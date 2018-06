Jiří Baťa: Paní Hrzánová, mluví z Vás zhrzená a falešná zášť

Paní Hrzánová,

dovoluji si tímto reagovat na Vaše „lidsky+demokratické“ rozhořčení, které jste vyjádřila v rozhovoru pro server Fórum 24 a které zveřejnily Parlamentní listy.cz, zde: https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Bara-Hrzanova-Stve-me-ze-vam-nevadi-nehorazny-Zeman-a-estebak-Babis-K-cemu-je-ze-bohatneme-Budu-pri-tom-stastnejsi-kdyz-pujdu-na-houby-540897.

Upřímně, nejsem ani trochu překvapen, dokonce s Vámi mohu částečně souhlasit pokud jde o Vaši reakci na současné společenské a politické dění, které opravdu není to nejlepší. Co mě však opravdu překvapuje, je Vaše naprostá demagogičnost a neobjektivnost. Jakkoli chápu Vaše osobní ideologické zaměření, obhajobu polistopadového vývoje společnosti a jako aktivní příslušnici pražské kavárny, nechápu Vaše obavy, jak se v tomto smyslu pro Fórum24 vyjadřujete. Říkáte, že se Vám nelíbí současné poměry, bojíte se návratu normalizace, Babiš se Zemanem Vás rozčilují.

Paní Hrzánová, jak jsem zmínil, souhlasím s Vašimi některými názory na stav společnosti, ovšem uvědomte si, že za tento stav jsou zodpovědní ti politici, které jsme si my, občané, po revoluci 89 dobrovolně zvolili. A rád bych Vám také připomněl, že, to nebyli současní komunisté, kteří přivedli společnost do tohoto stavu, ale se značnou převahou pravicoví politici ODS, TOP 09, STAN, KDU-ČSL a svým dílem v rámci koaliční spolupráce i ČSSD. Zaráží mě, že Vás nerozčilují ti lidé, co jsou momentálně nahoře, ale společnost, která si to nechá líbit a nechá se manipulovat. Jenže manipulovat a manipulovat není vždy jedno a totéž. Dáváte vinu společnosti, tedy občanům, že se nechávají manipulovat, přičemž máte jistě na mysli manipulaci zemanovskou, proruskou, pročínskou a antiunijní politikou, zatímco Vy a vaši kolegové z pražské kavárny, havloidi a pravdoláskaří všeho druhu máte naprosto opačné, ale hlavně to správné, nezmanipulované smýšlení.

Měla byste si také v hlavě urovnat myšlenky, než je vyslovíte, paní Hrzánová. Říkáte, že Vás rozpaluje doběla návrat komunistů k moci. Pochybuji, že jste vůbec schopna konkrétně a věcně vyjádřit či vysvětlit, v čem skutečně spatřujete „návrat komunistů k moci“. Vám už jen z principu prostě vadí, že se komunisté, legitimně a demokraticky zvolení poslanci Sněmovny Parlamentu ČR, mají právo k věcem veřejným a podotýkám pozitivně, vyslovovat. Apropó, pokud by se stejnými, pro občany výhodnými, potřebnými a spravedlivými požadavky přišli jiné politické subjekty a jejich politici, možná by se komunisté „ k moci“ znovu nedostávali! Nevím, zda jste zaregistrovala na jedné straně naduté a namyšlené, na druhé straně naprosto zbabělé a pokrytecké jednání představitelů např. ODS, kterým bylo panem Babišem několikrát nabízena účast ve vládě, ale tento furiantský postoj pana Fialy napovídá, proč komunisté podporují vládu pana Babiše. Stačí?

Říkáte, že vidíme jen špičku ledovce, (správně by mělo být, že Vy vidíte...) např. tzv. „Mlátičku“ a další jednotlivé lidi, ale že mnozí další jsou ve „všech“ dozorčích radách a rozhodujících komisích, spousta lidí ani neví! Tak proč paní Hrzánová také neřeknete, v čem jsou komunisté v dozorčích radách špatní či horší, nebo jak ovlivňují jednání dozorčích rad, čemu a jak škodí? Ráda byste těm současným komunistům něco vyčetla, ale nemáte nic, co můžete jako důkaz jejich „draní se k moci“ použít. Tak si aspoň pustíte ústa (správně má být „hubu“) na špacír, s chutí si do nich kopnete jako do něčeho, co společnosti a nám občanům škodí. Zcela zbytečně se rozčilujete, paní Hrzánová když zoufale voláte, jestli to opravdu nikomu nevadí, že spolupracovník StB rozhoduje o našich životech a o tom, co můžeme? Jste si naprosto jista, paní Hrzánová, že mezi politiky, kteří se od r. 89 angažovali v politice a ve vedení státu, nebyli také spolupracovníci StB? Jistěže byli, ale tenkrát nebyl důvod někoho napadat, osočovat, protože to byli lidé, kteří se Vám a Vašim přátelům hodili a vyhovovali vám. Stejně tak často útočíte na některé, pro vás nežádoucí lidi s tím, že jim vytýkáte členství v KSČ, ale že např. generál P. Pavel, generál J. Šedivý, Šiklová, Štětina, Füle a dokonce sám Václav Havel byli v KSČ, Vám už zřejmě nevadí. Jóóó, to všecko vóóódnes čas!

Pokud se ptáte paní Hrzánová, zda nám, předpokládám, že máte na mysli nás občany nevadí, že na Hradě máme Miloše Zemana, mohu otevřeně prohlásit, že nevadí. A také není každému jasné, jak byste si asi přála, že je to nehoráznost, mít na hradě Miloše Zemana. Nicméně, co by byla skutečně nehoráznost, by bylo, kdyby tam exceloval Váš černý kůň, na kterého jste zcela jistě sázela či sázeli, pan Drahoš. To, že u Vás a celé řady Vašich kolegů z pražské kavárny není Miloš Zeman oblíbený, je celkem normální. Jiná věc ale je, že vzhledem k vašemu předpokládanému IQ ( myšleno vašemu=kolektivu pražské kavárny), osobnost prezidenta znevažujete, dehonestujete, cynicky a vulgárně se vysmíváte jeho zdravotně-fyzickým, ale i lidským problémům jenom proto, že nenaplňuje vaše představy, že jako prezident neplní v hlubokém předklonu západním politikům jejich (potažmo vaše) přání a požadavky, že se snaží poctivě, rovnoprávně, vyváženě a objektivně uplatňovat v přátelském duchu politiku vzájemné, prospěšné spolupráce v rámci možností se všemi zeměmi, ale hlavně, že jako prezident věnuje pozornost vámi tolik opovrhované Číně a především zlému, nebezpečnému, imperiálnímu a stejně tak nenáviděnému Rusku a Putinovi. Zato pochlebujete a tleskáte USA a NATO, které mj. expanzivně obsazují západní hranice Ruska, válčí v Sýrii a dalších zemích.

Paní Hrzánová, máte značně zkreslenou představu o úrovni dnešní mládeže. Jste z ní nadšená, ale současně litujete, že jak říkáte, cituji: „zřejmě přijdu do styku jen s tou částí krásných, osvícených, vzdělaných, kteří si vše uvědomují naprosto jasně a zároveň i v evropském kontextu, jsem ráda, že mnozí tito mladí studují v zahraničí a k volbám se sjíždí v Paříži nebo v Bruselu, aby mohli ovlivnit dění v Čechách!“ Pěkná, skoro vlastenecká slova, ale falešná až běda! Ptám se Vás, paní Hrzánová, co ten (většinový) zbytek mládeže, kteří už podle vás nejsou „krásní, osvícení, vzdělaní, kteří si vše neuvědomují tak jasně v evropském kontextu a kteří, bohužel, nestudují v zahraničí?“ Ti jsou podle Vás co? Ale máte pravdu v tom, že těch, co Vám budou ochotni naslouchat a chápat Vás, bude opravdu, ale opravdu jen menšina, čehož jistě litujete, že?

Paní Hrzánová, mluví z Vás zhrzená (jak přiléhavé Vašemu jménu), zapčklá, neopodstatněná a falešná zášť, marně živená idejemi „sametky“ a odkazem Vašeho milovaného alkoholika Václava Havla. Pochybujete, jestli jsou ještě Vaše slova vůbec schopná někoho přesvědčit a zda nemluvíte už jen k těm, kteří Vás rádi poslouchají. Vaše pochybnosti paní Hrzánová, zda Vaše slova mohou někoho přesvědčit a zda již nemluvíte jen k těm, kteří Vás, zda zrovna rádi nevím poslouchají, jsou zcela na místě! Vaše slova skutečně jen stěží mohou někoho přesvědčit. Nemají totiž reálný základ, jsou falešné a nevěrohodné a jako sláma z bot z nich trčí intelektuální domýšlivost, nadutost, umělecká surovost, antivlastenecké (prozápadní) smýšlení, zášť a nevraživost vůči těm lidem, kteří navzdory Vašim pochybnostem a neetickému opovržení jsou lepší, než celá vaše prozápadní politikou infiltrovaná pražská kavárna!

Vydáváte-li se za vlastenku, paní Hrzánová, pak vězte, že opravdový vlastenec nemluví, nepředvádí se, neudivuje silnými slovy, vlastenec koná! Koná bez toho, že mu někdo klepe na rameno a chválí jej, jak je skvělý! Koná bez nároku na odměnu ku prospěchu celé společnosti, ne jen ku prospěchu kruhu vyvolených. A hlavně, je slušný, čestný a objektivní. Přesto neztrácejte víru, neklesejte na mysli, paní Hrzánová, lépe už bylo, bude hůře! Pro všechny, tedy i pro Vás!

Přeji Vám více zdravé myšlenkové racionality, více pozitivního myšlení, osobní a profesionální úspěchy (ale ne na úkor obyčejných občanů),

s pozdravem Jiří Baťa

autor: PV