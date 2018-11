Jiří Matzner: Výzvy novomanželům jsou nejenže nezákonné, ale i morálně odpudivé

Postupy finanční správy při rozesílání výzev novomanželům k tomu, aby ji poskytovali informace o tom, kde se konala jejich svatební hostina, kolik na ni měli hostů, kde byli ubytováni či jak se účtovalo, jsou nejenže nezákonné, ale i morálně odpudivé. O to více, když jsou výzvy zasílány náhodně nebo dokonce na základě udání, kterými se správce daně seriózně zabývá. Novomanželé nejsou subjekty, které by ve smyslu daňového řádu měly povinnost poskytovat údaje nezbytné pro správu daní. Výklad zákona ze strany finanční správy, podle něhož se údajně lze lidí takto dotazovat na jejich soukromé záležitosti, je neakceptovatelný. Napříště by totiž finanční správa mohla vyzvat třeba maturanty či studenty po promoci, aby ji sdělili informace o svém večírku, a kdo ví, jak daleko by její postup mohl ještě zajít.

autor: PV