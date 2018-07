Jiří Baťa: Někdo (zase) dělá z vánku větrnou bouři

V očekávání ohlušujícího pískání, že neuslyším ani slova moderátora, oznamující přítomnost hostů, bylo slyšet jen nevýrazný šum, podobající se vzdálenému pískotu. Na to, aby to bylo „mohutné pískání“, jak sděluje autor článku, do té „mohutnosti“ chybělo hodně desítek decibelů. Neméně pozoruhodné také je, že se v článku praví o tom, že sokolové vypískali premiéra... Ve videu, ba ani v článku však není jediný náznak toho, že by měl být premiér Andrej Babiš vypískán. Pokud totiž rozumím významu slova „vypískán“ pak to znamená, že pískáním je dotyčná osoba donucena odejít z místa,odkud se mu pískání dostalo, tedy s tribuny, na které se nacházel. To se ovšem nestalo nejen proto, že k žádnému vypískání premiéra Babiše Sokoli nedošlo, ono se v podstatě ani žádné „mohutné“ pískání nekonalo.

Chápu, že autor článku, který pro jistotu nezveřejnil své jméno, nicméně alespoň uvedl zdroj, kterým je Česká televize ČT24, což zas není nic tak překvapivého. Sám nechtěl zřejmě riskovat očekávaný trapas a kritické názory, které se ostatně projevily v ve více jak tisíci diskuzních příspěvcích, které se v drtivé většině nesou v duchu kritiky a odsouzení této provokace. Jak to vnímají nezúčastnění občané, přikládám několik vybraných (slušných a racionálních) diskuzních příspěvků na tuto událost:

Robert Jílek, Praha 2: Když je u toho Kalousek, pak je to jasné. Myslím dokonce, že sami sokolové s tím nemají nic společného - naopak, byli zneužiti. Jedná se o další provokaci demo-bloku, provokaci, která provokatérům škodí SLETU ZDAR a Babišovi hodně zdraví!

Zdeněk Majzlík, Týn nad Vltavou: Nevím, kdo tam pískal. Jestli to byli Sokolové na cvičební ploše, nebo Kalouskovci na tribunách. Ať již to bylo tak nebo onak, chtěl bych říci k tomu toto. Babiš a jeho hnutí byli zvoleni ve svobodných volbách. Ne proto, že se voliči přihlásili do nějaké organizace a museli splnit zadání svého vedení. Pro mne z toho vyplývá, že ti, co tam pískali, chtěli vypískat ty voliče, kteří volili ANO2011. Což ovšem také znamená, že chtěli vypískat demokracii. Pro mne ti, kteří tam pískali, jsou šmejdi toužící po totalitě. A proti takovým zase pískám já.

Vladimír Huneš, Kladno: Tak pro info - Babiše nevypískal žádný stadion plný diváků a sokolů, jak rády prezentují media všeho typu. To, co se tam někde v koutě stadionu snažilo pískat, bylo tak pár desítek lidskoprávních ztroskotanců z neziskovek a nenávistných vítačů, kteří se naprosto marně a zoufale snažili strhnout stadion. Hrdí Češi se však nepřidali k té pakáži a zachovali klid. Kdepak na nás s Kalouskama, Havlama a dalšími. Takže žádné mohutné pískání stadionu se nekonalo, vy falešní, prolhaní a nenávistní novináři s temnými cíli. Tak je to!

Libor Vaněk, Brno: Pískot skupiny havloidních zoufalců.

Stanislav Čermák, Hodonín: Ubožáci, ani podprůměrně cvičený čokl tak neštěká na návštěvu, která přišla pozdravit.

Romana Slívová, Lučina: Kalousek zařídil, aby byl pískot puštěn z playbacku, aby se mohl alespoň nějak zviditelnit... už neví jak získat %.

Eva Miesslerová, Praha: Jak se dá snadno rozeštvat národ. Napíše se lež, že Sokolové vypískali premiéra, a lidi jsou ochotni se bít. A přitom to není pravda. Dostal velký potlesk, větší, než kdokoliv jiný. Pískotu bylo minimum. Slet se nesl v duchu nadšení a vlastenectví, nebyla to žádná demonstrace. Cvičili mladí i staří, ze všech koutů republiky. Nicméně není možné to srovnávat se spartakiádou, to byla státní akce, teď je to akce soukromého spolku. Spartakiády byly pokračováním sletů pod jinou hlavičkou a je dobře, že se ta tradice tím způsobem udržela.

Jak to tak vypadá, antibabišovská a antivládní propaganda zase nevyšla. Není důležité, zda v tom měl prsty Kalousek, nebo jen provokovala nějaká grupa pravicových zoufalců z „demokratického bloku“, ale jedno je fakt: když už to nebyl mohutný pískot, tak je to zcela určitě mohutný totální místní i mediální trapas portálu Novinky.cz (a nepochybně i dalších).

Psali jsme: Jiří Baťa: „Prý“ je podle Angličanů je něco jako definice jistoty Jiří Baťa: Paní Hrzánová, mluví z Vás zhrzená a falešná zášť Jiří Baťa: Státní znak na reprezentačních dresech sportovců Jiří Baťa: Imigranti versus Giovanni Sartori

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV