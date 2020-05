Jiří Baťa: Chucpe postoje starosty Koláře

Je úsměvné, s jakými obavami dnes žije pan Oldřich Kolář, starosta MČ Praha 6. Jak víme, je pod ochranou policie, ale jak sám prohlašuje, je také současně isolován v karanténě, neboť se prý setkal s člověkem, nakaženým koronavirem. Jen bůh ví, co je na tom pravdy a jestli to není „trest Boží“ za jeho „hříšné“ činy!

Faktem však zůstává, že pan Kolář (spolu s Hřibem a Novotým) je pod policejní ochranou, ale z naprosto irelevantních, dost možná také spektakulozních důvodů, podporující antonyma, protože starosta Kolář neví jistě, zda v Čechách někdo jako travič s ricinem je a usiluje o jeho život. Neví, ale přitom s úzkostí tvrdí, cituji: „Ale osobně jsem o tom přesvědčený. V tisku (kterém?) čtu o agentovi s jedem, chodí mi zcela konkrétní výhrůžky, můj Facebook a e-mail se hemží azbukou (ano, lidé ještě nezapomněli azbuku) , dostávám fotky střelných zbraní (aspoň bude mít přehled) a všeho možného. Mně nikdo neřekl, že zná Rusa, který tu je (Může být klidný, není sám. toho Rusa nezná ani neviděl nikdo, ani BIS!). Ale já zkrátka a dobře věřím tomu, že tu být může (může, ale také nemusí, pravda je to druhé). Hlavou se mě honí to, že tady může být hodně Rusů, kteří pro mě a mou rodinu představují riziko (jistě, vždyť každý druhý Rus v Česku mu jde po krku!),“ říká připosr.. starosta Kolář a dodává, že mu neznámý „vyhrožovatelé“ píší: „ ...že si pro mě přijede do Prahy, má samopal a ukáže mi, kde je pravda, tak je zkrátka informace o Rusovi, který mi chce ublížit, validní. (spíše invalidní, než validní)“ konstatuje pan Kolář a utírá své zpocené vysoké čelo.

Pan starosta Kolář musí mít hodně neklidný spánek když se mu honí hlavou takové představy! Nicméně když odstraňoval sochu I.S. Koněva dělal ze sebe hrdinu a ani ve snu jej nenapadlo, že bude prožívat takové drama. Dnes je vystrašený z pomyšlení, že by snad mohl existovat někdo, kdo usiluje o jeho život. Vždyť jsou toho (prý) plné noviny, dostává také výhrůžky (a čemu se diví?) Nicméně, přestože rozhodně nikdo neusiluje o jeho život, ten jeho strach, stažené půlky a zpocené čelo, to fakt pobaví! A on se diví, proč?

Starosta Oldřich Kolář je vystudovaný právník. Práva studoval v provařené ZČU v Plzni za neblahé působnosti jistého „čaroděje“ docenta JUDr. Kindla, později pana JUDr. Pospíšila (dříve ODS, dnes TOP 09), což se dnes v plné nahotě projevuje u pana starosty. Jako právník a veřejný činitel by přece měl být v obraze v případě, že jestliže se na veřejnosti vyskytne „jobova zvěst“ (rozuměj hoax) o tom, že Rusko vyslalo do Česka „zabijáka s ricinem“ s úkolem odstranit Kolářovic maličkost spolu s Hřibem a Novotným, kteří se protiví ruským zájmům, pak by to znamenalo naprostý, totální debakl našich zpravodajských služeb a šéf BIS Koudelky by musel okamžitě od válu.

Protože však víme, že naše bezpečnostní složky pracují naprosto spolehlivě(!) a mají vysokou úspěšnost ve své práci(!), jistě by pro ně nebyl žádný problém „traviče s ricinem“, alias „Zora mstitele“ odhalit a zadržet. Je velmi nepravděpodobné, resp. vyloučené, že by někdo takový v Česku byl, volně se pohyboval a „kul plány“ na „oddělání“ Koláře a dalších dvou (Rusku) nepohodlných mužů, resp., že by si BIS dovolila čekat na příhodnou dobu, aby „Zora mstitele“ lapila až při činu, což by asi mohlo být nejen špatně, ale také pozdě. Toto je vlastně celá pointa onoho údajného člověka, vyslaného z Ruska, aby zlikvidoval tři „bratry (každého v jiném politickém) triku“, ale se stejným jmenovatelem: drze provokovat Rusko, které je stejně jako Česko suverénní stát, když už to ti naši politici o Česku tak rádi připomínají, či spíše vytrubují do světa.

Pan Kolář používá velmi silná slova, jako že „Rusko se chová agresivně a vnucuje nám, jak se máme chovat. A říká nám, jak nakládat se svým majetkem, to myslím sochu Koněva, patřící Praze 6, to nelze,“ konstatuje starosta, přičemž má řiť sevřenou strachy a dodává, „Vůbec nemělo dojít k tomu, že nám Rusko začalo vyhrožovat a říkat, co máme dělat. Kdyby pan prezident a vláda od začátku, co se tento příběh začal psát (nezačali jej náhodou psát sám Kolář, Hřib a Novotný?), byli hned na straně občanů ČR a Prahy 6, Rusko by si nedovolilo, co si dovoluje dnes (a cosi dovolují oni sami je v pořádku?). Dnešní dění je důsledek dlouhodobé servilní politiky vůči Rusku. Nebýt té, nemusel bych volat (že jej nebylo nijak slyšet!), aby vláda reagovala ostřeji a aby kategoricky odmítla ruské vměšování,“ říká sice sebevědomý, provokující, nicméně ubohý a připosr... Kolář. Jeho intelekt je na úrovni středoškoláka když naivně až hloupě říká, že Rusko se chová agresivně a vnucuje nám, jak se máme chovat. Je však pozoruhodné, jak starosta Kolář dovede obrátit pozice. Česká strana (prostřednictvím pánů Koláře, Hřiba a Novotného) vyprovokuje vůči Rusku nejeden incident či skandál, ale špatné je Rusko a když pak na to poněkud ostře (oprávněně) reaguje, podle nich se vměšuje do našich vnitřních záležitostí. Logika hodna pánů z TOP 09, Pirátů a ODS!

Něco tak ubohého, naivního a irelevantního slyšet od vysokoškolsky, notabene právnicky vzdělaného člověka, jakým je pak starosta Kolář jen dokazuje, že nejde o nějakého prosťáčka v myšlení a logice, ale o sebevědomého provokatéra s cílem vyvolat mezinárodní roztržku a skandál mezi Českem a Ruskem. Spoléhá přitom na vlivné postavení svého otce (bývalého velvyslance v USA a posléze Rusku), který jej k protiruské rétorice směřuje s tím, že jej v případě potíží podrží. Ostatně policejní ochrana je toho důkazem. Pan starosta Kolář dělá z občanů hlupáky když říká, že to bylo Rusko, které se chová agresivně a vnucuje nám, jak se máme chovat. Drzost starosty Koláře je nebetyčná. Sám totiž přiznává, že sochu už před lety nabízel, aby si ji Rusové buď odvezli, nebo přemístili na velvyslanectví, ale ani jednou nebyla nabídka vyslyšena. Na druhé straně si ovšem protiřečí tvrzením, cituji:„ Socha nikdy nebyla ani sovětská, ani ruská. Byla vytvořena českým sochařem panem Zdeňkem Krybusem za tehdy československé peníze. O navrácení tedy nemůže být řeč!“

Pokud se jedná o poněkud ostřejší vyjádření nebo stanovisko Ruska, potom každý normální soudný člověk pochopí, že jednání pánů Koláře, Hřiba a Novotného není samoúčelné a že stejně by reagoval a jednal každý jiný stát, pokud by byla hanobena památka hrdinů II. Světové války. I zde se však, bohužel, projevuje ubohá morální a intelektuální úroveň starosty Koláře, protože není schopen pochopit a domyslet, co lidé, jako byli Koněv, Žukov, Rybalkov a další pro Rusko (a nejen pro něj) a ruský lid znamenají. Tito pánové si naopak mnohem víc váží profláknutých lidí jako je Havel či Schwarzenberg, jejichž rody mají hodně společného s fašistickým Německem. To jsou zřejmě jejich dnešní idoly, pro které jsou ochotni vyvolávat skandály, roztržky a provokace, za které jsou dobře placeni západními strukturami. O Česko jim jde jenom potud, pokud z toho budou mít osobní prospěch a ten mohou získat jenom tehdy, budou-li plnit zadání, jak výše uvedeno. Ubožáci!

(poznámky v závorce: autor)

