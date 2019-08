Jiří Baťa: A nemohlo by to být třeba také takhle?

Na základě rozhodnutí Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) by mělo být možné plošné rozhazování jedu na hubení hlodavců Stutox II po polích. Mezi ekology a některými politiky to vzbudilo značnou nevoli, protože tomuto jedu by nemuseli padnout za oběť jen zmínění hlodavci, ale i ptáci a řada dalších živočichů. Nechtějí to tak nechat a proto iniciovali petici proti šíření jedu v krajině. A nebyl by to ani Jan Hrušínský, aby si v souvislosti s hlodavci a hraboši polními rádoby vtipnou satirou neotřel o naše některé známé politiky a osobnosti, včetně „nejoblíbenějších“, tedy premiéra vlády a prezidenta republiky. Viz ZDE.

Pan Hrušínský se proto rozhodl na adresu „milých dětí“, maje tím zřejmě na mysli nedomrlé a tupé občany, sesmolit pohádku o hraboších, kterou si z opačného spektra politického pohledu lze také představit takto:

„Milé děti. Přemnožili se nám hraboši. Hrabou a hrabou a pořád nemají dost. Nejen hrabou, oni ještě vykřikují o ohrožení demokracii, volají po nezávislé justici, osočují premiéra i samotného prezidenta. Lidé jako Jan Hrušínský, Jiří Bartošek, Jan Hřebejk, Aňa Gaislerová, M. Issová, Jiří Mádl, Oldřich Navrátil, Marta Kubišová, Fridrichová, Jiřina Šiklová, Jaroslav Hutka, Olga Sommerová, Monika MacDonagh-Pajerová, Michael Kocáb, Marek Benda, Pavel Žáček, Zuzana Roithová, Ondřej Zach, Petr Zahradník, Petr Jarchovský, Petr Hlaváček, Marek Tomin, Jiří Oberfalzer, Nataša Dudínská, Jan Horník, Jindřich Štreit, Petr Kolář, Jitka Vodňanská, Jan Vodňanský, Michael Žantovský a celá řada dalších nespokojených hrabošů z pražské kavárny nestydatě a hamižně hrabou, umělci z erárních dotací na svou činnost, protože by se bez dotací neuživili, hrabou z peněz (pracujících) občanů a z nahrabaného pak žijí v blahobytu na vysoké noze. A stále mají málo, jsou stále nespokojeni.

Proto se rozhodli, že půjdou do boje s každým škůdcem! Proti všem! Hlavně proti Babišovi a Zemanovi! Nasadí prý ty nejlepší jedy – a myslí si, že svými jedovatými plivanci vlast zachrání. Za tím účelem vymysleli Milion chvilek a společně jdou do boje se škůdcem, ze kterého považují nejen jmenované pány, ale hlavně obyčejné, podle nich nevzdělané, hloupé a staré lidi, kteří chodí volit a to by prý neměli. V Milionech chvilkách jim vstávají noví bojovníci a díky nim pak bude naše vlast zachráněna tak důkladně, že se z toho národ ani dalších třicet let nevzpamatuje. A kdyby bylo třeba, přijdou „Naťáci“ z NATO, případně milí krajané ze Sudeťoněmeckého landsmančaftu , kteří zůstanou s námi či spíše my s nimi na věčné časy! Dobrou noc, milé děti.“

Váš dědeček Jan Hrušínský z Hodněhrab.

