Jiří Paroubek: Blíží se Mikuláš, vláda dělá z Babiše čerta

Já sám si pamatuji na doby na počátku 60. let, kdy tu a tam máslo v distribuci chybělo. Ne nějak fatálně, ale přeci jen. Vzpomínám si, jak v mlékárně paní prodavačka ukrajovala z ohromné kostky ruského másla, které se tehdy podařilo dovézt. A pamětníci časů okupace, tedy válečných časů, vzpomínali, jak máslo, aby bylo trvanlivější, preškvařovali. Jednou jsem takové přeškvařené máslo ochutnal a bylo to hodně nechutné.

V současnosti tedy hospodyňky, pokud chtějí mít máslo za nižší cenu, si jej budou muset zakoupit už někdy v jarních měsících. I takové jsem slyšel rady. Vláda těmto trapným manipulacím s cenou másla dlouho v klidu přihlížela. Už před drahným časem se ale měl premiér Fiala obrátit na předsedu ÚOHS a požádat ho o zásah. Je to na první pohled zřejmé monopolní chování obchodních řetězců, které jsou určující v Česku pro stanovení cen. V tomto případě tedy ceny másla.

Přeci není nic složitého podívat se do počítačových sjetin, které zaznamenávají ceny másla u jednotlivých obchodních řetězců, a zasáhnout. Konec konců předseda vlády nemusí čekat na zásah ÚOHS. On přeci může verbálně ohodnotit situaci a sdělit obchodním řetězcům, aby se vzpamatovaly. Takto to dělala francouzská vláda, prostřednictvím svého premiéra a svých příslušných ministrů po celou dobu, kdy u nás řádila hyperinflace.

My jsme v letech 2022 a 2023 v souhrnu zaznamenali inflaci až 30 procent. Francie zaznamenala inflaci násobně nižší. A bylo tomu tak proto, že se francouzská vláda snažila vést dlouhodobý dialog s obchodními řetězci. Ty byly v pokušení ve všeobecném chaosu, který tehdy v západních společnostech, nebo chcete-li státech, panoval v cenotvorbě, zvyšovat ceny do aleluja. To se teď podařilo obchodním řetězcům v Česku s máslem.

Vláda má ale jasného viníka, je jím A. Babiš, který sice Agrofert bezprostředně neřídí, ale nicméně je takovým pěkným terčem, na který jsou dnešní voliči čtyřkoalice zvyklí. Premiér Fiala A. Babiše napadl, že za drahé máslo může on a jeho Agrofert. Přitom mu poradci ani nesdělili, pokud je to vůbec napadlo, že podíl Babišových mlékáren na trhu s mléčnými výrobky v Česku nedosahuje ani jedné desetiny.

Ale ten problém, zdá se, není v potravinářské výrobě ani u zemědělců. Ale v distribuci. Tedy u obchodních řetězců. Šedesát procent másla, a to je další ze smutných vizitek současné vlády, je do Česka dováženo. Není tedy nesnadné pro ÚOHS zjistit si ceny nákupu tohoto másla z dovozu od zahraničních výrobců a zjistit si také, za kolik nakupují naše supermarkety od několika málo mlékáren, které u nás ještě zbyly (Madeta, Olma a několik málo dalších).

Korunu všemu nasadil ÚOHS tím, když uvedl jako čas pro sdělení výsledku svého šetření, zda se jedná o oligopolní chování obchodních řetězců (anebo někoho jiného) či nikoliv, několik měsíců... Zkrátka představitelé vládní koalice by se neměli uchylovat k primitivním propagandistickým trikům a útokům na osobu Andreje Babiše. Ten opravdu není za neschopnost současné vlády odpovědný.

Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele

