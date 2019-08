Víkendová pohádka o hraboších. Jen pro silné povahy. Napsal Jan Hrušínský

Exministr kultury Antonín Staněk (ČSSD) zmizel ze scény, ale kdo si zoufal, že bez něj budou české politické vody až příliš stojaté, může být v klidu. Staňka nahradili hraboši. Kvůli těmto hlodavcům se přihlásila o slovo dvě ministerstva, do křížku se mezi sebou pustili dva členové TOP 09, přičemž jedním z nich byl Miroslav Kalousek, a teď se k hrabošům vyjádřil i ředitel Divadla Na Jezerce Jan Hrušínský. Zamíchal do tématu prezidenta Zemana a premiéra Babiše (ANO).

Letos v létě v české politice pravděpodobně klid nebude. Napřed jsme se ocitli na hraně ústavní krize, jak řekl předseda ČSSD Jan Hamáček, a to kvůli exministrovi kultury Antonínu Staňkovi (ČSSD) a kvůli prezidentu Zemanovi, který dva měsíce zdržoval Staňkovo odvolání. Ale 31. července Staněk na ministerstvu skončil a zdálo se, že bude na české politické scéně klid.

Dokud Staňka nenahradil hraboš.

Na základě rozhodnutí Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) mělo být možné plošné rozhazování jedu na hubení hlodavců Stutox II po polích.. Mezi ekology a některými politiky to vzbudilo značnou nevoli, protože tomuto jedu by nemuseli padnout za oběť jen zmínění hlodavci, ale i ptáci a celá řada dalších živočichů. Jed by mohl narušit křehkou rovnováhu české přírody.

Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) se kvůli rozhodnutí Ministerstva zemědělství, resp. jeho úřadu rozzlobila. Místo zkratky MZe však použila zkratku MZ, kterou si lze vyložit také jako Ministerstvo zdravotnictví.

„MZ povolilo použití nebezpečného jedu, který tráví hraboše, ale ohrožuje i čápy, sovy aj. Tato vláda je bezohledná k přírodě i budoucnosti. My to tak nechceme nechat, iniciovali jsme proto petici proti šíření jedu v krajině. Budeme rádi za každý podpis,“ napsala k petici, která spatřila světlo světa krátce poté, co verdikt o jedu a hraboších vešel ve známost.

A o slovo se přihlásil Miroslav Kalousek (TOP 09´). Vyčetl své stranické kolegyni, že do sporu o hraboše nesprávně zatáhla Ministerstvo zdravotnictví. „Z nic takového nepovolilo a nemá s tím nic společného. Omlouvám se @adamvojtechan za neprofesionální osočení z našich řad,“ zkritizoval Kalousek Pekarovou.

Dáma uznala, že udělala chybu, ale neopomněla si do Kalouska taktéž rýpnout. „Ano, měla by být zkratka MZe, tedy Ministerstvo zemědělství, omlouvám se. On se i mistr tesař někdy utne, což ostatně kolega Kalousek tady na Twitteru zažil mnohokrát, tak pro to má jistě pochopení,“ konstatovala.

K tématu hrabošů se ozval i ředitel Divadla na Jezerce Jan Hrušínský, který na sociální síti Facebook napsal, že nás před hrabošem jistě zachrání prezident Miloš Zeman, předseda vlády Andrej Babiš, komunisté, fašisté, Tomio Okamura (SPD) a celá řada dalších statečných bijců, kteří budou odvážně čelit hlodavcům.

Hrušínský se však obává toho, jak to nakonec může všechno skončit.

„Jdou do boje s každým škůdcem! Proti všem! Nasadí nejlepší jedy – a vlast jistě zachrání. Vyrábíme přece ten novičok! (Zdroj: prezident ČR.) A pak. Vstanou noví bojovníci, a to už bude vlast tak zachráněná, že se z toho ani dalších třicet let nevzpamatuje. A kdyby ani to nestačilo, přijdou Alexandrovci a zůstanou s námi na věčné časy. Dobrou noc, milé děti,“ uzavřel varovně.