Jiří Paroubek: Arbitr politické elegance ČSSD

Řídí prostřednictvím nastrčených lidí celou krajskou organizaci... Přitom předtím prohrál ve volbách úplně všechno. Především pevnou pozici sociální demokracie na pražské radnici. Něco o tom vím, protože jsem ji osobně v letech 1990 až 2005 budoval. V té době se stala ČSSD uznávanou a respektovanou radniční stranou. To vše je dnes pryč a sociální demokracie v Praze za Pocheho, Pavlíkova, Dolínkova a Petříčkova vedení, není schopna se vrátit do politické hry ve veřejnosti. Prostě je pro legraci.

Pokud do jejího čela nepřijdou respektovaní lidé, kteří už něco dokázali v politice i jinde, a to i zcela noví lidé, můžou její vedoucí představitelé pouze dávat „poučné“ a jedovaté rozhovory. Chápu bývalého europoslance Pocheho, o kterém píši, takto údajně poradce ministra zahraničních věcí, že je zklamán, z jednání prezidenta. Upřímně, mám-li srovnat kvalitu Pocheho a Petříčka, myslím, že jejich rozdílná úroveň je pořád stejná, jak to naznačoval jejich původní pracovní vztah: Poche europoslanec a Petříček jeho asistent.

Co mě ovšem znepokojuje více nežli úroveň a schopnosti bývalého budoucího ministra Pocheho, respektive ministra Petříčka, to jsou jejich politické názory. Myslím, že by jen fajnšmekr objevil rozdíly v názorové hladině obou pánů a bývalého ministra zahraničí Schwarzenberga. Ty rozdíly jsou skoro neznatelné. Nemyslím si, že to ČSSD u levicových voličů zrovna pomáhá.

Se zájmem jsem si přečetl Pocheho rozhovor pro týdeník Echo, zveřejněný v jeho elektronické verzi. Poche naznačuje, že není spokojen s výsledky vládnutí ČSSD s hnutím ANO a plněním programu vlády. Já si to nemyslím. Myslím si naopak, že se sociální demokracii podařilo prosadit mnohé z jejího programu, především v sociální oblasti. To, že tato strana dnes musí postupovat politicky úplně jinak, nežli v minulosti, to je dáno tím, že již nemá padesát či dokonce přes sedmdesát poslanců ve sněmovně, ale má jich pouho pouhých patnáct.

Poche by prostě odešel nejraději z vlády, aby si ČSSD prý zachovala "důstojnost". Nesdílím tento jeho názor. Ve vládě má možnost prosadit alespoň něco ze svého programu, a to s ohledem na politické oslabení premiéra. Je toho podstatně více nežli mohla očekávat po svém výsledku ve sněmovních volbách. Je jen otázkou marketingového umu vedení ČSSD, jejích ministrů a jejího marketingového zázemí, zda to zvládnou správně prezentovat. A nejlepším vysvědčením toho jsou vždy volby.

Evropské volby před dvěma měsíci dopadly neslavně, strana nezískala ani 4% hlasů. Teď musí rychle ukončit vládní pseudokrizi, které většina jejích voličů, či spíše potenciálních voličů, nerozumí.

Poche by měl ovládnout své zhrzené politické ambice a zejména by se měl naučit skromnosti. Hrát politickou celebritu v situaci, kdy rozbil vše, co bylo vybudováno v rámci pražské organizace ČSSD, by jej mělo vést v zásadě ke stejným závěrům jako tomu je u politicky neúspěšného bývalého předsedy vlády Sobotky. Tedy, odejít z politiky a věnovat se třeba pěstování holubů anebo včel. To může v jejich o* státu opravdu pomoci.

