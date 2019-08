Jiří Baťa: Hamáček a jeho příčina kauzy Staněk-Šmarda. Větší pitomost si fakt nemohl vymyslet

Nicméně, předseda Hamáček neočekávaně, resp. překvapivě zažil tzv. hnutí mysli, něco na způsob Obrácení Ferdyše Pištory a problém vyřešil tak, jak mu de facto radil sám prezident: najít jiného kandidáta. Prezident jak víme na jedné straně nesouhlasil z odvoláním ministra Staňka, ovšem na straně druhé také a to zásadně, nesouhlasil se jmenováním pana Šmardy a panu Hamáčkovi doporučil, aby navrhl kandidáta, který bude splňovat předpoklady k výkonu této funkce. Dnes, po všech těch trapnostech přišel pan Hamáček s řešením, jak celou tu sociáldemokratíckou taškařici očistit od své neschopnosti a vyrukoval s osvědčenou českou klasikou, že „Já nic, já muzikant“, což jinými slovy znamená „ Já, resp. my jsme přece nic nezpůsobili, to všechno prezident Zeman!“.

Podle pana Hamáčka jména Antonína Staňka nebo Michala Šmardy prý prezidenta vůbec nezajímala. Miloš Zeman prý schválně natahoval situaci a dělal obstrukce, aby vyprovokoval ČSSD k odchodu z vlády. Uf, to je ale bláznivá úvaha! Takže bychom to mohli také chápat tak, že ministra Staňka odvolal prezident Zeman, aby si tak otevřel cestu k tomu, aby ČSSD dostal z vlády! To je konspirace hodna samotného Herlocka Sholmse, nebo Sherloka Holmse? Čert by se v to vyznal, že pane Hamáčku! A co víc, s touto divokou interpretací událostí, o níž prý dosud spekulovali a laškovali jen někteří političtí komentátoři, nyní oficiálně přišel vicepremiér a předseda sociální demokracie Jan Hamáček. Toho bohdá nebude, aby Hamáček nepřišel s něčím šokujícím, o čem by veřejnost přesvědčil, že on to přece také věděl!“

Tak to je opravdu bomba, to by jeden od pana Hamáčka nečekal! Tedy až na to, že jak političtí komentátoři v svých úvahách, tak nakonec sám pan předseda Hamáček oficiálně vypustil do éteru naprostou pitomost. Pan Hamáček se dokonce domnívá, že M. Zeman prý měl¨dokonce (asi v šuplíku) připravené své lidi, kteří by posléze nahradili sociálnědemokratické ministry v Babišově vládě. Proboha, ví pan Hamáček co říká? Jak by mohl mít Miloš Zeman připravené své lidi, to snad připravoval nějaký puč, nebo co? Jak by to asi udělal, aby si tam dosadil své lidi? Bez voleb, jen tak, mirnix-tirnix by řekl, že má své lidi a ty tam chce a oni by tam byli? O které lidi jde, pakliže už má pan Hamáček na tento „zákeřný tah“ prezidenta takřka jasno? „Jsem přesvědčen, že kdyby premiér donesl na Hrad naše demise, tak proti tomu by od prezidenta okamžitě dostal dobře míněnou radu, kdo má být ministrem vnitra a kdo ministrem zahraničních věcí. V tomto případě by to byl určitě někdo, kdo se bude chovat jinak než Tomáš Petříček,“ říká Hamáček.

A sakra. Tady pan Hamáček udeřil hřebíček na hlavičku, on má v tomto případě výjimečně pravdu, otázka však je, zda to tak také pochopí. Nicméně ke jménu Petříček by se slušelo doplnit ještě o jména Šmarda, Maláčová a ani novopečený ministr kultury Zaorálek by tam neměl chybět! Což ovšem neznamená, že kdyby ve vládě nebyli tito jmenovaní, že by si tam prezident Zeman o své vlastní vůli dosadil své lidi, jak předjímá pan Hamáček. Ale i tak je prozřetelnost pana Hamáčka obdivuhodná, škoda, že jej ta prozřetelnost neoslovila v době, kdy z velmi pochybných důvodů odvolal ministra Staňka s cílem dosadit na tento post svého „kámoše“ kterému to slíbil, když se stal místopředsedou ČSSD a předsedovi přislíbil všestrannou loajalitu a vůbec by pak nemuselo k těmto taškařicím a trapasům dojít.

Nicméně, vědom si svých silných slov pan Hamáček na vysvětlenou poznamenává, že neví přesně, co kdo měl v hlavě. Odhaduje to vše na základě svých zkušeností, protože kdykoliv se prý M. Zemanovi otevře prostor, tak ho vyplní. Tady měl možnost zvětšit svůj vliv na vládu, tak se ho snažil využít, míní předseda ČSSD. Nechci panu Hamáčkovi sahat do svědomí, ale pokud už mluví o nějakém prostoru, který prezident Zeman umně vyplňuje, tak to třeba může být i chyba pana Hamáčka, že ji neumí využít on, ale pan prezident Zeman.

Aby toho nebylo s překvapujícími výroky pana Hamáčka málo, tak je tu ještě jeden zajímavý výrok a sice, že před tímto „Zemanovým ďábelským plánem“ prý varoval také premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše. Ten mu prý ale nevěřil, že tohle je ten skutečný cíl prezidentových obstrukcí kolem výměny ministra kultury. Nejen já si však myslím, že pokud mu Andrej Babiš nevěřil, tak udělal správně, protože s takovou za vlasy přitaženou konspirací přicházejí obvykle ti, kteří hledají nepřítele a problémy tam, kde nejsou, jinými slovy, jsou bezradní. A o tom také v případě ČSSD jde! Pan Hamáček bude se svým zdůvodněním nejspíš spokojený, otázka však je, co si o jeho konspiracích a výrocích bude myslet nejen veřejnost, ale i někteří členové ČSSD. I pro ně to bude nejspíš těžko stravitelné sousto. Ale mohu se mýlit!

