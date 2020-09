Jindřich Berounský: Předvolební diskuse ČT Libereckého kraje „odkopala lobbistu Arrivy“

reklama

Ačkoliv otvírákem dopravy bylo spojení Praha – Liberec, které sám vedoucí odboru dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje a podle jeho hejtmana součást dopravní mafie Jan Čáp operlil informací, že vzniká 17. studie, která by měla najít vhodnou trasu železnice mezi Libercem a Prahou, nejvýraznějším trhákem bylo určitě to, že mezi Pardubicemi a Libercem jezdí rychlíky ČD pomaleji než za páry. Nebylo těžké přijít na to, kdo zkreslené informace ČT podsunul a zase se odkopal.

Redaktorka ČT Barbora Silná v pořadu uvedla: „Vlaky nezrychlily ani na trati z Liberce do Pardubic. Liberecký kraj společně s Královéhradeckým vyjednává aktuálně s Ministerstvem dopravy a chce, aby na rychlíkovou trať nasadil aspoň rychlejší vlaky.“ Do toho přisazuje Pavel Blažek, uvedený jako specialista na dopravu KORID LK: „Na trati máme nová vozidla na regionálních vlacích, ovšem jízdní řád je pořád starý. Jeho změna není možná do té doby, než i na rychlících budou nasazena rychlejší vozidla.“ Barbora Silná přidává: „A tak na trati z Liberce do Pardubic nastala kuriózní situace. Modernější vlakové soupravy objednané kraji by zvládly cestu stejně rychle jako rychlík objednaný Ministerstvem dopravy, který řadou zastávek jen projíždí.“ Do hry přichází Jiří Střecha, ředitel Poštovního muzea a znalec železnice: „2 hodiny a 46 minut, rychlíky v roce 38 v parní trakcí jezdily skoro o 10 minut kratší dobu než dnešní rychlíky v trakci motorové.“

Scéna a manipulace na úvod televizní diskuse o dopravě úplně ukázková. Je třeba vyvolat dojem, že ČD jsou to staré - horší než pára, ale specialista na dopravu, nedávný jednatel koordinátora veřejné dopravy KORIDu LK Pavel Blažek, vystudovaný stavař a jinak „dopravák samouk“, který měl ještě minulý rok v lednu poradenskou firmu Transport Advisory s.r.o. s manažerem dopravce Arriva vlaky s.r.o., si dal gól do vlastní branky a prezentoval nepravdivé a hodně zavádějící informace. Jako adept na dalšího člena „dopravní mafie“ Libereckého kraje, kteří se toho času mezi blízkými spolupracovníky hejtmana Martina Půty hledají, neudržel na uzdě svoje intenzivní úsilí o zaangažování dopravce Arriva vlaky za každou cenu vědom si toho, že v Libereckém kraji už nějakou dobu platí, že „co je německé, to je hezké“.

Pavel Blažek prezentuje jako nová vozidla na souběžné lince s rychlíky v úseku Liberec – Stará Paka 20 let staré motorové jednotky řady 642 Siemens Desiro a ČD na stejnou linku nabízely 8 let staré RegioSharky řady 844 od Pesy, ale ty zavrhnul, protože by o ně byl ochuzen Ústecký kraj, kterému radila ještě nedávno jeho firma Transport Advisory a je s ním propojen, protože i v Ústeckém kraji platí, že „německé starší, ošuntělé a špinavé je lepší než české“. (Nejvýrazněji na lince U7 Děčín hl. nádraží – Ústí nad Labem Střekov).

Pod pojmem rychlejší vlaky toho času specialista Blažek prosazuje nejen na trati Pardubice – Liberec starší německé motorové jednotky řady 845 (německé 628) Arrivy z let 1986 - 89, dosahující rychlosti 120 km/h, kterou nemají kde využít a nejsou stavěny pro provoz na sklonově náročnějších úsecích tratí Libereckého kraje, kde nestíhají ani jízdním řádem stanovené jízdní doby a výrazně pokulhávají za původní vozbou ČD. V případě rychlíkové linky Pardubice – Liberec je třeba připomenout, že objednatelem dálkové dopravy včetně jízdního řádu je Ministerstvo dopravy a stávající model dopravy brzdí vlaky ČD díky nějakému pravidelnému intervalu, systému, vazbám a křižováním, které někdo objednal. Toho času i 20 minut na odjezdu z Pardubic zpožděný rychlík ČD, čekající na přípoje, dojede do Liberce načas, což o něčem svědčí. Na druhou stranu se dobrých dynamických vlastnosti „už 20 let moderních“ Desir DB Regio ve službách Arrivy na souběžných osobních vlacích využívá k dohánění zpoždění v souvislosti s prostoji při nutném použití staničních WC, protože se díky obdivuhodným dlouhým oběhům německých vozidel nedaří vyprazdňovat nádrž s fekáliemi.

Specialista na dopravu Pavel Blažek zapomněl na to, že cestující umí zjistit z jízdního řádu, že jím prosazovaný dopravce Arriva s německými motoráčky řady 845 třeba na Českolipsku a trati 080 jezdí s rychlíky bez zastávek stejně rychle nebo spíše pomaleji než zastávkové osobní vlaky ČD, kterým fakticky zadýchané a v kopci nemotorné rychlíkové Limentky a Angely nestačí.

Angažmá dopravce Arriva vlaky s.r.o. na rychlíkových linkách a jeho způsob prosazování ze strany Ministerstva dopravy i Libereckého kraje bude jedním z bodů jednání zástupců železničních odborových centrál s vicepremiérem a ministrem dopravy Karlem Havlíčkem 29. září, ale pro Liberecký kraj znamená v současnosti i přes obdivuhodné úsilí provozních zaměstnanců Arrivy velkou míru nespolehlivosti, v konečném důsledku horší a dražší služby než nabízely ČD. Zvláštní pozornost si zaslouží skutečnost, že v Libereckém kraji jezdí něco jiného, než bylo poptáváno, a právě v tom sehrál zajímavou roli dopravní specialista Pavel Blažek, placený Libereckým krajem a neskrytě lobbující za dopravce Arriva vlaky s.r.o.



Jindřich Berounský

Svaz Odborářů Služeb a Dopravy

