, když průměrně inteligentní člověk dokáže brát vážně naprosto nesmyslnou propagandu o tom, že masová imigrace Afričanů do Evropy je důsledkem ruské hybridní války.

Ano, na adresu Ruska a Putina jsme si toho vyslechli v nedávné době skutečně mnoho:

Otrávení agenta Skripala smrtelným jedem Novičokem ze strany Kremlu, aniž jsme dodali sebemenší důkaz o ruské účasti, zato jsme okamžitě vyhostili ruské diplomaty, protože západní demokracie přece žádné důkazy nepotřebuje a rozsudky vynáší nejen bez sebemenších důkazů, ale dokonce i bez soudů. Následně jsme popřeli, že bychom kdy jaký Novičok na našem území vyráběli, ale přitom jsme jej testovali, takže jediné logické vysvětlení se nabízí, že Novičok v našich laboratořích zřejmě vznikl „neposkvrněným početím.“

Samozřejmě, že bez sebemenších důkazů o údajném použití chemických zbraní Assadem v Sýrii jsme podpořili vojenské napadení Sýrie zeměmi USA, Velká Británie a Francie. Když Rusko představilo 17 údajných svědků v sídle Organizace pro zákaz chemických zbraní v Haagu, čímž se snažilo vyvrátit tvrzení Západu, že syrský řežím Bašára Assada učinil 7. dubna 2018 chemický útok, Británie a její spojenci odmítli účast na brífinku organizovaného Ruskem v sídle OPCW v Haagu, kam ruská strana přivezla Syřany, kteří svědčili o tom, že v Dúmě nebyl žádný chemický útok, uvádí The Guardian (ZDE).

V současné době se valí do Evropy migranti z Afriky a z Asijských zemí, se kterými si Evropa jako kontinent neví rady, když miliony nepřizpůsobivých migrantů již do Evropy nelegálně „přicestovaly“ a další miliony čekají na svoji příležitost. A za viníka této masové migrace je opět označeno Rusko.

Položím tedy několik otázek:

Rusko snad vojensky napadlo Irák, který zcela rozvrátilo a způsobilo exodus Iráčanů? Rusko snad vojensky napadlo Libyi, svrhlo vládu, dalo zavraždit prezidenta a současným představitelům Libye nařídilo, aby migranty ve spolupráci s „neziskovkami“ naloďovali do Evropy? Plavidla španělských, německých, francouzských, nizozemských a dalších západních neziskovek, která nelegálně pašují migranty do Evropy a v mnoha případech naloďují přímo v libyjských vodách, jsou snad neziskovky, financované Ruskem, a jejich osádky jsou ruskými agenty?

Organizace jako Demagog.cz (ZDE) či Fake news (ZDE) bojují za správné (jednotné) myšlení „západního člověka.“ U nás těmto „božím bojovníkům“ za správný a jednotný názor kraluje pořad Newsroom v ČT 24 (ZDE).

Přesto to nepomáhá a západní mainstream se diví, proč stále více občanů nevěří jejich zprávám a hledá tzv. „nevěrohodné zdroje.“

Já si jen troufnu napsat, že občanů, kteří nedůvěřují oficiálním médiím bude stále přibývat, když budou hledat alternativní zdroje informací, aby mohli skutečnost porovnat s „informacemi“, které evidentně odporují zdravému rozumu.

A to je přesně případ obvinění Ruska, že pašování imigrantů do Evropy je produktem ruské hybridní války.

Psali jsme: Jaromír Petřík: Mají jít za mříže ti, kteří schválili předražení církevních restitucí o 54 miliard? Jaromír Petřík: Magor Jirous je velkou osobností proti Putinovi Jaromír Petřík: Staří a nevzdělaní zvolili Miloše Zemana prezidentem Jaromír Petřík: Rusáci ovlivňují volby i v Rusku. To je neslýchané. Sankce na ně

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV