Jiří Baťa: Žádný sen, ale holá realita, paní Jansová

Není překvapující, že redaktoři Aktuálně.cz píší v poněkud jiném odstínu reality, než jaká je či byla skutečnost. Na Aktuálně.cz redaktorka paní Petra Jansová nostalgicky, zato s nepostradatelným „zpochybněním“ prezentuje socialistickou minulost JZD Slušovice. Reportáž je však více než slovy vyvedena ve fotografiích zlínského fotografa Honzy Regála, doprovázena velmi strohým komentářem paní Jansové. V podstatě by asi měly více „hovořit“ fotografie, protože ten komentář neříká nic, co by mělo něco společného s tématem socialistického snu JZD Slušovice podle paní Jansové.

Nebudu daleko od pravdy, když vyslovím názor, že paní redaktorka Jansová nejen v samotných Slušovicích nikdy nebyla (pokud ano, pak už asi měli zavřeno), ale také toho o slušovickém družstvu a jeho podstatě moc vědomostí nepobrala. Což ovšem lidem z Aktualně.cz nijak nebrání rozvíjet svou osvědčenou rétoriku antisocialistické, potažmo antikomunistické fantazie, pravdu často stavět na hlavu, věci a skutečnosti přelakovávat na černo apod. Nehodlám rozsáhle pojednávat o historii JZD Slušovice, bylo by to na dlouho, jen bych chtěl paní Jansovou poopravit v jejím názoru, že v JZD Slušovice nešlo o žádný sen či nějakou fantasmagorii, jak by se mohl neznalý, nebo mladý a dezorientovaný čtenář domnívat, ale nešlo o nic víc a o nic méně, než lapidárně řečeno „holou realitu“. Jinými slovy, lidé v čele s předsedou Ing. Františkem Čubou budovali a také vybudovali, či lépe řečeno zrealizovali nikoli sen, ale pokrokovou myšlenku ekonomicky prosperujícího zemědělského podniku na podmínky tehdejšího socialistického režimu.

Že se to podařilo, svědčí celá řada úspěchů, vč. těch mezinárodních, kterých JZD dosáhlo v posledních letech své existence (než šlo všechno do kopřiv). Že to nebyl jen sen svědčí také skutečnost, že JZD Slušovice navštívila řada zahraničních firem a návštěv, které kvitovaly s obdivem dosažené ekonomické výsledky a úspěchy v hospodaření pracovníků JZD Slušovice. Zmínka, že prý šlo o nějaké megalomanské plány je zlomyslné zkreslování skutečnosti. Nešlo totiž o žádnou megalomanii, ale o projekty, které odpovídaly plánům a záměrům vedení družstva, kterému se zcela mimořádně dařilo až do doby, než přišel „vítězný listopad 1989“!

Jak již zmíněno, po listopadu 89 šlo všechno nejen do kopřiv (většinou však do kapes zainteresovaných polistopadových politiků), ale progresivní myšlenka Ing. Františka Čuby o vybudování komplexu na bázi kapitalistického volného trhu byla nemilosrdně samotným Václavem Havlem ideologicky, morálně dehonestována a i osobnost pana F. Čuby potupně degradována jen proto, že tohoto věhlasného, dokonce až mezinárodního úspěchu a uznání dosáhl komunista. Člověk, který ač komunista, přemýšlel kapitalisticky podle velkého vzoru „kapitalisty“, zlínského ševce Tomáše Bati. Nebýt lidí, kteří se po 89 roce zasadili o rozbití a likvidaci JZD Slušovice, mohlo dnes být toto družstvo jedním z největších (ne-li největším) zemědělsko-průmyslovým komplexem v ČR. Myslím, že by dnes „strčil do kapsy“ i gigantický Agrofert Andreje Babiše.

Nu což, sice nemáme komunistické JZD Slušovice s komunistickým předsedou Františkem Čubou, zato máme kapitalistický Agrofert bývalého komunisty, estébáka a trestně stíhaného premiéra Andreje Babiše! Co je Vám milejší, paní Jansová? Mně osobně JZD Slušovice a František Čuba! I když Babiše bych taky úplně nezatracoval!

