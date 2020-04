Jiří Baťa: Mlácení prázdné slámy

reklama

Aby toho nebylo málo, tak se k tomu vyjádřil také prezident Zeman a o drby je postaráno. Jde ale o to, že jmenovaní řekli svůj názor tedy ne nějaké rozhodnutí, příkaz, resp. zákaz. To se snad nesmí? Nebo jinak, oni mohou říkat cokoli, ale ministr, premiér nebo prezident už ne? Řekli něco, co by někoho něčím zavazovalo, že by bylo někomu něco ,přikazováno, nařizováno, nedej bože, zakazováno? Zdá se, že si to někteří takto vysvětlují., nebo si to myslí. Říct, že by to tak chápali, by byla velká nadsázka, protože kdyby to logicky a lidsky chápali, nebudou na to tak podrážděně a asertivně reagovat.

Hééérečka Gaislerová celkem po právu odsoudila aféru „poraženého hladového prase“ kancléře Mynáře, ale jako „dáma“ na kterou si zřejmě hraje a do které má daleko., se také vyjádřila, že je to „Hnus v přímém přenosu... nenechme si to líbit..., Ještě se moc těším až Miss Piggy Alex začne tuhle partu obhajovat, Ovčí chlapec začne lkát nad zlem lidstva a homunkulus Medvěd zaparkuje na přechodu, poprská v karanténě veřejnost a pak odletí na další řiťolezeckou misi do Číny...“ Tady nejde o to, zda héérečka má nebo nemá pravdu, jde o to, jak se héérečka alias „dáma“ vyjadřuje. Je sice o této herečce známo, že nemá žádné vyšší vzdělání, čemuž odpovídá její naturel i intelekt a v neposlední řadě i její rétorika, ale jako člověka, kterého se (výše uvedené) věci osobně netýkají, je reakce nepřiměřená, nekultivovaná. Říct o mluvčím prezidenta, panu Ovčáčkovi, že je to „ovčí chlapec“, je nejen nepatřičné, ale také urážlivé. V rámci „nenechání si líbit“ se toto „děvče od komediantů“ odvolává na Listinu základních práv a svobod jenom proto, že prezident mj. řekl, resp. vyjádřil svůj názor, že si myslí, že hranice by nemusely být zavřeny dva roky, jak se vyjádřil náměstek ministra zdravotnictví pan Primula, ale že by stačil pouze jeden rok. To je špatně?

Takže kontrolní otázka? Řekl snad pan prezident Zeman něco, čím by něco nařídil, či dokonce zakázal, že je kolem toho takový humbuk? Proč se aktivistka Geislerová odvolává na LZPS, když přikyvuje panu Petru Šimůnkovi, který vykřikuje, že „Vy nám chcete diktovat, kam máme a nemáme jezdit?“ Je si vůbec vědom pan Šimůnek, co vůbec prezident řekl? V čem asi spatřuje něco, co by odpovídalo jeho názoru, že „Vy nám chcete diktovat, kam máme a nemáme jezdit?“ Nic takového přece ani slovem nebylo řečeno. Přesto se názoru prezidenta jako ho*no košile chytil pan Šimůnek a zaútočil. Neopodstatněně, bezdůvodně a zbaběle! Aby toho nebylo málo, Geislerová také přitvrdila a odvolala se na LZPS! Proč? Může nějak zdůvodnit, v čem prezident omezuje občanům jejich občanská práva? Asi sotva, ale to není podstatné, důležité je, že si našla příležitost si zase rýpnout, ne-li přímo kopnout do prezidenta. Ó jak hrdinské, jak lidské, kultivované, ba co víc, jak demokratické!

Ani pan Lukáš Otys, místopředseda TOP 09 nezůstal pozadu a emotivně se vyjádřil k pouhému konstatování alias názoru prezidenta a napsal: „Totalita skončila, když mi bylo pět let. Slyšel jsem o ní od rodičů. Do práce, z práce na nákup a domů – to byl život podle vládních norem. Cestování mimo stát jen s ROH v rámci SSSR. Dnes místo ROH bude ANO, které rozhodne, že letos Chorvatsko? Tak to ani náhodou, Babiši!“ No má-li chlapec od rodičů takové informace o minulém režimu, není se co divit, že má zkreslené představy pro porovnávání se současností. Nicméně, co tím chlapec Otys chtěl říct? Že to za totality stálo za kulové? To je věc názoru, ale buďto mu rodiče neříkali celou pravdu, nebo si to chlapec Lukáš vymyslel. Takže pro upřesnění,. za „totáče“ se rozhodně nejezdilo s ROH v rámci SSSR, ale může jen litovat, že prospěšnost či výhodnost ROH pro pracující nezažil. Ani dnes žádné ANO místo ROH nerozhoduje o tom, zda letos Chorvatsko ano nebo ne. Apropó, je tu přece jen jeden neoddiskutovatelný fakt, že jestli dnes Chorvatsko ano nebo ne, tak skutečně o tom někdo rozhoduje. Je to koronavirus, tedy Covid-19 a lidé, zodpovědní za obranu proti této pandemii. Pan Otys, pan Šimůnek i paní Geislerová, ať se jim to bude líbit nebo ne, budou muset sklapnout a respektovat, nařídí-li vláda v rámci koronavirového opatření zákaz cestování, či jiné omezení. Ostatně tak je tomu i v jiných státech EU a jinde, tak o čem je řeč? A že by někdo někomu diktoval, kam má nebo nemá jezdit? Kde je alespoň jediné slovo, lépe věta, která by dokazovala, že někdo něco takového řekl?

Lidé jako hééérečka A. Geslerová, J. Hrušínský, ale také pánové Šimůnek, Otys a další, jakkoliv by rádi kopali tu do ministra, tu do premiéra, ale hlavně do prezidenta, jsou jen uboze myslící, mstiví a nenávistní zaprděnci. Jejich snaha a vystupování je chucpe, neboli úmysl někoho bez důkazů a faktů pomluvit, hanobit, urazit. Pokud jde o jejich výkřiky o porušování LZPS, podrývání a ohrožování demokracie, je to jen mlácení prázdné slámy. Budou-li mít (někdy) k dispozici nějaké konkrétní fakta a důkazy proti těm, které se snaží dehonestovat, pak ať vystoupí, třeba se jim podaří „umlátit je čepicemi“, jak se říká. Do té doby ale ať jsou z ticha, neztrapňují se a nedělají zbytečné dusno ve společnosti. Stačí to dusno s Covid.19!

