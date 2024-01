Jaroslav Michal: Ázerbájdžán navyšuje těžbu plynu, může to pomoci i ČR

08.01.2024 12:55 | Glosa

Ázerbájdžán má podle prezidenta Ilhama Alijeva v úmyslu do roku 2027 zdvojnásobit svůj vývoz plynu do Evropy. Z toho by mohla těžit i Česká republika, která má potřebu diverzifikovat zdroje této strategické komodity, jež by měla v české energetice a teplárenství postupně nahradit uhlí. Ázerbájdžán je dlouhodobě jedním z nejvýznamnějších dodavatelů ropy do ČR, dodávky plynu by byly logickým rozšířením strategické spolupráce.