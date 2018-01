Jaroslav Štefec: Vyšší princip

Paní Valachová, pane Kalousku, pane Chvojko, konstatuji, že vaše demagogické řečičky, kterými se tuto skutečnost snažíte popírat, jsou skutečně jen a pouze bezcenné plácání bez smyslu a obsahu. Abych byl konkrétní.

Paní Valachová, Vy tvrdíte, že ani policie, ani státní zástupci, ani soudy nezneužívají trestní právo v politickém boji, mezi politickými stranami, k oslabení politických soupeřů nebo uvnitř politických stran. Lžete. Abych jmenoval alespoň ty nejznámější případy:

uvěznění poslance Sládka, které zajistilo druhé zvolení Václava Havla do funkce prezidenta ČR,



kauza "Rath", jejímž cílem bylo odstranit interní opozici v ČSSD a zajistit hegemonii Sobotkovy party,



nejprve vykonstruovaná kauza "korunové dluhopisy", která tiše vyšuměla poté, co se začala obracet proti Kalouskovi, následovaná opět čistě vykonstruovanou kauzou "Čapí hnízdo", jejichž jediným cílem byla a je diskreditace předsedy ANO Babiše a zabránění vyšetřování stamiliardových krádeží státních prostředků.

Ve všech uvedených případech se jedná o krystalicky čisté případy politického zneužití trestního práva, jejichž cílem bylo a je odstranit nebo diskreditovat politické protivníky.

Pane Kalousku, vy jako obvykle pouze demagogicky útočíte na ministra vnitra, který podobné věci zpravidla nemá vůbec šanci ovlivnit a dějí se v úrovních, které jsou hluboce pod jeho rozlišovací schopností. Pravda, bylo několik výjimek:

ministr Gross jako MV osobně zasáhl do případu vyšetřování Mrázkova případu, když zjistil, že se vyšetřovatelé přiblížili k rozkrytí jeho propojení se špičkami ČSSD,



kauza katarského prince a role ministra Němce, který v rozporu se zákony ČR rozhodl o vydání prince Hámida Sáního do Kataru, přestože se v naší zemi dopustil několikanásobného zločinu pedofilie a pohlavního zneužití,



trestný čin obecného ohrožení v kauze vydávání – nevydávání oligarchy Torubanova do RF, na jehož spáchání se vedle vás, jako nejaktivnějšího protagonisty a ministra financí (KDU-ČSL), podíleli ještě ministři vnitra (Jan Kubice), dopravy (Zbyněk Stanjura, ODS), zahraničí (Karel Schwarzenberg, TOP 09) a spravedlnosti (Pavel Blažek, ODS). Vy osobně jste dal v rozporu se zákony ČR a normálním lidským rozumem příkaz zablokovat pojíždějící letadlo ruských aerolinií cisternou s leteckým palivem a ohrozil tak životy stovek lidí, nejen cestujících v letadle. A to pominu fakt, že kvůli zkorumpovanému defraudantovi, po němž dnes pes neštěkne, málem došlo k přestřelce mezi českými policisty a policisty doprovázejícími vězně.

Pane Chvojko, vaše vystoupení je už opravdu jen balík demagogických blábolů mimo jakoukoliv logiku. Mizernou češtinou jste prohlásil, že jako právník, jako poslanec, jako bývalý ministr pro legislativu jste šokován slovy premiéra, že žijeme v zemi, kde se může objednat trestní stíhání. A dodal jste, že byste v takovém státě žít nechtěl, doslova: „v tom žít nemůžu a věřím, že to snad bylo řečeno jenom v nějakém rozrušení, protože tohleto prostě není možné. Určitě je právem každého podezřelého bránit se, jak může směskou různých pravd, polopravd, lží, pololží. Ale pokud to řekne premiér této země, tak je to samozřejmě pro tuto společnost ničivé a devastující.“

Ano, že nežijeme v právním státě může pro společnost skutečně být ničivé a devastující poznání. Zejména pokud občané začnou požadovat změnu tohoto stavu. Podobně jako Poláci. Pro vás uvedu jen dva případy objednaného trestního stíhání (z minimálně dalších deseti, ale tyhle znám podrobně, mohu je okamžitě doložit, a znám oba hlavní protagonisty), a až to dočtete, můžete si jít balit kufry. Kam se budete stěhovat, nechám na vás:

kauza pistole ve vozidle vysokého úředníka ministra obrany; tím úředníkem jsem byl já, a tu pistoli mi do vozidla podstrčila hlídka policie ČR na „objednávku“ člověka z vojenského zpravodajství, jehož šéfovi jsem v rámci prověrky podezřelých zakázek MO začal šlapat na prsty. Naštěstí nebyla dotažena do konce díky tomu, že jsem měl zbrojní pas, takže i kdyby mě obvinili, jednalo by se maximálně o přestupek. Byl však už připraven (podepsaný údajně JEŠTĚ PŘED TÍM, NEŽ JSEM BYL POLICISTY ZASTAVEN) příkaz k mému vzetí do vazby za trestný čin nedovoleného ozbrojování.



kauza „pohlavního zneužití“ o jeden den nezletilé dcery přítelkyně hlavního svědka proti ministryni Parkanové v kauze CASA, bývalého pilota a vysokého důstojníka AČR Karla Daňhela. Nelegální odposlechy (stejně jako u mě), vykonstruované obvinění, které mu prakticky zničilo život, věznění, vláčení po soudech … Dnes je očištěn, byl plně zbaven všech obvinění, a soudí se se státem o mnohamiliónové odškodné. Mohl jsem klidně dopadnout stejně.

Takže abych to shrnul. Můj vztah k ministru Babišovi je ambivalentní. Nevím v reálu, co si o něm mám myslet, ale vím, že měl pravdu minimálně ve dvou případech – v kauze korunových dluhopisů, a pak v tom, že v ČR je naprosto běžně zneužíván právní systém. Domnívám se proto, že má pravdu i v případě třetím, kterým je „kauza Čapí hnízdo“ a to, co předvedl sbor poslanců při projednávání věci umožnění jeho vyšetřování PČR (ne „vydání“, jak tomu novináři i sami poslanci idiotsky říkají) v této kauze, je pod veškerou úroveň.

Tento „skvělý“ důkaz žumpózního stavu české politické scény budiž nám, občanům ČR, důrazným varováním, co všechno můžeme v blízké budoucnosti díky přítomnosti „starých“ matadorů a nezkušených „mlíčňáků“ v jejich vleku od naší Sněmovny ještě očekávat.

Jaroslav Štefec

autor: PV